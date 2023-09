P ersonalizzato o simpatico, il portachiavi è l'idea regalo utile che non passa mai di moda

Portachiavi da regalare

Stai cercando un regalo piccolo ma d'effetto? Fra le piccole idee regalo utili e simpatiche ci sono i portachiavi. Sono accessori simpatici e magari da personalizzare con una dedica o l'iniziale, potranno essere un messaggio di buon auspicio per chi si sta trasferendo in una nuova casa ma non solo. Non mancano le ispirazioni capaci di trasformare il portachiavi in un oggetto hi-tech, come i portachiavi con la funzione di chiavetta, o quelli dotati di tracker per non perdere mai le chiavi.

Portachiavi antistress con pallina in gomma da strapazzare, a tema sport o con i cartoni animati preferiti, di coppia, emoji, con una traccia musicale, peluche, scarpetta... ce ne sono davvero per tutti i gusti! Ricorda di scegliere il portachiavi immaginandolo per la persona a cui stai pensando perché spesso non ci si pensa abbastanza eppure si tratta di un piccolo oggetto estremamente personale: se gradito ci seguirà nella vita di tutti i giorni. Ecco le idee per un portachiavi simpatico da regalare.

Portachiavi di coppia

Personalizzato con un'incisione oppure con un simbolo, il portachiavi di coppia è uguale e doppio: un regalo simpatico per la coppia che va a vivere insieme.

Portachiavi cartone animato

Stitch, l'inossidabile sirenetta Ariel, i classici Topolino e Paperino o un supereroe Marvel: perché non mettere nella giornata un pizzico di buon umore dell'infanzia tornando un po' bambini? Se sei in cerca di una piccola idea regalo per appassionati di fumetti potrebbe essere l'idea giusta.

Portachiavi emoji

Sai che ogni 17 luglio si celebra la Giornata Internazionale delle Emoji? Le faccine delle conversazioni digitali sono diventate popolari alla fine degli anni Novanta in Giappone e da allora si sono diffuse in tutto il mondo. Un portachiavi con cui prendere un po' in giro la timidezza e invitare anche il più reticente a mostrare le emozioni.

Portachiavi tecnologico

Cosa ne dici di un portachiavi dotato di power bank e illuminazione led o con una chiavetta usb dove caricare tutti i tuoi documenti o le immagini da salvare? Perfetto per avere sempre con te le cose importanti e seguire le tue necessità.

Portachiavi gioiello

Elegante e di design, il portachiavi diventa un simbolo portafortuna, per l'auto o le chiavi di casa e del posto di lavoro, da portare sempre con sé.

Portachiavi personalizzato

Per quale occasione stai scegliendo un portachiavi? Dall'idea regalo di coppia per l'anniversario alla nuova automobile, una dedica pensata per la persona che lo riceverà potrebbe essere un'ispirazione capace di fare breccia nel cuore. In alternativa, scegli una fotografia oppure di incidere le iniziali: il portachiavi diventerà un piccolo dono unico.

Portachiavi scarpetta

Ricordi i portachiavi che andavano di moda anni fa con la scarpetta Converse? L'idea per un pensierino dedicato alla mamma o a un'amica, sorriso assicurato.

Portachiavi a tema sport

A seconda della passione la scelta delle scarpette è vastissima: il portachiavi portachiavi antistress dedicato agli appassionati di calcio al basket o la pallavolo, punta sullo sport preferito.

Portachiavi per dire "ti voglio bene"

Il codice Spotify con la canzone preferita, un peluche o una scritta speciale: scegli il tuo modo, unico, per dire alla persona a cui tieni "ti voglio bene!" grazie a un piccolo oggetto utile come il portachiavi, da tenere sempre con sé.

Portachiavi con tracker

Idea regalo utile perfetto per gli smemorati : stiamo parlando del portachiavi tracker, che in realtà oltre che essere usato come portachiavi, può essere attaccato anche ad altri oggetti come ad esempio il portafogli. Si tratta di un piccolo dispositivo dotato di bluetooth che serve a rintracciare le chiavi quando non le troviamo. Generalmente efficace per qualche decina di metri, quando "interpellato" emette un suono.

