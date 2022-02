Come si costruisce la fiducia in una relazione?

T ra i requisiti che non possono mancare nel legame tra due persone c’è senz’altro la fiducia in una relazione su cui stanno investendo: sapete come costruirla?

Per stabilire un equilibrio all’interno della coppia occorre che ci sia una comunicazione aperta e spontanea affinchè l’altro si senta a proprio agio nel comunicare senza riserve le proprie necessità. Ma in un rapporto sappiamo bene ci siano sempre dei non detti, delle regole non scritte che comunque vanno rispettate.

La fiducia in una relazione è tutto, e benchè non se ne faccia verbalmente una promessa esplicita non è qualcosa di scontato, anzi. La sua esistenza dipende da una costruzione lenta, quotidiana e costante, che costituisce le fondamenta su cui si regge il sodalizio sentimentale, in assenza delle quali crolla miseramente. È un lavoro lungo i cui frutti maturano solo nel tempo e seguono indicazioni semplici ma basilari. Qui ne sveliamo alcune piuttosto utili.

La comunicazione bidirezionale bilanciata

L’ascolto, il sostegno reciproco e la libertà di espressione sentimentale senza incorrere nel timore del giudizio altrui sono sublimati dalla fiducia, che svolge un ruolo chiave in qualsiasi forma di relazione. Operazione che in sé conserva sempre un imponderabile livello di insicurezza, legata alla delicatezza del fatto che affidare il proprio investimento emotivo nelle mani di un partner costituisca sempre un rischio. Difficile da calcolare e da controllare.

L’incognita sappiamo comunque fare parte dell’azzardo, e la scommessa essere protagonista nel gioco delle parti. Questa prassi vale la pena mettendo però prima le carte sul tavolo. Nel bilancio di coppia entrambi gli interessati devono assumere lo stesso peso specifico, e, affinchè questo sia assicurato, è necessario instaurare una comunicazione bidirezionale sana. Presupposto fondamentale di questa condizione è il discreto grado di autostima reciproco, che preservi la storia da una eventuale disparità passionale. Tutt* e due sono meritevoli della stessa considerazione nello scambio quotidiano, e nessun* deve avvertire la necessità di inseguire l’altr* alla ricerca di conferme circa il proprio valore solo perché un* dei due è stat* post* su di un piedistallo.

La fiducia interviene quando il dialogo si instaura tra pari in un rapporto, altrimenti mancano completamente le basi per avviare un futuro a due. Che passa dalla anche dalla sensibilità e dall’intercettazione delle esigenze del partner, forse di più quando non le esterna chiaramente: grazie a questo tacito incontro si alimenta il valore e il tasso di affidabilità della relazione.

Condividere tempo di qualità e visione valoriale

Trascorrere del tempo insieme serve a stabilire un legame, favorisce lo scambio di sensazioni, l’apprezzamento della reciproca compagnia e risveglia la curiosità nei confronti dell’altr*. Questa forma di esercizio sentimentale affina il livello di connessione e incrementa il grado di complicità.

Condizione che naturalmente porta a rafforzare l’immaginario di una prospettiva futura insieme. A patto di verificare la convergenza di aspettative valoriali e il genere di inclinazioni che determineranno le scelte comuni. Qualora le vostre idee non dovessero collimare alla perfezione è bene comunque conoscerle e rispettarle, per comprendere meglio i processi intuitivi del partner ed il criterio attraverso cui i suoi giudizi si formano.

Concedersi reciprocamente degli spazi

La fiducia va coltivata col tempo, non può essere forzata. Concedere all’altr* i suoi spazi permette alla coppia di evolversi. Grazie a questo sistema potrete realizzare quanto ne sentiate la mancanza e apprezziate la compagnia reciproca, creando una costante condizione di attrazione e avvicinamento.

Due beni come amore e attenzione vengono offerti gratuitamente e per questo rappresentano i beni più preziosi da non considerare mai scontati. Valorizzare gesti e parole, comunicarne l’apprezzamento e la gratitudine è un metodo sano per conservare nel lungo periodo stima e ammirazione nei confronti del partner.

Educazione finanziaria e sentimentale

Qui tocchiamo un tabù, uno di quelli che potrebbero sparigliare le carte e far saltare la coppia, perché il denaro rappresenta l’argomento scomodo che mai si vorrebbe affrontare, del quale ci si vergogna quasi. Bene, invece è uno dei motivi a cui è imputabile una rottura. A causa del disagio che provoca, dei disaccordi e delle tensioni con cui doversi misurare quando, pur aleggiando nei nostri pensieri, preferiremmo tenerlo sotto chiave. Invece, al posto di pensare che vada a minare il rapporto, potrebbe rivelarsi indicatore di libertà e solidità che l’altr* ci trasmette assumendo atteggiamenti rassicuranti a riguardo.

Agire come una squadra, unit* e compatt* nella gestione ordinaria delle criticità stimola la creazione di obiettivi condivisi, da gestire con affidabilità e coerenza nel consueto rispetto del partner, pur se talvolta si trova in contraddizione con noi. L’apertura è un criterio fondamentale per affermare la nostra personalità e ricevere fiducia in cambio.