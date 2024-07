Whatsapp: in arrivo una funzione per creare i propri selfie con l’AI

L 'intelligenza artificiale sta prendendo piede anche su Whatsapp e la nuova feature "Imagine Me", non ancora ufficialmente lanciata sul mercato, ce lo conferma

Meta sta aggiungendo un altro elemento di intelligenza artificiale a WhatsApp, questa volta attraverso un nuovo strumento di creazione di immagini, che permetterà agli utenti di collocarsi all'interno di scenari AI-generated per il selfie della foto profilo perfetta.

Un chatbot Meta AI per rivoluzionare i propri selfie

Il portale online WABetaInfo, infatti, ha individuato una nuova funzione in fase di sviluppo nell'ultima Beta di WhatsApp per Android (2.24.14.7), che offre la possibilità di creare foto di se stessi generate dall'intelligenza artificiale. Il che significa che non bisognerà più preoccuparsi di catturare il momento perfetto. Il nuovo chatbot di WhatsApp sarà in grado di ricreare l'immagine ideale al posto nostro, in altre parole un selfie creato dall'intelligenza artificiale.

Tale funzione prenderebbe il nome di "Imagine Me" ("Immaginami") e consentirebbe di creare variazioni AI della propria immagine del profilo, in base a dei precisi prompt testuali.

Per attivare il processo, è sufficiente caricare un selfie o una raccolta di selfie, quindi digitare la frase chiave "Imagine me…" e l'impostazione desiderata.

Sebbene non sia ancora una feature ufficialmente disponibile ed implementabile, uno screenshot trapelato e condiviso sempre da WABetInfo indica come verrà chiesto di caricare una manciata di selfie di riferimento quando gli utenti vi accederanno per la prima volta. Il chatbot Meta AI, di conseguenza, creerà quindi nuove foto che "immaginano" l'utente in ambienti diversi "come una foresta o lo spazio". L'obiettivo primario è quello di creare un generatore di immagini AI personalizzato e perfettamente integrato in WhatsApp.

Quando arriverà su WhatsApp questa nuova funzione?

Meta AI ha recentemente iniziato a funzionare in alcune regioni selezionate, tra cui gli Stati Uniti e l'India. Tuttavia, questa funzione specifica potrebbe non arrivare presto, poichè il rollout del chatbot è ancora in corso pure nei paesi da noi citati.

Sembrerebbe che il colosso di Facebook, Instagram e WhatsApp voglia sperimentare sempre di più nel campo delle tecnologie AI, introducendo la possibilità di creare una versione AI di se stessi con il preciso intento di diventare un leader nel settore dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, queste funzioni sono effettivamente delle pzioni valide e durature che miglioreranno il coinvolgimento nella piattaforma? Le domande sono lecite.

