10 film che non puoi perderti questo autunno

C’è qualcosa di speciale nell’andare al cinema in autunno: ecco perché, adesso che si può, è il momento di farsi una bella scorpacciata di pellicole da non perdere!

I 10 film per l’autunno 2021 dei tuoi sogni? Eccoteli serviti! Andare al cinema d’autunno è sempre un’esperienza un po’ magica. C’è qualcosa di speciale nell’avvolgersi in un bel cardigan soffice e accoccolarsi nella comodità di una poltroncina in velluto, in attesa dell’inizio della proiezione.

Dai titoli più adrenalinici a quelli che lasceranno un segno di mascara indelebile sui tuoi fazzoletti, eccoti dieci titoli che non puoi perderti quando cadono le foglie!

Dune

Dal genio creative dello scrittore Frank Herbert, passando per la visione mozzafiato del regista Denis Villeneuve, arriva Dune. La pellicola è la prima parte dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo. Lo aveva già trasposto in pellicola David Lynch – sì, lui, quello di Twin Peaks – ma questa volta la produzione promette qualcosa di diverso.

La storia è quella di Leto Atreides, duca che accetta la gestione del pericoloso pianeta Arrakis (o Dune che dir si voglia), unica fonte della “spezia”, una droga che allunga la vita e concede poteri straordinari. Leto sa che quest’offerta è una trappola, ma non si fermerà davanti a niente.

No time to Die

In arrivo il 30 settembre il nuovo 007 con Daniel Craig e Rami Malek è No Time to Die. Se questo non è uno dei film per l’autunno 2021 – o quasi autunno! Quinta pellicola per l’attore americano nei panni dell’agente più irriverente al servizio di Sua Maestà. La regia questa volta è di Cary Joji Fukunaga, lo stesso della prima stagione di True Detective.

Bond è chiamato a servizio da un amico, l’agente della CIA Felix Leiter, per ritrovare uno scienziato scomparso. Come sempre, questa scomparsa non è che uno dei tasselli di un fittissimo intrico di misteri.

The French Dispatch

Se ti piace il Wes Anderson di Grand Budapest Hotel o Il treno per Darjeeling, non perderti The French Dispatch. In arrivo l’11 novembre uno dei film per l’autunno 2021 che proprio non devi perderti. Bill Murray, Adrien Brody e Owen Wilson: dobbiamo dirti altro su questo film?

The French Dispatch è una lettera d’amore alla professione giornalistica e un flusso ininterrotto di dialoghi brillanti e mozzafiato.

Ghostbuster Legacy

Una nuova generazione di acchiappafantasmi, trent’anni dopo. Siete pronte a Ghostbuster Legacy?

Callie Spengler si trasferisce con i figli in campagna, a Summerville, dove il nonno ha lasciato loro una fattoria fatiscente. I ragazzi scoprono qui un legame indissolubile con la squadra di acchiappafantasmi di cui faceva parte il dr. Spengler.

West Side Story

Remake dell’omonimo film del 1961, West Side Story è in uscita il 16 dicembre 2021 ed è uno dei film per l’autunno 2021 che stavi aspettando. Regia di Steven Spielberg, è un retelling della storia di Romeo e Giulietta nell’iconica New York degli anni ’50.

È stata la mano di Dio

In È stata la mano di Dio, Paolo Sorrentino omaggia i Maestri del cinema italiano e racconta una storia emozionante di arte e passione. Un amarcord e un bellissimo romanzo di formazione ambientato a Napoli. Tra gli interpreti, Toni Servillo, Filippo Scotti, Teresa Saponangelo e Luisa Ranieri.

Eternals

Eternals è il nuovo film Marvel, parte della quarta fase dell’MCU che racconta la vicende della razza degli Eterni. La trama ammicca ad Avengers: Endgame, dunque se ti è piaciuto non puoi proprio perdertelo. Gli Eterni vivono sulla terra da più di settemila anni quando una miccia innesca una tragedia senza precedenti: il ritorno dei Devianti, i loro nemici giurati. Nella lotta per la salvezza, chi la spunterà?

Regia di Chloé Zao, la stessa di Nomadland, con Angelina Jolie, Salma Hayek e Richard Madden. In arrivo il 3 novembre 2021.

Spider-man: No way home

In arrivo il 17 dicembre 2021, Spider-man – No Way Home è il nuovo film di Jon Watts con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch e Marisa Tomei. Sarà il film più importante – a detta dei fan – della storia degli MCU per via del cast eccezionale che andrà a comporre una storia mozzafiato.

Freaks out

In arrivo il 28 ottobre 2021, Freaks out è una ventata di freschezza e stramberie come piacciono a noi. Secondo film di Gabriele Mainetti, genio creativo dietro Lo chiamavano Jeeg Robot (da vedere! Subito!)

Come nella prima opera, anche Freaks out mescola realismo e fantastico. Sarà la storia di quattro freak, quattro disadattati membri di un circo e legati come fratelli. La loro sopravvivenza è messa a rischio da un mondo sconquassato dalla Seconda Guerra Mondiale.

Diabolik

In uscita il 16 dicembre 2021, Diabolik è una pellicola dei fratelli Manetti. Un film d’epoca che manterrà intatto lo spirito vintage del fumetto.

Ambientato negli anni ’60, il film darà risalto anche a un personaggio che non ti aspetti: Eva Kant. Come si può parlare di Diabolik senza la sua straordinaria coprotagonista?