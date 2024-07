Instagram ha lanciato quattro nuovi adesivi da inserire nelle Stories

V olete condividere la colonna sonora della vostra giornata, una foto privata oppure degli adesivi DIY nelle vostre Stories? Ci pensa Instagram, che ha lanciato quattro nuovi sticker per personalizzare l'esperienza online dei propri utenti

Instagram è in costante evoluzione, come tante altre app che utilizziamo nella nostra quotidianità per messaggiare e condividere contenuti con i nostri amici. Per questo motivo, recentemente l'app ha lanciato quattro nuovi sticker per personalizzare ulteriormente la propria esperienza online. Vediamo insieme i nuovo adesivi per le Instagram stories.

Tocca a te musicale

Questa nuova funzione nasce dalla combinazione tra l'adesivo "Tocca a te" e quello legato strettamente alla possibilità di inserire della musica nelle proprie Stories. L'adesivo "Tocca a te musicale" consente di rimanere aggiornati sulle ultime tendenze di ascolto, scegliendo una canzone in base a come ci si sente, una gemma senza tempo oppure una novità del momento che i nostri contatti non possono assolutamente perdersi.

Basta toccare l'icona degli adesivi sull'app di Instagram e poi selezionare la scritta "Tocca a te musicale".

Successivamente, è necessario selezionare il "+ / Aggiungi musica" e scegliere una canzone dalla vastissima libreria musicale di Instagram.

Quando la Story viene pubblicata, i contatti che la visualizzeranno potranno aggiungere a loro volta la canzone che stanno ascoltando selezionando il canonico pulsante "Tocca a te".

Cornice

Questa funzione è già stata sdoganata, ma è indubbiamente perfetta per condividere i propri ricordi o un momento speciale da ricordare. Attraverso l'adesivo Cornice qualsiasi contenuto fotografico può essere trasformato in una polaroid istantanea digitale. Per mostrare il contenuto, i follower devono agitare il proprio smartphone, che svilupperà la foto.

Basta toccare l'icona degli adesivi e ovviamente selezionare quello corrispondente alla Cornice. Si aprirà la galleria delle foto del proprio cellulare e sarà possibile selezionare un'immagine da incorniciare. Una volta selezionata una foto, si può anche aggiungere una didascalia. In automatico, invece, verranno aggiunti l'orario e la data di quando è stata scattata. Una volta online, i propri follower possono agitare il telefono (oppure toccare il pulsante "Agita per mostrare") per sviluppare la foto, che comparirà all'interno della sua cornice bianca.

Rivela

Con l'adesivo "Rivela" è possibile pubblicare una Story nascosta. L'unico modo per farlo sarà inviare un direct ai propri followers.

Anche in questo caso, nel momento in cui si vuole postare una Story, bisogna toccare l'icona degli adesivi e poi selezionare quella corrispondente alla funzione "Rivela". Cliccando sull'adesivo, viene chiesto di digitare un indizio per i propri amici su quello che vedranno una volta svelata la Storia sfocata. Toccando l'icona "Anteprima" in basso a sinistra, si potrà anche vedere come gli amici visualizzeranno la IG Story. Una volta pubblicata, solamente inviando un direct in chat e approvando la richiesta dei singoli utenti, questi ultimi potranno comodamente visualizzarla.

Ritagli

Il quarto e ultimo nuovo degli adesivi Instagram è "Ritagli", che consente di trasformare anche momenti semplici e quotidiani in qualcosa di prezioso da condividere con il proprio network digitale. In questo caso, qualsiasi foto presente nella galleria del proprio smartphone può diventare un comodo adesivo da utilizzare per messaggiare su Instagram o per personalizzare i propri contenuti. Una volta creati, i ritagli sono salvati nell'area degli adesivi, a cui si può accedere per poi riutilizzarli qualsiasi volta si voglia.

Per creare un adesivo dalla galleria, basta selezionare l'icona degli adesivi in alto e successivamente quella delle forbici "Ritagli". Selezionando dalla galleria una foto o un video con un soggetto ben definito, verrà automaticamente generato un adesivo. L'unica "pecca", se così si può dire, risiede nel fatto di poter selezionare un solo oggetto.

Per creare un adesivo a partire dalle foto trovate su Instagram, invece, bisogna selezionare la foto che si vuole usare. Infine, basta toccare i tre punti nell'angolo in alto a destra del post e selezionare l'opzione "Crea adesivo". Fate attenzione! Verrà visualizzata l'opzione per creare un adesivo esclusivamente su foto idonee nonch pubblicate da account pubblici su Instagram.