S iamo sempre noi, le stesse persone con le quali realmente dovremo convivere per tutta la vita. Nonostante questa certezza, accettarsi e avere fiducia in se stessa, a volte sembra un'impresa epica

Quando accade che non ti piaci e non ti sopporti, hai una bella gatta da pelare. Non tutti, infatti, si accettano per come sono; non tutti si piacciono e vanno d'accordo con la propria individualità. Fin troppo spesso capita di perdere occasioni per paura di sbagliare, o di non osare per paura di fallire. Sei talmente bloccata che guardarti allo specchio e avere fiducia in te stessa sembra un'utopia.

Si tratta di una situazione che sta un po' scomoda a chi la vive. Il più delle volte la si accetta per com'è passivamente, e quasi si ammirano le persone che invece riescono a guardarsi con positività. Fortunatamente esistono diverse strategie per combattere questo proprio limite personale e guardarsi con altri occhi.

1. Cambia prospettiva

Sicuramente tra le abitudini dell'insicuro c'è quella di lamentarsi spesso e di vedere solo il bicchiere della propria vita completamente vuoto. Il trucco per sbloccare questa situazione è cambiare prospettiva, iniziare a notare le cose positive che accadono e che siamo in grado di fare. Soprattutto bisogna focalizzarsi sulle cose che ci piacciono di noi, quelli che chiamano "i punti di forza". Sicuramente ce ne sarà almeno uno da valorizzare, quindi dai, partiamo da questo e iniziamo la scalata verso il successo personale!

2. Poniti degli obiettivi e raggiungili

Considerando che avere fiducia in te stessa è fondamentale per avere successo nella vita e per raggiungere i tuoi obiettivi, dopo il cambio di prospettiva, il secondo step è quello di stabilire un piccolo obiettivo da perseguire e raggiungere. Focalizzarsi su qualcosa che per noi conta davvero ci permetterà di lasciare alle spalle tutte le considerazioni negative che abbiamo. La cosa importante è abbandonare le solite pretese disfunzionali e partire da obiettivi piccoli e misurabili da gestire poco alla volta. Superarli man mano, non potrà che aumentare la nostra autostima e darci la giusta carica per raggiungere obiettivi più ambiziosi.

Al contrario se ti poni obiettivi di fatto poco realizzabili e sin troppo ambiziosi, la cosa potrebbe essere controproducente, potrebbe portarti a sentirti ancora più bloccata e con meno fiducia in te stessa. Meglio sempre procedere per piccoli step, rispettare i propri tempi, e soprattutto dare a noi stessi il giusto riconoscimento per ogni piccolo obiettivo raggiunto, anche quello apparentemente più banale.

3. Tratta bene il tuo corpo

Volersi bene è qualcosa che inizia dal trattare bene il proprio corpo. Il che non significa intraprendere una dieta ferrea e sottoporsi ad allenamenti estenuanti ogni giorno. Piuttosto meglio dedicarsi introdurre un po' alla volta delle nuove e sane abitudini che non possono che fare bene all'autostima. Soprattutto se queste abitudini riguardano la salute e il benessere.

Cercare di fare movimento appena possibile è comunque positivo: a volte può bastare una bella camminata. Oltre al fattore psicologico che viene modificato da serotonine e endorfine, fare movimento fa sempre bene ed è un buon modo per migliorare l'autoaccettazione. Allenarsi rende felici, dà carica e migliora inevitabilmente anche l'aspetto fisico. Se poi, a questa nuova abitudine, associamo un'alimentazione sana che ci faccia sentire bene fisicamente (ovviamente senza sottoporsi a privazioni), il gioco è fatto!

Nella vita, dedicarsi fino in fondo a qualcosa, e vedere man mano i risultati raggiunti, non può che essere una spinta a fare meglio e ad accettarsi sempre di più.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Il potere della visualizzazione: davvero può far succedere le cose?

4. Sorridi e sii grata

Basta lamentarsi! Certo, ogni tanto lamentarsi può risultare consolatorio, e inoltre sfogarsi con gli altri può aiutarci ad alleggerire la percezione dei problemi. Però non deve diventare una costante: lamentarsi sempre non può far altro che isolarci e autoconvincerci della negatività delle cose che ci circondano, o accadono.

Abituiamoci a cercare un buon motivo per sorridere ogni giorno, e coltiviamo la convinzione che non per forza debba accaderci qualcosa di brutto; può essere davvero d'aiuto.

Inoltre, cerca di individuare le piccole cose che ti fanno stare bene e prova gratitudine per questo: potresti restare sorpresa dei risultati. Il potere della mente è molto forte e riesce a condizionare la nostra vita più di quanto immaginiamo.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Perché è importante smettere di paragonarsi agli altri per vivere in maniera più piena

5. Basta paragonarti agli altri

È vero, la vita è fatta di sistemi sociali che, a loro volta, si tengono in piedi tramite i rapporti interpersonali. Per questo motivo, stringere legami e rapportarsi ad altre persone, non può che innescare, inevitabilmente, il paragone. Nonostante quest'indole innata dell'essere umano, osservare gli altri è giusto, basta che lo si faccia nel modo corretto.

Se da un lato confrontarsi, imporsi esempi da seguire e cercare di migliorarsi sia segno di crescita personale, dall'altro non bisogna sprofondare nell'ansia sociale del non essere mai abbastanza. Dobbiamo imparare che l'unico punto di riferimento da prendere siamo noi e che ognuno è speciale, a suo modo, perché diverso nella propria individualità. Ognuno cresce in contesti diversi e ha tempi diversi nel fare le cose, e soprattutto quasi mai sappiamo davvero cosa c'è dietro l'apparente "perfezione" di tante persone alle quali magari ci paragoniamo pompando il nostro senso di inadeguatezza. Quindi basta paragonarsi agli altri!

6. Iniziamo ad amare noi stessi

A volte l'insicurezza nasce da eventi della vita che ci hanno portato a mettere in dubbio alcune nostre certezze. A volte, qualche critica di troppo ci ha buttati più giù del dovuto e le ferite sono rimaste aperte senza mai trovare il rimedio giusto per richiuderle.

“Impara a piacere a te stesso. Quello che tu pensi di te stesso è molto più importante di quello che gli altri pensano di te.” (Seneca)

Nonostante ciò, esistono tanti aforismi, detti e proverbi che ripetono tutti lo stesso concetto: per piacere agli altri, bisogna prima iniziare a piacersi. Sembra così facile come filosofia, eppure, è così difficile da applicare! La verità, è che è tutto reale: appena inizi ad apprezzarti e a mostrarlo a tutti come un dato di fatto, allora sarai in grado di convincere anche gli altri. Per questo motivo, accantona quell'inutile paura del giudizio degli altri e abbi un po' di fiducia in te stessa. Non mi credi? Prova e vedrai!