S copri le idee più belle e trova il regalo giusto per festeggiare con i neogenitori il loro bambino

Regali nascita: tutte le idee

Che cosa regalare per la nascita di un bambino? Mai come in questa occasione i doni che arrivano in famiglia sono moltissimi. Spesso si punta sui piccoli oggetti che saranno utili nella vita quotidiana con un neonato e sui vestitini. Tuttavia, il rischio è di concentrarsi solo sul primo mese di vita o i primi tre: indumenti e abitini, per esempio, diventano troppo piccoli in fretta o non fanno in tempo a essere realmente utilizzati. Questo è un ottimo motivo per tener conto di un margine più ampio e, per esempio, scegliere un'idea regalo per tutto il primo anno di vita del bambino. Insomma se non hai idea di cosa comprare per i regali nascita, in questo articolo troverai tutte le ispirazioni giuste.

Se la famiglia del bambino è religiosa è possibile pensare a un simbolo da appendere sul lettino o un'immagine sacra. Gli angeli sono un segno di protezione e la loro figura esiste in diverse tradizioni religiose, dal Cristianesimo all'Islam: ci ricordano l'aiuto che viene dall'esistenza in forme a sconosciute e il bisogno di sicurezza, l'abbraccio di cui c'è bisogno di crescere. Attenzione, nel caso di regali importanti, come il fasciatoio e il passeggino, meglio chiedere prima ai genitori. Se desideri fare un presente scegli un piccolo pensiero colorato che possa portare una note di buon umore in famiglia, ecco alcune idee.

Idee regalo per la neomamma

Con la nascita di un bambino, soprattutto quando è il primo, inizia un periodo in cui si è totalmente presi da questa nuova vita. La mamma ha meno tempo per se stessa, ma c'è anche il bisogno di ricaricarsi, almeno per un momento: è necessario per stare bene e avere energia. Fra le piccole cose che possono rivelarsi un regalo utile ci sono i prodotti di self care, capaci di fare la differenza anche per l'utilizzo rapido, per esempio oli vegetali per nutrire la pelle e detergenti ideali anche per i più piccoli, così che possano essere utilizzati tutti insieme. Anche il cuscino di allattamento, un grande cuscino anatomico che potrà tornare utile in altre occasioni, è un regalo originale per la mamma in occasione di una nuova nascita, insieme a una borsa tecnica per la mamma, con tante tasche e il fasciatoio portatile.

Il libro personalizzato per la nascita

Cosa ne dici di un libro fatto su misura per il neonato e la sua famiglia? Una favola che emozionerà perché ritrovare il proprio nome in veste di protagonista è una vera sorpresa. Quando sarà più grande e si ritroverà a leggere insieme ai genitori "il suo libro" ritrovare il suo nome accenderà la fantasia (e l'autostima!).

Portafortuna da regalare per la nascita

Fra le idee regalo classiche per il battesimo o la nascita ci sono i ciondoli da appendere alla carrozzina, per esempio le medagliette con la Madonna e il bambino, per chi è religioso, o un piccolo angelo, che di solito è accolto con gioia da tutti perché si tratta di un segno di protezione e benevolenza antichissimo. Tradizionalmente, in alcune regioni d'Italia si regalava il camicino della fortuna, un camicino con il potere di proteggere e accogliere benevolmente i piccoli appena nati: un piccolo pensiero felice e originale.

Carillon da regalare per la nascita

I bambini amano molto la musica. Da neonati il suono del carillon accompagnerà i momenti di relax e la buona notte; verso i due e i tre anni i bambini si divertiranno ad azionarli loro stessi. Le variazioni sul tema sono infinite, dai carillon in legno o argento fino ai modelli morbidi, a forma di mela o animaletto, da appendere su passeggini e letti.

Idee regalo per bambini: un libro

Non c'è un tempo giusto per un libro, semplicemente leggere è un'abitudine da piccoli se lo è anche per mamma e papà. I libri crescono e si modificano con noi. Inizialmente la mamma leggerà e il bambino, o la bambina, si rilasseranno cullati dalla sua voce rassicurante, poi saranno i piccoli a iniziare a interessarsi alle immagini e vorranno saperne di più sulle illustrazioni, fino a conoscere e raccontare loro stessi le storie che amano. Un ottimo motivo per scegliere libri con storie belle, originali, potenti, arricchite da illustrazioni interessanti, che piacciano sia ai genitori sia ai bambini.

Regali utili per i neonati

Il fasciatoio? Spesso se ne fa a meno a causa dell'ingombro. Per oggetti come questo, o il necessario per sterilizzare, passeggini e fasce chiedete a mamma e papà l'ok prima dell'acquisto. Se desideri fare un piccolo regalo di benvenuto al piccolo o alla piccola punta su biberon, ciuccio e portaciuccio, vaschetta per il bagno (utile!), calzini e indumenti (da scegliere di taglia 3-6 mesi), pannolini (anche questi torneranno utili!). Cosa ne dici del set di t-shirt coordinato per tutta la famiglia? Ispirazione divertente che non passerà inosservata. Se l'estate si avvicina crema solare specifica per i più piccoli, cappellino e pannolini per la piscina possono essere un'idea divertente e originale.

