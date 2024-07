Google Phone lancia le Audio Emoji: cosa sono e come funzionano

L e emoji tradizionali sono state superate? Non proprio, ma le Audio Emoji sono un'alternativa divertente che presto arriverà su Android e personalizzerà ulteriormente il nostro modo di comunicare

Stanchi delle solite emoji? Google Phone ha iniziato a sperimentare ufficialmente con le Audio Emoji e qualche fortunato utente ha già avuto modo di usufruirne.

Le Audio Emoji sono essenzialmente effetti sonori di stock collegati a una delle sei diverse emoji. L'elenco in questione comprende la seguente lista di "effetti":

- Battito di mani (Applausi)

- Ridere

- Festa

- Pianto (Trombone)

- Puntura (Ba Dum Tss)

Quando l'utente, in qualità di chiamante, seleziona una di queste Audio Emoji, l'app Google Phone riproduce un'animazione divertente, mentre un effetto sonoro divertente è udibile per un paio di secondi. Secondo 9to5Google, la funzione è attualmente in fase di beta testing per tutti gli utenti iscritti al programma dell'app Google Phone. La funzione è stata sviluppata lo scorso anno ed è ora disponibile nella versione beta (la 128) più recente dell'app, ma molto probabilmente approderà anche su Android.

Audio Emoji: come funzionano?

Per poter utilizzare le Audio Emoji in anteprima dovete necessariamente diventare beta tester dell'app. Basterà accedere all'app Play Store, premere la foto del profilo in alto a destra, andare su Gestisci app e dispositivo > Aggiornamenti disponibili. Infine, aggiornare l'app Phone by Google. Se non doveste risultare immediatamente iscritti al programma di beta tester by Google, non preoccupatevi! Bisognerà aspettate qualche minuto per poter lanciarsi nell'utilizzo delle audio emoji.

L'opzione della selezione delle emoji sonore è semi-nascosta durante le telefonate, ma diventa direttamente accessibile attraverso il menù dell'app. Come? Basta solo un tap sul nuovo menu e successivamente sull'icona al centro dello schermo. In questo modo appariranno i sei pulsanti collegati alle audio emoji. Ci sono anche delle opzioni ulteriori, come la possibilità di silenziare il microfono o di attivare il tastierino numerico.