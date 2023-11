L a guida alla scelta di agende e calendari 2024: regali perfetti per Natale, ma anche autoregali per eccellenza

Agende e calendari 2024

Agenda e calendario dell'anno nuovo: un must e non solo per questioni organizzative. Sarà per la scelta del tema e dei colori o semplicemente l'emozione del nuovo che sta per iniziare, il fatto è che torniamo tutti un po' bambini quando si tratta di scegliere la nuova agenda che ci accompagnerà nel corso dei prossimi mesi. Ecco il motivo per cui si tratta di un oggetto la cui scelta non va sottovalutata: un piccolo regalo d'effetto che entrerà nel cuore di chi lo riceve, e che spesso è anche il perfetto regalo di Natale per le amiche e non solo.

Stesso ragionamento vale per il calendario: mai per caso! Dietro al calendario si nascondono le abitudini di sempre e il proprio mondo. Per esempio, c'è chi lo ama da appendere, al muro o alla porta di casa, oppure da tavolo; settimanale, giornaliero o con una visione che consenta il mese intero. Tu quale sceglierai? Di seguito trovi la nostra selezione di calendari e agende 2024 da regalare e non solo.

Calendario da appendere

Regalare il calendario dell'anno nuovo è una vera e propria tradizione. Si tratta di un gesto beneaugurante antico: un portafortuna per il 2024 che potrai scegliere nello stile della persona a cui stai pensando. Cerchi un pensierino simpatico da usare in famiglia? Punta sul calendario da appendere con tanti adesivi e spazi da riempire: sarà un modo per darsi il buon giorno e migliorare l'organizzazione, a misura di felicità familiare.

Agenda settimanale

Solo questione di organizzazione! Per chi ha tanti impegni da affrontare, ecco l'agenda settimanale: il modo perfetto per tenere sott'occhio tutti gli appuntamenti, settimana per settimana. Elegante e classica, monocromo o con motivi floreali, in carta riciclata, con un dipinto o un'immagine capace di ispirare: ognuna è in grado di parlare di noi, della nostra personalità e di ciò che amiamo.

Agenda 2024 da tavolo

L'agenda 2024 da tavolo può essere l'idea regalo per i colleghi, ma anche per i professionisti freelance, gli studenti di casa e per chi ha un obiettivo da raggiungere. La scrivania diventerà un centro operativo capace di ricordare in un istante i progetti e gli appuntamenti scelti per il 2024.

Calendario 2024 motivazionale

Mensile o giornaliero, da appendere o posizionare sulla scrivania: a seconda dei gusti può essere differente, ma la sostanza non cambia. Il bello del calendario motivazionale è iniziare ogni giornata con un'ispirazione positiva, un pensiero capace di stuzzicare il buon umore e stimolare la resilienza interna. Impossibile non sorridere.

Agenda giornaliera

Sai che scrivere un diario ha una funzione terapeutica? Sì, perché aiuta a fare chiarezza fra i pensieri, mette ordine nella giornata e rileggendo a distanza di tempo contribuisce a renderci più lucidi e consapevoli di ciò che abbiamo vissuto. Ecco un'idea regalo dedicata a chi ama scrivere... e non solo. Qual è il sogno da inseguire nel 2024? L'agenda accompagnerà la realizzazione degli obiettivi step by step: seguire le scadenze e le piccole mete prefissate aiuta a rafforzare le decisioni e l'organizzazione.

Dedicato ai viaggiatori e... ai sognatori!

Che sia un viaggio da realizzare nel nuovo anno oppure un sogno da cullare, viaggiare con la mente fa bene all'umore e amplia gli orizzonti mentali. Cosa ne dici di un'ispirazione a tema? Dedicato a chi non può fare a meno della bellezza.

Agenda pocket

Piccola piccola, il formato perfetto per chi vuole agenda e calendario sempre con sé, da tenere in borsa o in una tasca. Il posto perfetto dove annotare pensieri, impegni e contatti... Buon 2024!

