I mbarazzo, paure e insicurezze: la vergogna nel sesso è una realtà. Come superarla e scoprire il sex positive

La vergogna nel sesso è più comune di quanto pensiamo. Inutile girarci attorno: fare l’amore con qualcuno e sentirsi totalmente a proprio agio spesso è complicato. Ci si trova infatti a fare i conti con l’ansia da prestazione e le insicurezze, di fronte a un corpo (e a una persona) che non si conosce ancora abbastanza.

Se poi di mezzo ci si mettono imbarazzo ed emozioni la situazione non può che peggiorare. Un problema che non può che scombussolarti, rovinando la magia di un momento che potrebbe essere bellissimo. Dunque come superare la vergogna nel sesso? Ovviamente sfruttando il feeling che siete riusciti a costruire, ma anche giocano con la tenerezza e la leggerezza per trasformare la connessione empatica in un incontro erotico appagante per entrambi.

Impara ad essere sex positive

Supera la vergogna per il sesso puntando su un atteggiamento sex positive. Di cosa si tratta? Semplicemente di un atteggiamento positivo, privo di giudizio e aperto verso il sesso. Un approccio in cui viene data la preferenza all’assenza di considerazioni riguardo la sessualità, dando preferenza a ciò che ci piace, al piacere e a quanto di divertente e giocoso ci può essere in questa attività.

Non solo: la sex positivity ci spinge pure a parlare in modo libero del sesso, senza nessuna vergogna nei confronti degli altri oppure di esso. Nella positività sessuale il sesso viene visto come qualcosa di bello e una fra le cose migliori che si possano fare nella vita. Partendo da questa visione il sesso non viene demonizzato in nessun modo, non si giudica nessuno per le proprie preferenze sessuali oppure per i propri desideri o impulsi. Chi è sex positive non giudica né se stesso né gli altri, ma mantiene una mentalità aperta.

Sesso per la prima volta, come rompere il ghiaccio

Il momento in cui la vergogna del sesso può presentarsi maggiormente? Quando fai sesso per la prima volta con qualcuno. Un momento magico da non rovinare con paranoie e paure inutili, ma soprattutto tabù. Il segreto per riuscirci sta in alcuni semplici step e consigli da seguire.

1. Baciatevi

Quando ti trovi in intimità con una persona per la prima volta il pericolo è quello di sperimentare un’ansia da prestazione. Il motivo? Il corpo dell’altro rappresenta, fondamentalmente, un territorio sconosciuto e ancora da esplorare. Normale dunque avere qualche timore. Per iniziare e sentirti a tuo agio parti da qualcosa di semplice: i baci. Iniziate a conoscervi e a entrare in armonia con baci lunghi e intensi. Accarezzate le labbra con la lingua e le dita, giocateci e trovate, a poco a poco, l’intimità, anche in modo scherzoso. Quando vi sentirete abbastanza a vostro agio iniziate a esplorare altre zone del corpo con la bocca, baciando il collo, il petto e scendendo sempre di più. In questo modo la passione e il desiderio aumenteranno sempre di più, creando la giusta intesa.

2. Spogliatevi a vicenda

Spesso la passione arriva tutta insieme e ci si ritrova improvvisamente nudi. A volte togliersi i vestiti prima di essere completamente eccitati potrebbe creare imbarazzo e portare a paranoie inutili e fastidiose. La prima volta che fate sesso toglietevi a vicenda gli abiti. Non solo: per rendere la situazione ancora più funny, create un gioco, facendovi delle domande a vicenda e svelando quello che vi piace fare sotto le lenzuola.

3. Giocate a scoprirvi

Accendete la passione, giocando a scoprirvi. Il sesso è prima di tutto un viaggio segnato dall’esplorazione e dalla voglia di conoscersi. Imparate a divertirvi e a scoprire i vostri punti erogeni e la mappa del piacere del vostro corpo. Per farlo imparate a dare spazio ai preliminari e scopritevi, a poco a poco, senza paura, alzando la tensione erotica. Usate le parole e i gemiti per guidarvi alla scoperta dei punti erotici più nascosti.

4. Imparate a riderci su

Ti senti in imbarazzo? Imparate a riderci su! Fare sesso per la prima volta può causare un senso di vergogna. In questi casi è essenziale imparare a scherzare e ridere, sdrammatizzando la situazione. Farsi quattro risate permette di sciogliere le tensioni e di guadagnare qualche punto in più nell’intimità. L’ironia infatti è sexy e mette buon umore, permette di creare complicità e di sentirsi accolti dall’altro, superando il disagio iniziale.

5. Non esagerate

Prima volta insieme sotto le lenzuola? La tendenza è quella di voler fare subito bella figura con l’altra persona, tentando nuove posizioni, portando velocemente all’eccitazione e facendola impazzire. Anche se la voglia di sperimentare è tanta frenatevi: meglio puntare sulle posizioni che vi danno maggiore sicurezza e piacere. Per il kamasutra e le acrobazie ci sarà tempo in futuro quando vi conoscerete meglio. Se non dovessero funzionare infatti ci sarebbero frustrazioni e complicazioni che rovinerebbero la magia. Provate invece a pensare quando vi incontrerete di nuovo e il feeling sarà ancora più forte.