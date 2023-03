S i chiama one night stand, si legge sesso occasionale: non c'è niente di male e può essere un buon modo per sperimentare. basta farlo con consapevolezza

Il brivido di un incontro, la chimica improvvisa e un momento di puro divertimento: la one night stand è tutto questo e molto di più. L’avventura di una notte da vivere con leggerezza, sì, ma anche seguendo alcune regole importanti per mettere al sicuro la tua salute (e il tuo cuore).

Cos’è una one night stand

La one night stand è, in sostanza, l’avventura di una notte. Incontri una persona, ti piace al primo sguardo, scatta l’attrazione e decidete di passare qualche ora insieme. Semplice, facile e appagante…oppure no?

Perché anche il sesso occasionale può presentare qualche insidia. Ad esempio il timore di non piacere all’altro, il rischio di non essere chiari o di non utilizzare le giuste protezioni, ma anche aspettative esagerate (e non rispettate). Il segreto per rendere perfetta una one night stand? Rispettare delle regole base!

1. Proteggiti

Proteggersi è fondamentale quando si decide di vivere una notte di sesso occasionale. Per farlo hai diversi strumenti e modalità a disposizione. Prima di tutto condividi le informazioni con un tuo amico o un’amica. Trascorrerai del tempo con uno sconosciuto, dunque è essenziale che tu ti metta in sicurezza e che gli altri siano al corrente di dove ti trovi.

Le situazioni pericolose possono capitare, dunque meglio prevenire. Spiega alla tua amica chi è il ragazzo con cui avrai l’incontro (bastano anche pochi dettagli come il profilo Instagram), se puoi condividi la posizione e concorda un modo per chiedere aiuto se ce ne fosse bisogno. Sono precauzioni essenziali nel caso in cui l’altra persona si riveli diversa da come ti era sembrato.

Proteggi anche la tua salute fisica. Per difenderti utilizza le protezioni. Il sesso deve essere un momento di divertimento e non di preoccupazione per gravidanze indesiderate o malattie sessualmente trasmissibili. Dunque chiedi sempre al tuo partner di usarle.

2. Usa la chiarezza

Essere chiari quando si vive una one night stand è importantissimo. Tu e l’altra persona potreste non rivedervi più, dunque metti le carte in tavola e dichiara cosa vuoi. Spiega con chiarezza cosa ti aspetti dal vostro incontro, quello che desideri e quello che proprio non vuoi.

Questa discussione va affrontata prima per non rovinare l’atmosfera che ci sarà in seguito. Inoltre è d’obbligo stabilire dei chiari limiti. Ognuno vive il sesso come preferisce e ha delle preferenze, per questo è essenziale comunicarle al partner in modo chiaro per evitare di restare delusi.

3. Supera i giudizi

Avere paura del giudizio altrui è normale. Viviamo in una società in cui – purtroppo – per moltissimo tempo il piacere è stato considerato un privilegio riservato esclusivamente agli uomini. Oggi, per fortuna, le cose stanno cambiando e sempre più persone si stanno rendendo conto di come sia importante davvero per tutti vivere liberamente la propria sessualità senza sentire su di sé qualsivoglia giudizio. Smettila di sentirti in colpa se vuoi vivere una one night stand! Non stai facendo nulla di male, semplicemente stai scegliendo di dedicarti un momento di puro piacere. Si tratta di una tua scelta e della tua vita, nessuno ha il diritto di giudicarla.

4. Alcol, no grazie

Trovarsi da soli in una stanza con un partner sconosciuto può creare qualche momento di imbarazzo. Per questo a volte si è tentate di ricorrere all'alcol per vincere la timidezza, magari esagerando. Probabilmente è meglio evitare o, quanto meno, limitare molto le quantità. Il rischio infatti è quello di sentirsi male, ma anche di non godersi pienamente il momento.

5. Sì al mistero

Un pizzico di mistero è la componente fondamentale che renderà ancora più spicy la tua avventura di una notte. Evita di fare troppe domande, ma lascia spazio a quella giusta dose di mistero e di non-detto che accendono la passione e la curiosità. Se fai troppe domande potresti rischiare di avere risposte non gradite e perdere l’eccitazione. Inoltre ricordati che non vi rivedrete più, dunque perché fare tante domande e scavare a fondo?

6. Non sentirti obbligata

Vuoi tirarti indietro? Non hai più voglia di provare quella posizione bollente come promesso? Nessun problema! Non importa cosa vi eravate promessi, se sul momento senti di non voler più fare qualcosa puoi sempre tirarti indietro. Non avere paura di dire di “no”, ma fai sentire la tua voce ed esprimiti senza alcun timore. Nessuno ti obbliga e puoi andartene quando vuoi se la situazione che si è creata non ti mette a tuo agio.

7. Comunica tutto

Se qualcosa non ti piace, se non provi piacere o se vorresti provare una posizione nuova devi semplicemente…dirlo! Ricorda che si tratta dell’avventura di una notte dunque goditela come merita e nel migliore dei modi. Lo scopo del sesso occasionale è proprio quello di vivere la sessualità liberamente e senza pensieri o paranoie di alcun tipo. Dunque non avere timore di sperimentare o di chiedere all’altro di fare qualcosa che ti piace: siete insieme per quello.