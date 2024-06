L enzuola, cuscini, coperte: le idee morbidissime da regalare prendendo come ispirazione i tessuti per la casa

I migliori regali tessili: la nostra selezione di lenzuola, cuscini e coperte, passando per cuscini e sciugamani.

Migliori regali tessili

Un tempo lenzuola ricamate, tessuti e coperte costituivano il "corredo": una ricchezza costruita piano piano negli anni e conservata per una vita intera, custodita nell'oscuro mistero di bauli segreti che le nostre nonne e bisnonne accarezzavano con cura. Oggi spesso li sottovalutiamo invece i tessuti possono rappresentare un'idea regalo davvero vincente. Si tratta di un regalo che troverai in ogni fascia di prezzo e questo lo rende ancora più allettante.

C'è la coperta simpatica e personalizzata con la fotografia di un momento speciale, perfetta come ricordo di famiglia per un regalo in occasione dell'anniversario importante o per i nonni. Ma c'è anche la trapunta o il set di lenzuola capace di trasformarsi in un regalo importante grazie alla qualità dei tessuti, un fattore che farà davvero la differenza sulla nostra pelle. Ecco alcune idee che abbiamo raccolto se stai pensando a un regalo a tema "tessile".

Idee regalo: lenzuola matrimoniali

Fantasie e stampe, coloratissime, candide o a tinta unica, senza contare la scelta del tessuto: fra le caratteristiche in grado di farci innamorare di un tessuto c'è la morbidezza e la sensazione che proviamo sulla pelle. Dal cotone organico al raso o la microfibra (facile da smacchiare e asciugare!), le lenzuola possono essere un dono ideale per una coppia o per chi ha appena cambiato casa.

Il cuscino giusto

La scelta del cuscino è fondamentale per un riposo ottimale: lo sa bene chi soffre di dolori cervicali. Tutti noi dovremmo prestare più attenzione al cuscino perché influisce su come ci sentiamo al risveglio la mattina. In generale, più è alto il materasso maggiore dovrebbe essere il cuscino: se dormi su un fianco dovresti scegliere un cuscino un po' più alto. Il cuscino più traspirante? Quello in fibra di poliestere. Invece, il cuscino tipo Memory Foam nella speciale schiuma di poliuretano tenderà a durare di più nel tempo e rimanere più compatto.

Idee regalo: la coperta per il divano

Le idee regalo personalizzate colpiscono sempre perché toccano il cuore. Seleziona dal tuo album un'immagine speciale: se vuoi puoi aggiungere una dedica da stampare sul tessuto. La coperta per il divano personalizzata diventerà davvero unica, un morbido abbraccio per i momenti di relax a fine giornata.

La trapunta per l'inverno (o il piumone?)

Un regalo utile per la casa è la coperta invernale: trapunta e piumone costituiscono un dono importante perché a seconda della qualità il budget può variare notevolmente. Tu cosa preferisci: trapunta o piumone? Per chi ha l'abitudine del letto "come una volta", con lenzuola e coperte, la trapunta sarà perfetta, tuttavia se la persona a cui stai pensando non ama fare il letto e va sempre di fretta la modalità piumone potrebbe essere una soluzione estremamente pratica. Oggi esistono soluzioni caldissime e con costi più bassi, alternative green che non prevedono la piuma d'oca, una pratica crudele che potremmo combattere grazie a una volontà di acquisto più etica.

Idee regalo: set asciugamani

Asciugamani, accappatoio e teli possono diventare l'ispirazione giusta per un regalo nascita dedicato a un neonato in arrivo, ma anche per chi va a vivere da solo. Punta su qualità, morbidezza e metodi di produzione di aziende etiche: quando acquistiamo un dono possiamo fare la differenza anche per l'ambiente e questo renderà ancora più speciale ciò che utilizziamo nella vita quotidiana.

Strofinacci eco

Anche gli strofinacci sono importanti! Cogli l'occasione per un regalo spiritoso con uno strofinaccio dedicato in versione personalizzata o corredato da una frase ironica e ricorda che anche in questo caso troverai un'ampia scelta di tessuti eco, da abbinare a spugne con materiali bio per una casa e uno stile di vita davvero green.

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.