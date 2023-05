T i fidi di me? Si, no, forse. Ecco come agire su se stessi e con chi si ha di fronte per avere e trasmettere fiducia (e fare del bene a entrambi)

Che si parli di ambito lavorativo o che ci si riferisca aL livello personale, il trasmettere fiducia agli altri è una di quelle qualità tanto rara quanto desiderata. Una qualità che non tutti hanno e questo dipende molto dalla percezione che si ha di sé, dalla propria fiducia verso se stessi e da ciò che si è in grado di passare a chi si ha davanti.

Per poter trasmettere fiducia agli altri, infatti, è basilare che i primi ad averla siano proprio i diretti interessati. Ma cosa significa davvero avere fiducia in se stessi?

Cos’è e cosa significa avere fiducia in se stessi

In parole semplici, la fiducia in se stessi non è altro che “il quanto” il soggetto crede nella sue capacità, qualità e possibilità di avere successo, a prescindere da tutto e dal giudizio altrui. Una modalità di pensiero e un modo di vedersi che fa benissimo alla salute sia fisica che mentale e che, come un circolo virtuoso si autoalimenta, migliorando di volta in volta la percezione che si ha di sé e permettendo che anche gli altri, ovvero chi si ha intorno, capti le nostre qualità sviluppando maggior fiducia verso di noi.

Tutta questione di quanto si crede in se stessi, quindi? No, o meglio, solo in parte. La fiducia in se stessi, infatti, è la base di partenza su cui poggiare la propria capacità di trasmettere fiducia agli altri. Dopo tutto se non siamo noi i primi ad averla perché dovrebbe farlo chi si ha intorno?

Una base che però necessità di diversi piccoli accorgimenti e gesti che aiutino le persone a fidarsi a loro volta di noi.

Come trasmettere fiducia agli altri

Per poter trasmettere fiducia agli altri, quindi, è importante essere coerenti con se stessi e con ciò che si fa e si dice. Come? Per esempio facendo sempre quello che si è detto, mantenendo fede alla parola data, facendo si che parole e gesti coincidano, esaudendo le promesse fatte ed evitando di promettere a tutti le stesse cose, comportandosi con obiettività e dicendo sempre la verità. E questo anche se è scomoda.

Allo stesso modo, poi, è importante anche essere leali verso le persone, anche quando queste non sono presenti. Vietato parlare male degli altri, quindi, una pratica che andrebbe abolita dalle proprie abitudini a prescindere dalla volontà di trasmettere fiducia agli altri, ma che in ogni caso è indispensabile per poterlo fare. Ma non solo.

Come lavorare su di sé

Per poter raggiungere il tanto desiderato obiettivo di trasmettere fiducia agli altri, oltre che prestare attenzione al come ci si comporta con chi si ha davanti è importante valutare anche come ci si comporta verso se stessi (cosa che gli altri vedono).

Fondamentale, quindi, è cercare di enfatizzare i propri punti di forza, cosa non difficile se ci credete davvero. E che, oltre a far sentire ancora più sicuri voi stessi, vi aiuterà a far percepire questi aspetti e la vostra sicurezza anche a chi avete davanti, trasmettendogli competenza e fiducia.

Altra cosa su cui lavorare a livello personale e che vi darà modo di trasmettere maggior fiducia agli altri, poi, è il ricordarsi sempre dei propri successi e/o abilità. Il motivo? Rievocare sentimenti di serenità orgoglio, rispetto, gratitudine e fiducia rispetto a come si è fatto qualcosa che è andato a buon fine, vi aiuterà a portare con voi queste belle sensazioni e vi renderà molto più semplice trasmetterle agli altri, ottenendo maggior fiducia da parte di chi vi osserva (e aumentando la vostra autostima).

Confrontarsi in modo sfavorevole? No, mai!

Infine, altro aspetto da tenere bene a mente quando si vuole trasmettere fiducia agli altri, è quello di evitare sempre di confrontarti sfavorevolmente con altre persone. Quando si fanno confronti, cosa che comunque non andrebbe mai fatta, è molto probabile che si generino delle sensazioni ed emozioni che vanno a minare la propria serenità e questo non fa altro che far trasparire insicurezza in chi vi guarda. Oltre, poi, a sentimenti come l’invidia.

Di base, quindi, per poter trasmettere fiducia agli altri è essenziale lavorare su di sé, sull’opinione che si ha di se stessi, sulla propria trasparenza, competenza, sul rispetto di sé e degli altri, ecc. E diventando noi in primis una persona di cui ci fideremmo ciecamente, una persona da ascoltare e in cui credere, giorno dopo giorno.