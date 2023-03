L a disconnessione tra corpo e mente è un problema che, nell’era tecnologica, affligge sempre più persone. Spesso accade per un motivo preciso, ma esistono svariati modi per ricongiungere queste due parti fondamentali

Connettere la mente al corpo significa riprendere padronanza di quello che ci accade attorno, con lucidità e grazia. Significa smettere di andare a sbattere dappertutto o rischiare di cadere per un nonnulla perché la nostra testa è assente, altrove, e non guida il corpo che finisce inevitabilmente per mettersi nei guai.

Quante volte trascorriamo tanto tempo sul divano a guardare la TV o davanti al computer al lavoro senza renderci conto del tempo che passa? Quando le cose stanno così diventa difficile ricordarsi di avere un corpo che, come la nostra mente, ha bisogno di attenzioni e cure. Mantenere la connessione tra corpo e mente è il primo modo per non perdere contatto con se stessi.

La consapevolezza del proprio corpo

Avere consapevolezza del proprio corpo significa essere connessi ad esso con la propria mente e consci dei propri bisogni. È anche il segreto dietro a una corretta postura e una costante capacità di mantenerla, senza per esempio ingobbirsi o stravaccarsi. Questo trucchetto, difficile da imparare ma che col tempo diventa tanto naturale quando respirare, ci risparmierà in futuro un sacco di problemi muscolari e con le giunture.

La consapevolezza mentale del proprio corpo ci permette, in altre parole, di riconoscere in che modo il nostro fisico occupa lo spazio. Sembra molto più filosofico di quanto non sia in realtà, ovvero un fenomeno davvero naturale e semplice da comprendere.

Equilibrio, postura e stabilità sono tutti aspetti di una buona connessione tra mente e corpo, e non andrebbero sottovalutati. Lo stesso vale per aspetti meno evidenti, come per esempio la fame, la sete o la stanchezza. Quante volte iniziamo a sentire i loro morsi quando è troppo tardi, e ci sentiamo poco bene?

Infine, una buona connessione tra mente e corpo è l’unico modo per apprezzare davvero il sesso.

Esercizi per connettere la mente al corpo

La maggioranza degli esercizi e dell’attività fisica migliora la propria connessione tra corpo e mente. Esistono però alcuni esercizi che attivano questo collegamento in maniera più proficua, e soprattutto sono adatti alla maggioranza delle persone – anche quelle meno allenate. Stiamo parlando degli esercizi di bilanciamento ed equilibrio, come quelli che riguardano, per esempio, il camminare lungo una linea retta oppure il mantenersi in equilibrio su un piede solo.

Lo yoga per connettersi al proprio corpo

Se gli esempi che ti abbiamo fatto ti hanno fatto scattare immediatamente l’idea lo yoga aiuta in tal senso, ci hai azzeccato in pieno. Si tratta di un sistema famosissimo e altamente performante per connettersi al proprio corpo in maniera naturale e senza eccessi. Lo yoga è modulare e si adatta a tutti i tipi di flessibilità e allenamento. Ancora più importante, questa è una disciplina e non uno sport: non ci sono risultati da portare a casa, ma solo sistemi per migliorare il proprio benessere. Lo yoga riduce lo stress, migliora la performance del cuore e sfiamma il corpo e la mente, riportandoci al benessere totale a cui aspiravamo da sempre.

Il tai chi

Sempre più popolare soprattutto in oriente, il tai chi è una pratica cinese che deriva dalle arti marziali e incorpora alcuni movimenti. L’obiettivo di questa disciplina è muoversi in sintonia con la propria respirazione, ed è una forma di meditazione in movimento particolarmente popolare per tutte le fasce d’età. Oltre ad essere davvero bello a vedersi, il tai chi migliora il rapporto che si ha con il proprio corpo ed è particolarmente efficace per risollevare il morale e aiutare a dormire meglio. Insomma: un esercizio a basso impatto (ancora più basso dello yoga, probabilmente) che ci fa bene e ci connette.

Mindfulness per connettere la mente al corpo

Esistono moltissime tecniche di mindfulness che permettono al corpo di connettersi alla mente. L’obiettivo di queste pratiche è quello di focalizzare l’attenzione della mente sul dolore, sulle contratture, sulle parti insensibili del nostro corpo e trasformarle, attraverso la forza della volontà e del nostro amore, in benessere allo stato puro.

Connessioni per la gestione del dolore e dei bisogni

Connettersi al proprio corpo non significa solo migliorare quegli aspetti superficiali delle nostre esigenze quotidiane. La postura è importante, certo, ma molte di noi vivono in un corpo che provoca costante dolore e con il quale è davvero spiacevole connettersi. La gestione del dolore non è un processo semplice e, si può affermare, per ognuna di noi è differente: tuttavia, accompagnate da un bravo medico, è possibile fare grandi progressi anche in questa direzione.

Parimenti, connettersi col proprio corpo significa permettere alla mente di riprendere la dimensione del dolore che prova, tra depressione, scarsa autostima e altri sintomi che non fanno bene a nessuno. Lo sport aiuta a migliorare l’umore, è vero? Ebbene, in parte sì, è una ottima valvola di sfogo.