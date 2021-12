Ghosting in amicizia: quando a scomparire è un’amica

P ensavi fosse un rapporto importante, poi la tua amica tronca senza nemmeno spiegarti perché ce l’ha con te. Succede così quando qualcuno ti fa ghosting in amicizia

Se ne parla spesso in ambito delle relazioni, ma il ghosting in amicizia esiste e fa male esattamente quanto quello più “comune”. L’abbandono improvviso di un partner è certo un evento traumatico, ma se a sparire senza nemmeno una parola, una spiegazione, è un’amica, il dolore è lo stesso.

Molto recentemente, potresti aver visto un esempio di ghosting in amicizia in televisione, nel reboot di Sex and The City. Nella prima puntata di And Just Like That (su Sky e in streaming su Now), scopriamo che fine ha fatto Samantha, la “grande assente” del quartetto storico di amiche composto da Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha, per l’appunto. Attenzione, a questo proposito potresti incorrere in uno spoiler se non hai ancora visto l’episodio.

All’inizio della puntata, Bitsy von Muffling si imbatte in Carrie, Charlotte e Miranda in un ristorante, e notando la mancanza del «quarto moschettiere», chiede notizie della bionda PR. È proprio Carrie a rivelare che la sua (ex, a questo punto) migliore amica ha troncato la loro amicizia per motivi professionali. Carrie, infatti, non ha voluto assumere l’amica come addetta stampa per la promozione del suo ultimo libro. Samantha ha reagito in maniera estrema, chiudendo qualsiasi rapporto con lei e trasferendosi a Londra. In poche parole, Samantha ha fatto ghosting in amicizia.

Cosa è il ghosting in amicizia

Quello di Samantha – la cui assenza dal reboot, come forse sai, è legata a veri dissapori tra le attrici Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshow) e Kim Cattrall (Samantha Jones) – è un esempio di ghosting in amicizia. Partiamo dalla definizione “classica” del fenomeno, caratterizzata dalla sparizione di una persona (un partner o un’amica, per l’appunto) senza spiegazioni. Puoi ben capire che, in effetti, non sempre alla base della rottura c’è un litigio. Anzi, a rendere il ghosting un comportamento che puoi considerare addirittura come una forma di abuso psicologico, è proprio la mancanza di motivi concreti e chiari.

Purtroppo non succede solo in televisione, ma anche la rete pullula di racconti reali di persone che hanno subito ghosting, in amicizia anche. Sono storie vere, che magari hai sentito o sperimentato tu stessa. Una tua amica, con cui potresti avere avuto degli screzi, delle incomprensioni (di cui potresti non essere consapevole), magari anche uno scontro, è sparita? Ti ha ghostato. Se ha smesso di rispondere ai tuoi messaggi, ignorando le tue eventuali proposte di confronto e magari ti ha pure cancellato dai social, ti ha fatto proprio questo: ghosting in amicizia.

Non è una grande consolazione, ma se ti chiedi cosa c’è di peggio del ghosting in amicizia, ebbene, sappi che esiste. Per esempio, potrebbe succedere che anche un’altra tua amica, a seguito del comportamento di un'altra amicizia in comune, si allontani da te. Potrebbe farlo in maniera meno diretta. Magari ricompare dopo mesi, finge che sia stata tu a sparire, facendoti capire che sa qualcosa della ghoster ma che non pensa come lei. Poi, di fatto, sparisce di nuovo, se non con contatti rarissimi (spesso è perché magari puoi esserle utile) che non fanno altro che confonderti ulteriormente.

Perché il ghosting in amicizia fa tanto male?

Sempre per citare il reboot di Sex and the City, possiamo ricordare la battuta con cui Carrie commenta il comportamento di Samantha: «Pensavo di essere più di un bancomat per lei». Una frase ironica che, tuttavia, non nasconde certo l’amarezza della donna che, di fatto, è stata abbandonata dall’amica per motivi prettamente economici. Di nuovo, qui si tratta di fiction, ma nella vita reale il ghosting in amicizia è molto doloroso, tanto quanto un partner di lunga data che sparisce.

Ad accomunare queste due forme di ghosting, infatti, è proprio il fatto che si tratta di relazioni di lunga data che vengono troncate brutalmente. Per anni sei stata come una sorella con la tua amica. Conoscete l’una la famiglia dell’altra, avete condiviso momenti importanti, successi e crisi. Insomma, avete un rapporto profondo e che vi ha arricchito. Certo, può succedere che, per vari motivi, a un certo punto possano esserci delle incomprensioni o delle ragioni per cui avreste potuto allontanarvi. Ma un conto è un’amicizia che fatica a trovare lo stesso ritmo di frequentazione, un altro è se una delle due amiche coinvolte sparisce, senza più dirti niente. Nemmeno se e perché ce l’ha con te. Ti cancella dalla sua vita, prima o dopo anche dai social. Insomma, è come se tu non fossi mai esistita.

Come reagire al ghosting in amicizia

Quando si tratta di emozioni, è difficile individuare il metodo giusto per reagire e “guarire”. Tuttavia, anche per il ghosting in amicizia, i consigli che potresti trovare utili sono gli stessi dei casi in cui è il partner che sparisce. In entrambe le situazioni, lo sconforto e il dolore di un abbandono così traumatico potrebbero indurti a una sorta di ossessione nei confronti dell’amica (o dell’ex) che ti ha ghostato. Potresti convincerti che per superare la rottura hai bisogno di un chiarimento, ma sappi che è tempo e energia mentale sprecata.

Se una persona ti ha eliminato con un colpo di spugna, non sei tu a dover dubitare del tuo valore come persona. Anche se non è facile, pensa che puoi tranquillamente fare a meno di una persona del genere nella tua vita. Puoi tenerti i ricordi belli, del tempo condiviso quando eravate amiche per davvero. Ma poi, rifletti sul fatto che evidentemente è cambiata (o semplicemente si è rivelata per com’è davvero, chi lo sa) e chiudi tu la porta. Per un po’ di tempo potresti essere arrabbiata (dopo il dolore, arriva la rabbia), ma anche in questo caso, chiediti se ha senso riservare delle emozioni (per quanto negative) a chi non ha avuto il minimo rispetto di te.