WhatsApp: gli aggiornamenti di stato saranno sempre visibili nelle chat?

W hatsApp sta implementando tante ulteriori novità per rendere più coinvolgente l'esperienza dei suoi utenti. Tra queste, figurano ulteriori modifiche agli aggiornamenti di stato

Non è un segreto, ormai WhatsApp è sempre in costante aggiornamento. Con l'ultima versione in fase di sperimentazione, alcuni beta tester hanno già la possibilità di visualizzare gli aggiornamenti di stato visibili precedentemente dalla chat.

È bene precisare che lo stato di WhatsApp consente di condividere foto e video che resteranno visibili per 24 ore. Inoltre, è possibile scegliere chi può vedere il tuo stato aggiungendo una persona al pubblico o menzionandola.

Un anello verde per interagire maggiormente con i propri contatti

Di norma, quando un contatto pubblica uno stato intorno alla sua immagine del profilo nell’elenco delle chat compare un anello verde, che vuole indicare la pubblicazione di uno stato da parte di un determinato utente. Lo stato è visualizzabile accedendo alla scheda "Aggiornamenti", già presente in-app. Una volta visualizzata la storia, l'anello verde è solito scomparire senza lasciare traccia, ma con quest'ultimo aggiornamento rimane anche dopo aver visualizzato il contenuto dell'utente.

Con la funzionalità che WhatsApp sta testando, secondo quanto riportato sempre da TuttoAndroid, si semplificherebbe e velocizzerebbe la visualizzazione successiva alla prima dell’aggiornamento di stato dei contatti. La nuova feature è attualmente disponibile solo per i beta tester dell'ultimo aggiornamento di WhatsApp. Vedremo se in futuro prenderà piede su tutti i nostri smartphone.

Come abbiamo precisato all'inzio dell'articolo, attualmente WhatsApp sta creando e testando nuove funzioni - come le menzioni nello stato - che diventeranno disponibili in un futuro prossimo.

Nel frattempo, è bene tenere sempre aggiornata l'app sul proprio dispositivo in modo da avere la funzione non appena sarà disponibile.