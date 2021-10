Q uali sono le novità in arrivo su Netflix a novembre 2021? Ecco i film e le serie TV da non perdere

Cambio dell'ora, calo delle temperature, forti perturbazioni su gran parte d'Italia: leggendo queste poche parole ti è venuta una gran voglia di chiuderti in casa e rilassarti sul divano, con una tisana, un bel film e la tua coperta preferita? Sappi che non sei la sola. Ma cosa guardare di coinvolgente e interessante? Ecco le novità in arrivo su Netflix a novembre 2021.

I film

Partiamo dai film che ti aspettano su Netflix a novembre 2021. Come sempre, il ventaglio è molto ampio e non ti resta che sbizzarrirti in base al tuo umore del momento.

Love Hard

Se per te non è mai troppo presto per pensare al Natale, fra i film in uscita su Netflix a novembre 2021 potresti guardare per prima questa commedia romantica.

Protagonista è una ragazza di Los Angeles, decisamente sfortunata in amore, che su una app di incontri conosce un ragazzo della East Coast e se ne innamora. Decide così di fargli una sorpresa e di raggiungerlo per le vacanze di fine anno, ma all’arrivo fa un’amara scoperta.

Disponibile dal 5 novembre.

Natale con il babbo

Se sei ancora nel mood natalizio e le storie famigliari non ti annoiano, ma anzi ti intrigano ecco un altro titolo da appuntarti fra quelli in uscita su Netflix a novembre 2021.

La pellicola narra la storia di un padre scomparso da tempo, che per Natale decide di ripresentarsi senza preavviso nella signorile dimora ancestrale di famiglia. Le sue quattro figlie possono così riscoprire la bellezza e il senso dell'unione familiare.

Disponibile dal 7 novembre.

Red Notice

Adori i film crime? Ecco una pellicola che fa per te, imperdibile anche per il cast stellare, composto da Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Ritu Arya e Chris Diamantopolous.

Le vicende ruotano attorno a tre personaggi: John Hartley, profiler dell'FBI alle prese con la cattura di famosi latitanti, Nolan Booth, il più grande responsabile di furti d'arte e "L'Alfiere" la ladra di opere artistiche più ricercata al mondo. I tre, loro malgrado, vivranno una serie di avventure in giro per il globo tra piste da ballo, prigioni isolate e giungle selvagge.

Disponibile dal 12 novembre.

Netflix novembre 2021, le serie

Romantiche, storiche, horror: non hai che l'imbarazzo della scelta. Fra le serie in arrivo su Netflix a novembre 2021 troverai sicuramente qualche titolo che fa al caso tuo.

The Unlikely Murderer

Se tutto ciò che ha a che fare con la storia e i fatti realmente accaduti ti intriga, mettiti comoda e guarda questa serie. La trama ruota attorno all'omicidio del primo ministro svedese Olof Palme nel 1986 e si concentra su quello che è stato individuato come suo probabile assassino, il grafico Stig Engström.

Si tratta di una libera interpretazione di come Engström sia riuscito a eludere la giustizia fino alla morte.

Disponibile dal 5 novembre.

Strappare lungo i bordi

Una delle uscite più attese su Netflix a novembre 2021 è sicuramente Strappare lungo i bordi, una serie animata, scritta e diretta da Michele Rech, il fumettista romano che tutti conoscono come Zerocalcare.

Il protagonista, durante un viaggio in treno con due amici, fra flashback e aneddoti, riflette sulla sua vita e su un amore mancato. La serie è composta da 6 episodi da circa 15 minuti ciascuno.

Disponibile dal 17 novembre.

Hellbound

Ecco la serie che fa per te se ami i thriller e se sei impazzita per Squid Game. Infatti, si tratta di un'altra produzione coreana. In questo caso, però, i protagonisti sono strani esseri ultraterreni che fanno parte di un gruppo religioso fondato sull'idea della giustizia divina, e che mandano le persone all'inferno ed emettono violente condanne.

Diretta da Yeon Sang-ho, celebrato regista dell'impeccabile zombie movie Train to Busan, è basata su un suo webtoon (il fumetto digitale) ed è divisa in 6 episodi.

Disponibile dal 19 novembre.

I reality e i documentari

Hai voglia di vedere qualche documentario o reality show? Niente paura. Netflix ti offre diverse opzioni anche su questi fronti. Eccone 3.

Animal, il meraviglioso regno animale

Un giovane polpo gigante del Pacifico, una famiglia di cani selvatici, un cucciolo di canguro, una leonessa madre: ecco alcuni dei protagonisti di questa serie.

Grazie al ricorso a tecnologie di ripresa di ultima generazione, conoscerai da vicino otto carismatiche famiglie del regno animale. Non puoi assolutamente perderla se adori gli animali.

Disponibile dal 10 novembre.

L’Arte soffiata: Aria di Natale

Se hai una passione sfrenata per il Natale e per tutto ciò che ruota intorno a questa festa così magica, fra tutte le uscite di Netflix a novembre 2021, apprezzerai anche l'Arte soffiata: Aria di Natale.

Si tratta, infatti, di un reality in cui i partecipanti si sfidano in una serie di prove ispirate al Natale, cercando di conquistare il titolo di migliore vetraio delle feste.

Ovviamente, come vuole lo spirito di generosità e di solidarietà delle feste, il vincitore devolverà parte del premio a un'organizzazione benefica di sua scelta.

Disponibile dal 19 novembre.

Your life is a joke

Se hai voglia di divertimento e leggerezza, segnati questo titolo. A metà strada fra un documentario, un reality e una serie, Your life is a joke è una frizzante produzione che si basa su una rivisitazione di alcune celebrità.

Oliver Polak, comico tedesco, trascorre una giornata con vari ospiti vip, prendendoli in giro e puntando sull'ironia.

Disponibile dal 9 novembre.

Anche su Amazon Prime e su Disney+ a novembre 2021 sono in arrivo tante novità.