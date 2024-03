I l sesso ha tantissime sfumature: scopri qual è la tua personalità sessuale e come può aiutarti a migliorare il rapporto con la sessualità!

Cosa è la personalità sessuale

La sessualità è un territorio estremamente complesso e sfaccettato. Non si manifesta uniformemente tra individui, ma piuttosto, esprime una gamma enorme di desideri, esigenze e preferenze che si intrecciano con l'unicità di ciascuno. In questo panorama, il concetto di "personalità sessuale" emerge come uno strumento per comprendere meglio le modalità con cui le persone vivono ed esprimono la loro sessualità. Grazie al lavoro di esperti come Vanessa Marin, terapista sessuale, è possibile gettare luce su come le differenti personalità sessuali influenzino l'approccio all'intimità, al piacere e alla comunicazione all'interno dei rapporti.

Vanessa Marin ha dedicato anni di ricerca e osservazione clinica allo studio dei comportamenti sessuali dei suoi pazienti. Attraverso la sua analisi, Marin ha identificato diverse tipologie di personalità sessuali, ciascuna delle quali riflette un particolare insieme di bisogni, desideri e modi di relazionarsi con il partner e con l'esperienza sessuale stessa. Questa classificazione offre una preziosa chiave di lettura per comprendere non solo le proprie inclinazioni e preferenze ma anche per riconoscere e valorizzare le diversità altrui.

Le personalità sessuali descritte da Marin si distinguono per il modo in cui individui si approcciano al sesso: da coloro che lo vivono come un'espressione di amore profondo e intimità (il sesso romantico), a chi lo esplora come un'avventura carica di passione e desiderio (il sesso passionale), fino a chi si avventura in esperienze con sconosciuti, alla ricerca di eccitazione e novità. Queste modalità non sono rigide o esclusive, ma possono sovrapporsi e variare nel tempo, riflettendo la natura dinamica della sessualità umana.

Comprendere la propria personalità sessuale, secondo Marin, può essere molto importante per una vita sessuale appagante. Questa consapevolezza permette di identificare cosa si cerca veramente all'interno di un rapporto sessuale, quali aspetti del sesso ci rendono felici, soddisfatti e appagati. Con questa conoscenza, è possibile lavorare sui propri punti di forza, così come identificare e migliorare gli aspetti meno sviluppati o problematici. La chiave sta nel dialogo con se stessi e, naturalmente, con il partner, per costruire un'esperienza sessuale che sia espressione autentica di sé e fonte di arricchimento reciproco.

In conclusione, il concetto di personalità sessuale apre nuove prospettive sulle dinamiche dell'intimità e della sessualità. Offrendo un linguaggio comune per esplorare e discutere le proprie esperienze sessuali, promuove un maggiore autoaccettazione e comprensione tra partner. Questo approccio, che pone al centro la conoscenza di sé e la comunicazione, è essenziale per navigare il vasto e complesso mare della sessualità umana con consapevolezza, rispetto e curiosità. Andiamo a vedere quali sono le principali personalità sessuali.

Il decompressore

L’orgasmo non regala solamente piacere, ma anche la sensazione di sentirsi più leggeri e liberi. Per il decompressore il sesso è totalmente incentrato sulla ricerca di una sorta di sollievo dallo stress. Per questo si concentra soprattutto sull’obiettivo finale, ossia l’orgasmo. Un atteggiamento che spesso può portarlo a disconnettersi dal partner, a non godersi il momento e a concentrarsi esclusivamente sul proprio piacere.

L’esploratore

L’esploratore vive il sesso come un momento giocoso in cui sperimentare e scoprire sempre qualcosa di nuovo. Sotto le lenzuola detesta la routine e ricerca novità e brividi. L’aspetto negativo? Non ama perdere tempo, per questo motivo spesso rischia di archiviare storie che potrebbero avere potenzialmente un futuro solo perché non garantisce una seconda possibilità all’altro. Prendere le cose con calma, per una volta, potrebbe essere una soluzione.

Il donatore

Dare tutto ciò che può al partner: è questo l’obiettivo del donatore che nel rapporto sessuale, prima di tutto, cerca di assicurarsi che l’esperienza dell’altro sia appagante e intensa. Cerca di assecondare il partner è importante, ovviamente, ma anche il tuo piacere deve avere un ruolo centrale. Se tu non ti diverti davvero neanche l’altro si divertirà, meglio dunque lavorare sull’intesa di coppia per vivere un legame che sia davvero positivo.

Il passionale

Questa personalità sessuale desidera che ogni incontro con il partner sia intenso, coinvolgente e unico. Vive il sesso come un perdersi nel momento, con una passione fortissima e la volontà di tenere sempre il piede calcato sull’acceleratore. Attenzione però: è importante avere sempre a mente che sia tu che l’altro potreste non vivere sempre e comunque un’esperienza unica. Avere aspettative troppo alte in questi casi può rivelarsi dannoso, meglio invece vivere il momento per quello che è.

Il cercatore di piacere

Il piacere è al centro di tutto per questa personalità sessuale per cui fare l’amore significa esclusivamente raggiungere l’orgasmo. Ciò a cui punta dunque non è una connessione con il partner, ma puro e semplice piacere fisico. Si tratta di un errore perché ti porta a perderti tanti momenti intensi e belli del rapporto che si trovano lungo la strada per raggiungere l’orgasmo.

Il cercatore di brividi

Come per l’esploratore, questa personalità sessuale è sempre a caccia di qualcosa di nuovo. Ama il brivido sotto le lenzuola e non considera nulla un tabù. In questi casi è essenziale assicurarsi che il partner sia consenziente e marcare bene i confini fra ciò che è consentito e ciò che non si desidera. Solo in questo modo si potrà vivere con serenità il rapporto.

Il romantico

Chi ha una personalità sessuale romantica vive il sesso come qualcosa capace di creare una connessione emotiva con il partner. Uno scambio di energie che permette di sintonizzarsi e di creare una intimità. Per questo non accetta o concepisce le avventure di una notte oppure il sesso occasionale. Questa personalità però dovrebbe in qualche modo aprirsi all’idea che le storie d’amore (così come gli incontri sotto le lenzuola) non sono mai perfette come nei film o nei romanzi rosa. E che ovunque i confini sono sfumati, nel sesso come nell’amore.

Il guardiano

Il sesso occasionale è bandito anche per chi ha la personalità del guardiano. In questo caso infatti il rapporto non può esserci se non è accompagnato da una base di fiducia e sicurezza. In sostanza sentirsi in profonda connessione con il partner è più importante di qualsiasi altra cosa. Vergogna e imbarazzo sono sentimenti che una personalità di questo tipo non riesce a sopportare e che rifugge, puntando sulla necessità di sentirsi davvero al sicuro con l’altro.

Lo spiritualista

Considera il sesso qualcosa che si trova ad un livello superiore e nel quale ci si connette profondamente con l’altro. Gli conferisce dunque un potere enorme e un’energia che lo spinge a usare questo elemento anche come metro di giudizio nel legame con l’altro. Credere nell’esistenza di un flusso di energia, di uno scambio di emozioni e sensazioni non è sbagliato, ma può rivelarsi un errore conferire un’importanza centrale al sesso, rifiutandosi di prendere in considerazione anche altri aspetti altrettanto essenziali in un rapporto.