The Ferragnez arriva a dicembre. E le foto di Chiara e Fedez ci fanno già sognare

T he Ferragnez: la famiglia più famosa del web sbarca in tv. A dicembre Chiara, Fedez, Leone e Vittoria debutteranno su Prime Video per farci conoscere la quotidianità e tutti i retroscena della coppia più seguita di Instagram

"Hi guys! The Ferragnez is on air!…": l'entusiasmo è palpabile e anche noi non stiamo nella pelle: la serie tv sulla famiglia più nota del web è in arrivo su Amazon Prime Video e promette di farci sognare persino più di quanto immaginavamo.

Per darci un antipasto e farci andare in brodo di giuggiole, Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso delle bellissime foto sui loro profili. E se la serie sarà bella quanto gli scatti di David LaChapelle beh... ne vedremo davvero delle belle!

Cosa vedremo in The Ferragnez?

Per chi non lo sapesse, e sinceramente sembra impossibile ignorarlo, la famiglia Ferragnez, acronimo che deriva dall'unione dei cognomi dei dei due (Ferragni+Fedez) è un allegro nucleo familiare meneghino (di adozione menegnina) composto da: Chiara Ferragni, che ormai chiamare fashion influencer è riduttivo, Fedez, ex bad boy (mai davvero probabilmente), rapper ripulito di CityLife, Leone Lucia Ferragni, il bimbo che fa concorrenza a George di Cambridge, e ultima arrivata, la piccola Vittoria Ferragni, neanche a dirlo un concentrato di capelli biondi e occhi azzurri molto promettente.

Come ogni fenomeno mediatico che si rispetti (perché non si può parlare di semplice famiglia) i Ferragnez polarizzano l'opinione pubblica. O li ami o li odi, ignorarli è impossibile o quasi, e chi possiede un social lo sa: gli storytelling di casa Ferragnez sono praticamente ovunque, e che si rientri o meno nella sfilza dei milioni di follower che li seguono, c'è sempre chi ha qualcosa da dire a riguardo.

The Ferragnez, dunque, si pone l'obiettivo di soddisfare le curiosità dei più accaniti sostenitori, e c'è da scommettere, anche quelle dei più convinti detrattori.

A far discutere dell'allegra famigliola è infatti praticamente ogni loro passo: il tenore di vita che conducono, come educano i figli, le pose di lei e le battaglie politiche di lui. Chi più ne ha, più ne metta insomma. E le aspettative si alzano sempre di più.

Quando esce The Ferragnez?

Dagli schermi degli smartphone, ai grandi schermi del cinema con Unposted, sembravamo esserci persi qualcosa. Ma niente paura, era solo questione di tempo. A dicembre The Ferragnez arriva su Prime Video con la storia della coppia più seguita di Instagram: quotidianità, retroscena, gag esilaranti che coinvolgono tutta la famiglia.

Otto episodi prodotti da Banijay Italia per Amazon Studios, distribuiti in 240 paesi su Prime Video. The Ferragnez si focalizza su un particolare periodo della vita di Chiara Ferragni e Fedez, quello (tra la fine del 2020 e gli inizi del 2021) in cui Chiara era in attesa della sua secondogenita Vittoria, mentre Fedez partecipava per la prima volta al Festival di Sanremo.

Scene di vita vissuta, prestate dalla normale quotidianità della gente comune e trapiantate in scenari sopra le righe, a tratti eccentrici, ma sempre caratterizzati dal file rouge tipico delle questioni di famiglia: scontato a dirsi, ma sempre attuale, l'amore e la voglia di stare insieme con i propri affetti.

Le foto e il trailer

Non una fiction, ma quasi uno show che come immagine di copertina ha il poster firmato dal fotografo David LaChapelle: luci al neon colorate si accendono alle spalle di Chiara e Federico, belli e impeccabili come al solito, sui tetti della città in cui si sono incontrati, innamorati, e hanno deciso di metter su famiglia.

Le foto vanno, per altro, a mettere la ciliegina sulla torta al trailer che era stato rilasciato qualche tempo fa. E che faceva già immaginare degli episodi a dir poco... scintillanti.

The Ferragnez: i personaggi

Regina indiscussa del web, non può non esserlo nello show autocelebrativo della sua storia: Chiara Ferragni. 25 milioni di followers alle spalle, imprenditrice digitale, Most Powerful Fashion Influencer secondo Forbes.

La sua storia inizia a Cremona, arriva a Milano, passa per LA e poi riprende piede nella città meneghina.

Case history ad Harvard, c'è chi guardando Chiara Ferragni solleva una montagna di critiche e luoghi comuni. La maggior parte invece preferisce forse considerarla semplicemente per quello che è: una bellissima donna sui trenta che ha avuto il coraggio e il talento di costruirsi un business milionario e una famiglia di cui sembra non riuscire a fare a meno.



Fedez: rapper un po' anticonvenzionale, sicuramente tirato a lucido con il suo appartamento in CityLife e l'allegra famigliola al seguito. Forse un po' redento, o semplicemente cresciuto, rappresenta sicuramente un personaggio che merita un'attenzione particolare in The Ferragnez, non fosse altro che per gli innumerevoli siparietti di ilarità per i quali facciamo affidamento su di lui.

Leone: principe ereditario in casa Ferragni, in The Ferragnez contiamo di vederlo bello, spontaneo e simpatico come siamo abituati a fare da quando è nato.

Perché guardare la serie

Perché non farlo? Che Chiara Ferragni e la sua famiglia occupino un posto predominante all'interno della cronaca nazionale è un fatto noto, risaputo e dimostrato dal clamore con cui le loro vicende sono riportate sia in tv che nei principali quotidiani italiani (e non solo italiani).

Ecco, sebbene la rilevanza, o meglio, l'influenza dei loro personaggi e delle loro personalità possa essere opinabile, rimane un fatto. E i fatti, prima di essere giudicati, vanno conosciuti. Altrimenti si corre il rischio di fare la figura degli scemi. Dunque quale miglior occasione se non quella di conoscerli attraverso la loro storia raccontata via etere?

Quasi un compromesso tra il mondo social e quello reale, The Ferragnez racconta la vita di due ragazzi che si sono creati da soli, che hanno vinto e che, probabilmente non dovrebbero essere motivo di discussione se non per il fatto di rappresentare una best practice, da cui prendere spunto e a cui guardare per prendere il meglio.

E se poi si ha proprio tanta voglia di giudicare, farlo pure, ma solo dopo aver conosciuto, e sempre con il beneficio del dubbio.