" Close Friends on Instagram Live" è la nuova funzione dell'app di Meta che vi permetterà di condividere momenti unici (e privati) con i vostri amici di sempre

Quante volte vi è capitato di seguire una diretta su Instagram? Dopotutto, si tratta di una funzione estremamente popolare tra gli influencer e le celebrità che chattano con i propri follower, ma anche per i fan account impegnati in prima linea nel condividere contenuti grassroots. Che si parli di moda, cucina, sport, food, musica o cultura pop, le dirette Instagram sono da sempre uno strumento per scambiare idee ed opinioni dal vivo con la propria community e ora c'è un'importante novità che le coinvolge in prima battuta! L'app di proprietà di Meta, infatti, sta introducendo una nuova modalità per trasmettere in diretta a un pubblico più ristretto e privato.

La funzione "Close Friends on Instagram Live"

A partire da oggi, gli utenti di Instagram possono finalmente realizzare delle live disponibili solo per il loro elenco di "amici ristretti", fino ad un massimo di tre user per diretta (oltre all'organizzatore della stessa live). La funzione, chiamata "Close Friends on Instagram Live", è disponibile a livello globale. Fino a questo momento, avviare una live su Instagram significava che chiunque potesse sintonizzarsi e guardarla - a condizione che se l'account era pubblico, e tutti i follower potevano guardare lo streaming se l'account era privato.

Instagram è solo una delle diverse app che hanno recentemente ampliato le modalità "private" di utilizzo della piattaforma, in primis la messaggistica diretta. Nello specifico, lo scorso novembre gli utenti avevano ottenuto la possibilità di rendere visibili i post solo agli amici più stretti. A maggio 2024, invece, Instagram ha agiunto la possbilità di silenziare le interazioni di qualsiasi utente, fatta eccezione sempre per gli amici più intimi.

Cosa significa concretamente? Qualsiasi altro utente non vedrà i commenti, i messaggi diretti, le menzioni e qualsiasi altra forma di interazione, rispettando la privacy dell'account. Questa tipologia di filtro era stata inizialmente pensata per limitare molestie ed abusi in chat, rafforzando la sicurezza della propria esperienza su Instagram.

Nuove opportinità e nuovi scenari

La possibilità di scegliere di andare in diretta solo con gli amici più stretti è probabilmente parte di una spinta voluta da Instagram per far sì che gli utenti di tutti i giorni sfruttino al massimo tale funzione, piuttosto che limitarsi a guardare ed interagire con i contenuti realizzati da altri.

"Close Friends on Instagram Live" permetterà di partecipare ad una grande videochiamata collettiva, con la possibilità di dialogare con le persone a noi vicine attraverso una funzione di chat a scorrimento. Instagram ha anche condiviso alcuni modi in cui gli utenti potrebbero sfruttare la funzione, tra cui mostrare i loro acquisti, discutere di argomenti specifici come libri e squadre sportive, trasmettere concerti in live-streaming e altro ancora.