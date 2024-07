Google renderà il suo Play Store sempre più personalizzabile

G oogle Play potrebbe rendere l'esperienza dei suoi utenti ancora pià personalizzabile? La funzione "Interessi" sembrerebbe rispondere positivamente a questa domanda

Google Play potrebbe rendere l'esperienza dei suoi utenti ancora pià personalizzabile. Come scoperto da un recente teardown fatto da Android Authority sull'ultimo APK del Play Store, ci sarebbe la presenza di una voce mai vista prima all'interno delle impostazioni del negozio virtuale: "Interests" ("Interessi").

La didascalia che accompagna questa dicitura riporta le seguenti parole: "Cambia ciò che vuoi vedere sul Play Store". Attraverso un semplicissimo tap, è possibile visualizzare un menu con due opzioni presenti: "Rimuovi gli interessi dei giochi: rimuovi gli interessi dei giochi che hai selezionato" e "Rimuovi gli interessi delle app: rimuovi gli interessi delle app che hai selezionato".

LEGGI ANCHE - Google Phone lancia le Audio Emoji: cosa sono e come funzionano

Cosa potrebbe essere la personalizzazione di Google Play?

La personalizzazione di Google Play potrebbe portare a un processo dell'esperienza di Google Play unica per ogni utente, che consente di far emergere le app più rilevanti in base a una serie di parametri.

All'utente viene dunque offerta la possibilità di personalizzare i consigli di app e giochi, ma anche di tenere entrambe le opzioni (o solo una di queste) disattivate. Il processo di Google Play presenta qualche miglioria rispetto a quanto proposto dall'App Store. Mentre quest ultimo consente di visualizzare la scheda "Oggi", che è un elenco curato e proposto dai redattori di Apple, il Google Play Store ha già la sua scheda "Per te", completamente personalizzata a livello di utente e che propone tutte le app e i giochi in linea con ciò che gli utenti vogliono visualizzare. Come spiega la stessa app: "La scheda Per te rende facile rimanere aggiornati su tutto ciò che ti interessa in un unico posto".

Dove troverà spazio la sezione "Interests"?

Siamo ancora nel campo delle congetture e non è quindi possibile sapere con certezza dove potrebbe trovare spazio la funzione "Interessi". Sarà collocata nell'interfaccia del Play Store o nella tap dei "Per te"? Le informazioni sono troppo poche o comunque incomplete, così come non ci è dato sapere l'effettiva funzionalità di questo strumento, se sarà lui stesso a darci delle informazioni in merito oppure se sfrutterà l'intelligenza artificiale Gemini.

Una cosa è certa: la personalizzazione di Google Play è importante perché - per crescere - un'app deve massimizzare la sua possibilità di essere scoperta. Per questo motivo, quando si parla di visibilità, è utile apparire nella sezione "Per te", che migliora indubbiamente l'esposizione e conduce gli utenti alla pagina del prodotto ancor prima della sua installazione.