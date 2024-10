Instagram lancia le schede profilo: di che si tratta?

I nstagram ha lanciato una nuova feature ultra personalizzabile: la scheda profilo, un nuovo biglietto da visita digitale.

Dopo essere stata testata per la prima volta quest'estate, su Instagram ha fatto la sua comparsa una nuova funzione: le schede profilo. Pensate appositamente da Meta per rendere la condivisione degli account più completa e accattivante, la nuova feature - implementata letteralmente da pochissimi giorni - è stata presentata anche sul blog ufficiale di Instagram.

Una scheda profilo è un'immagine digitale che ricorda le fattezze di un QR code e sono in primis uno strumento utile per rendere la condivisione dell’account più ricca di informazioni. Al tempo stesso, sono estremamente utili anche per i content creators che desiderano migliorare il proprio personal branding e presentarsi alle aziende.

LEGGI ANCHE - Instagram: in arrivo i reel della piattaforma anche su Threads

La nuova frontiera dei biglietti da visita digitali

Come si accede alla propria scheda profilo su Instagram? Basta aprire il proprio profilo e cliccare sulla dicitura "Condividi profilo". Successivamente, toccando l'icona della pennina in alto a destra, si potrà personalizzare lo sfondo della stessa scheda.

Come riportato da Smartworld nella parte inferiore della schermata sono presenti anche varie opzioni di condivisione. Da "Aggiungi alla storia" a "Condividi" su un social network come WhatsApp, SMS, Threads, Messenger, Snapchat, Facebook e X, passando per altre funzioni come: "Copia link" e "Scarica".

Secondo Instagram le schede profilo possono essere considerate come dei veri e propri biglietti da visita digitali, in quanto composte da un fronte e da un retro. Inoltre, compare l'handle dell'utente con il suo QR code annesso.

Le schede possono esser anche impreziosite da ulteriori elementi: l'inserimento di un link o di una canzone a piacere, un'immagine, la propria location e così via.

LEGGI ANCHE - Instagram lancia gli account per teenager: di che si tratta?