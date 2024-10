WhatsApp: la musica arriverà negli aggiornamenti di stato?

W hatsApp sta per introdurre la musica nel suo stato? Pare che un importante accordo tra Meta e una nota etichetta discografica stia per cambiare il rapporto tra il social network e le sette note

WhatsApp si sta trasformando gradualmente in Instagram? La possibile introduzione della musica nello stato di WhatsApp sarebbe l'ulteriore conferma degli importanti cambiamenti in atto sulle piattaforme Meta.

Pare che l'azienda di proprietà di Mark Zuckerberg abbia siglato un importante accordo con l'etichetta discografica Universal Music Group, considerata una delle realtà più significative dell'industria musicale. L'accordo rappresenterebbe uno step fondamentale nel rapporto tra il mondo della musica e quello della messaggistica istantanea.

Carl Woog, vicepresidente delle comunicazioni globali di WhatsApp, lo ha confermato durante un'interazione esclusiva con Times Now Tech. A margine di un evento a Nuova Delhi, quando gli è stato chiesto dei piani per l'introduzione di tag e opzioni musicali negli aggiornamenti di stato di WhatsApp, Woog ha confermato la notizia attraverso le seguenti parole: "Non ho una data precisa per quando sarà disponibile, ma stiamo lavorando per portare la musica nello Stato, che sarà molto bello, così come la possibilità di taggare le persone”.

Woog ha spiegato che la privacy rimane una priorità nello sviluppo di nuove funzionalità. “Vogliamo farlo in modo privato, in modo che il tag sia visibile solo da un gruppo limitato di persone. Queste funzioni sono attualmente in fase di sviluppo”, ha aggiunto.

Tuttavia, quando gli è stata chiesta la tempistica esatta, non ha saputo dare una data precisa nell'immediato.

Sebbene i dettagli specifici su come funzionerà questa integrazione non siano ancora stati rivelati, pare che gli utenti possano accedere a un vasto catalogo musicale direttamente in-app, scegliendo il brano desiderato e incorporarndolo nel proprio stato con facilità.