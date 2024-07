Instagram lancia il suo AI studio: di cosa si tratta?

L 'AI Studio di Meta rappresenta un significativo passo avanti nell'integrazione dell'intelligenza artificiale all'interno dei social media e per Mark Zuckerberg, CEO dell'azienda, questo è solo l'inizio

Instagram si sta proiettando sempre di più nel futuro. Come? Con il lancio del suo nuovissimo AI Studio di Instagram, un nuovo spazio virtuale che consentirà ai content creators di ideare versioni di chatbot AI di sé stessi. Meta sta iniziando a lanciarlo come "test iniziale" esclusivamente negli Stati Uniti, come ha annunciato il CEO Mark Zuckerberg sui suoi canali personali settimana scorsa.

Secondo Zuckerberg, gli utenti potranno iniziare a vedere le IA dei loro creatori preferiti e le IA basate sui propri interessi/gusti personali nelle prossime settimane su Instagram. Per il momento, queste funzioni appariranno principalmente nell'ambito della messaggistica e saranno chiaramente etichettate come AI.

Mark Zuckerberg racconta le ultime novità che Meta, la sua azienda, implementerà nel breve periodo

In un video esplicativo, il CEO di Facebook e Whatsapp ha anche condiviso alcuni video di una serie di conversazioni con chatbot AI creati dagli utenti, puramente a scopo dimostrativo. Andando sul profilo Instagram di un creator, basterà cliccare sul un pulsante Messaggio per avviare una conversazione.

Successivamente, in una finestra posizionata nella parte superiore dello schermo, comparirà una frase che ricorderà come i messaggi siano generati dall'AI e che alcuni di essi "potrebbero essere imprecisi o inappropriati”. Meta include anche la specifica “Artificial Intelligence” davanti al nome del creatore e - almeno per ora- il tag “beta” dopo il nome del singolo utente.

L'AI Studio di Instagram si propone di aiutare gli influencer a gestire i loro grandi seguaci fornendo un modo scalabile per coinvolgere il loro pubblico. I bot, infatti, saranno programmati per rispondere alle domande più comuni e interagire in modo coerente con lo stile dell'influencer. Se da un lato questa novità potrebbe far risparmiare tempo ai creators e consentire un'interazione più frequente con i propri fan, tale funzione non può non sollevare alcuni dubbi e perplessità sull'autenticità dei contenuti che verrebbero pubblicati. Affidarsi all'intelligenza artificiale potrebbe anche compromettere quel tocco personale e puramente umano che contraddistingue le interazioni sui social media.

L'AI Studio Instagram di Meta rappresenta un significativo passo avanti nell'integrazione dell'intelligenza artificiale all'interno dei social media, promettendo un maggiore coinvolgimento e supporto per i creatori e stimolando al contempo importanti discussioni sul futuro delle interazioni digitali.