S e sei in cerca di regali di Natale piccoli ma d'effetto da regalare ad amici e conoscenti sei nel posto giusto: ecco la nostra guida

Regali di Natale sotto i dieci euro

Tante le persone a cui vorresti dedicare un pensiero e troppo esoso il budget? Niente paura, con un pizzico di creatività è possibile fare la differenza senza perdere di vista il portafoglio, puntando su regali di Natale piccoli, sotto i 10 euro, ma che facciano la loro figura. Scovare regali di Natale economici ma d'effetto non è una missione impossibile. Del resto è fin troppo facile fare un bel regalo quando abbiamo a disposizione una somma importante, eppure a restare nel cuore spesso sono gesti quasi invisibili: le piccole cose capaci di scaldare il cuore e colpire l'attenzione nel profondo.

Qual è il segreto di un regalo di Natale vincente? Al di là del budget la capacità di pensare davvero all'altro e mettersi per un attimo nei suoi apnni: si chiama "empatia" e a darne prova sono tanti ambiti delle relazioni e della vita quotidiana, dal lavoro all'amore. Accade persino con i regali: se ti sintonizzi davvero anche un pensiero piccolissimo sarà tagliato su misura per quella persona e non potrà che destare un sorriso complice. Continua a leggere per scoprire le nostre idee per regali di Natale piccoli sotto i 10 euro.

Idee regalo per l'anno nuovo

Un regalo decisamente adatto a tutti è il calendario del nuovo anno. Dalla versione in cartoncino, da appendere sulla parete ai calendari fotografici da personalizzare, ecco un pensiero semplice che, tuttavia, può trasformarsi di volta in volta, a seconda dei gusti e dei colori.

Gym sac: l'idea da tenere sempre in borsa

Per la palestra e non solo. La sacca sportiva, leggerissima e comoda da infilare sulle spalle, può rivelarsi utilissima in viaggio o semplicemente per la spesa: l'accessorio da scegliere nella sfumatura che più ami, perfetta da tenere ripiegata in borsa pronta per il prossimo utilizzo.

Per chi ama prendere appunti

Si tratta di una matita molto speciale. Una penna senza inchiostro, che non ha bisogno di essere temperata e funziona grazie a un pennino che sfrega sulla carta causando la decomposizione delle molecole di metallo in lega: una "matita eterna" che durerà a lungo nel tempo, l'idea dedicata agli amanti della scrittura e della cancelleria.

L'idea regalo per chi ama gli animali

Un piccolo dono per chi ha il proprio amico peloso sempre nel cuore? Il ciondolo, un portafortuna da indossare ogni giorno per portare un po' con sé anche il pensiero del cucciolo di casa, l'idea regalo per chi ama gli animali.

Orologio, idea regalo smart

Coloratissimo, è disponibile in tante varianti: per visualizzare l'ora basta premere un pulsante. L'orologio digitale in silicone, bello come un braccialetto, è per ragazzi, bambini, ma anche per gli adulti, soprattutto dedicato a chi ama l'originalità o, all'opposto, per chi è abituato a prendersi troppo sul serio. Sarà un modo per prendere la giornata con ironia.

Bracciale in pietra naturale

L'ametista, collegata alla spiritualità, è considerata una pietra ricca di proprietà: secondo la tradizione indossata aiuta a risvegliare l'energia femminile, ci collega con il nostro stato interiore, ha un effetto positivo su cefalee, mal di testa e gonfiori. Il bracciale sarà un simbolo portafortuna da portare sempre con sé.

Un regalo per giocare

L'idea da tenere in borsa, per giocare con i colleghi durante la pausa pranzo o con i figli al parco, quando meno te l'aspetti. Per portare nella propria vita un'ispirazione fondamentale: giocare è importante, a tutte le età ricordiamoci di farlo! Senza contare l'effetto dato dal movimento. Correndo facciamo attività fisica e chi ha bisogno di muoversi lo fa col sorriso.

Idea regalo per il buon giorno

"Don't worry, be happy", quale migliore augurio per la giornata? La tazza preferita con cui iniziare la settimana, per casa o da lasciare in ufficio, diventerà la compagna del break, perfetta per recuperare il sorriso anche nei giorni più duri.

