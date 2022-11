S e hai in mente di fare un regalo importante e d'effetto per Natale ma non hai idee, lasciati ispirare e scopri la nostra selezione di regali top per stupire chi ami

Chi ha detto che avere un budget importante voglia dire che sia facile fare regali? Se hai intenzione di fare uno o più regali di Natale costosi e non hai ancora le idee chiare sei nel posto giusto. Desideri stupire chi ami con un regalo di Natale importante? Dal tuo lui (o lei) ai genitori e gli amici più importanti, ci sono delle volte in cui abbiamo davvero voglia di lasciare l'altro a bocca aperta e esprimere a una certa persona quanto sia importante per noi.

Un anello, la bicicletta elettrica, l'elettrodomestico perfetto o la bottiglia che non passerà inosservata durante la cena delle feste: le ispirazioni non mancano. Mettici il cuore e il tuo regalo, pensato su misura per la persona a cui è destinato, saprà stupire e diventare un compagno di vita nei prossimi mesi. Buon Natale!

Regali costosi per lui

Hai già pensato al regalo di Natale per lui? L'orologio o un gioiello rappresentano i grandi classici, da portare con sé ogni giorno. Fra le idee regalo da non sottovalutare anche le ispirazioni legate all'abbigliamento: occhiali, giacche, la camicia o il completo, perfetto per le occasioni più importanti. Jolly: il portafogli nuovo, elegante e sottile, perfetto da tenere in tasca come piace a loro.

Idee regalo importanti per chi ama la tecnologia

Indicate per lui o lei, ma anche per i figli o i nipoti adolescenti: smartphone, tablet e portatile costituiscono l'idea regalo utile e bella perché potranno essere utilizzati a scuola e al lavoro, oltre che come occasione di svago. Fra le novità tecnologiche di Natale 2022 Kindle Scribe: per la prima volta un dispositivo ebook reader pensato per la lettura e la scrittura, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi, dove sarà possibile prendere appunti con una speciale penna e trasformare le proprie note in un file.

Regali di Natale per la casa: le idee migliori

Quello che hai in mente potrebbe essere un regalo davvero importante, utile soprattutto per chi è appena andato a vivere da solo o per le coppie che di recente hanno scelto una vita insieme: tavoli e tavolini per il salotto, materassi ergonomici o il letto sono fra i mobili di casa il cui acquisto viene talvolta rimandato in mancanza di un budget. Fra le ispirazioni più belle (e utili!) anche gli attrezzi da cucina come l'impastatrice e la macchina da caffè per godersi ogni mattina l'espresso come al bar. Fra i regali più apprezzati non mancano oggetti di design e lampade, purché si conosca lo stile dei padroni di casa. In alternativa, le videocamere per la sicurezza di casa: pratiche e sempre più facili da utilizzare.

Se cerchi altre idee consulta anche la nostra guida sui regali di Natale per la casa.

Regali di Natale costosi per genitori e suoceri

A fare la differenza è lo schermo: gigante. Se questo Natale hai deciso di stupire la mamma e il papà con il televisore nuovo punta su un modello capace di fare la differenza grazie a Dolby digital, colori ultra HD e dimensioni extra, sarà l'esperienza di un vero e proprio cinema a casa perfetto per i giorni invernali quando il brutto tempo imperversa. Un'altra idea capace di scatenare l'entusiasmo è la bicicletta elettrica. Una volta sperimentata, è facile scoprire un modo diverso di spostarsi in città e persino di viaggiare, più ecologico, libero e felice. Grazie alla pedalata assistita è possibile godere del piacere di andare in bicicletta senza ostacoli né fatica durante i percorsi più lunghi o impervi.

Regali di Natale enogastronomici

Grazie alla straordinaria offerta del mondo enogastronomico avrai la possibilità di fare un regalo di Natale economico senza spendere troppo oppure spingerti verso prodotti e risultati di nicchia, perfetti per stupire e stuzzicare anche i palati più difficili. Cosa ne dici di un tartufo bianco pregiato fresco, magari da abbinare a una bottiglia di ottimo vino o un formaggio locale? I prodotti made in Italy saranno l'occasione per ideare un regalo originale che non passerà inosservato durante la cena delle feste.

Idee regalo per chi ama il verde

Una piccola serra idroponica per coltivare un angolo verde direttamente a casa, sul tavolo della cucina o sul davanzale più illuminato, ecco l'ispirazione per l'amica o il familiare, dalla mamma al suocero, con la passione per la natura e il giardinaggio. In alternativa, il bonsai, di cui prendersi cura ogni giorno: attenzione però, si tratta di una vera e propria missione che cambierà la vita e il nostro approccio con il mondo. Anche i più insospettabili potrebbero scoprire un'attitudine zen.

Regalo per lei. O per noi?

Un anello importante, il brillante che desideri da una vita o una pietra preziosa da incastonare in una montatura pensata su misura per te: diventerà il portafortuna da indossare ogni giorno o nelle occasioni importanti, il simbolo capace di ricordarti della tua forza e resilienza. Perché non essere noi, per una volta, a sorprenderci con un regalo a noi stesse? Una cosa è certa: te lo meriti, ce lo meritiamo. Auguri!

