Sicuramente non esiste un vademecum per il perfetto rapporto sessuale, ma cosa significa il termine “completo”? E quali sono i dubbi che possono sopraggiungere dopo? Scopriamolo insieme

Cosa è un rapporto completo

Un rapporto sessuale completo di tipo eterosessuale tra un uomo e una donna avviene nel momento in cui si verifica la penetrazione, cioè quando l’uomo inserisce il pene nella vagina della partner.

Questa unione dei due sessi è resa possibile dall’eccitazione degli organi genitali di entrambe le parti. Ecco perché i preliminari sono importanti: le carezze provocheranno un aumento del desiderio, e permetteranno di preparare il corpo a questa unione, causando l’erezione del pene e la lubrificazione della vagina.

Il significato del rapporto completo

Il primo rapporto completo in genere celebra l’inizio della vita sessuale di ciascuno. Discorso a parte va fatto per la presunta "rottura dell'imene" nella donna che segnerebbe la perdita della verginità. In realtà si tratta di una piccola lacerazione di questa membrana a cui può conseguire una piccola perdita di sangue e una lieve sensazione dolorosa: ma non è detto che tutto ciò si verifichi in tutte le donne.

A prescindere da ciò il rapporto sessuale rimane comunque sempre un momento importante per l’uomo e la donna, ricco di emozioni e sensazioni. I movimenti del pene provocano la contrazione dei muscoli della vagina, e la stimolazione recicproca può portare entrambi i partner all’orgasmo. Questo piacere intenso si manifesta nell’uomo con l’eiaculazione (fuoriuscita dello sperma) e nella donna con la contrazione ripetuta della vagina.

Con il passare del tempo, l’acquisizione della pratica e le sperimentazioni nel fare sesso, si scopre che alcune posizioni permettono maggiori sensazioni, favorendo una penetrazione più o meno profonda e procurando maggiore o minore piacere. Si tratta in genere di elementi molto soggettivi e diversi da persona a persona.

Si può avere un rapporto sessuale completo durante il ciclo?

Per molti è ancora un tabù, ma non c'è niente di rischioso o di disdicevole nel sesso durante le mestruazioni, è semplicemente una scelta.

Soprattutto quando si raggiunge un certo livello di intimità non c’è nulla che lo possa impedire se entrambi i partner sono d’accordo, solo alcuni accorgimenti da adottare come, ad esempio, la scelta di posizioni che limitino il flusso, una penetrazione non troppo profonda e una bella doccia dopo... O, perché no, durante.

Da non dimenticare, inoltre, che fare sesso durante il ciclo non significa essere automaticamente protette dal rischio di rimanere incinta; quindi se non vuoi rischiare, non dimenticare le precauzioni. Preservativo obbligatorio, anche perchè il rischio di trasmissione di malattie sessuali aumenta con la presenza del sangue delle mestruazioni.

Rapporto completo e gravidanza

Avere un rapporto sessuale completo implica la possibilità di una gravidanza, ma solo in caso di rapporto non protetto.

Sappi che, se hai preso le giuste precauzioni, tale possibilità è praticamente nulla. Nonostante non esista un contraccettivo che azzeri totalmente l'eventualità che il concepimento avvenga, l’uso del profilattico, della pillola, dei cerotti contraccettivi o del diaframma (per citare i metodi più comuni) è praticamente minima.

Ricordati invece che il coito interrotto non è un contraccettivo (anche se è spesso annoverato tra i metodi di contraccezione naturale) e non preserva dal rischio di rimanere incinta o di contrarre malattie sessualmente trasmissibili.

La durata del rapporto

Un altro dubbio che spesso assale dopo il rapporto sessuale è relativo alla durata del rapporto: è stato troppo breve? Il partner ha faticato a raggiungere l’orgasmo? Non sei arrivata tu al culmine del piacere?

Si tratta di interrogativi piuttosto comuni, soprattutto quando non ci si sente pienamente soddisfatte o appagate. Non ci sono risposte univoche e le motivazioni possono essere diverse: lui era troppo (o troppo poco) eccitato, tu eri troppo ansiosa o preoccupata che tutto andasse alla perfezione, c’era poca confidenza o, semplicemente, non è scattata quella sintonia necessaria per una buona intesa sessuale.

Rapporto completo e igiene

E, per finire, un ultimo dubbio: subito dopo il rapporto bisogna lavarsi? Fare sesso non è una cosa sporca, e di certo non c'è bisogno di fiondarsi in bagno, ma anche con la dovuta calma dopo un rapporto sessuale è bene lavarsi.

Questo vale per entrambi, ma in particolar modo per le donne, perché il proliferare di batteri può portare fastidi e disagi. Importante anche lavarsi muovendosi dalla zona vaginale a quella anale, e non viceversa, per evitare di portare nella vagina batteri intestinali.

Per gli stessi motivi sarebbe bene lavarsi anche prima del rapporto.