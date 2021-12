È arrivato il nuovo trailer di And Just Like That... il reboot della leggendaria serie tv Sex and the City. Tenetevi forte, le donne più iconiche delle serie tv sono pronte a riconquistare New York

HBO Max ha rilasciato un nuovo trailer di And Just like That... il reboot della iconica serie Sex and the City, andata in onda tra il 1998 e il 2004 ed è inutile dire che per le fan di vecchia data è stato subito un colpo al cuore.

Nel breve video si vedono le protagoniste Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes, di nuovo riunite per supportarsi a vicenda nelle sfide della vita di tutti i giorni, come solo le vere amiche sanno fare. Ovviamente, a suon di tacchi a spillo e outfit all'ultima moda. Curiose di vederlo?

Il nuovo trailer: cosa vedremo?

And Just Like That... racconta la maturità di tre donne molto diverse ma in fondo accomunate dall'amore che provano l'una verso l'altra. La carriera, la famiglia, l'amore, il sesso, aspetti che Sex and the City ha sempre raccontato con profonda lucidità e onestà saranno di nuovo al centro della narrazione. Dopo diverse stagioni in cui abbiamo visto crescere le protagoniste e due film che ci hanno raccontato cosa succede una volta trovato l'amore, Sex and the City ritorna sugli schermi a partire dal 9 dicembre con il reboot più atteso dell'anno.

Il trailer ci offre un'idea di quello che vedremo in questa nuova serie tv: la vita di tre donne sulla cinquantina, forti, piene di ambizioni alla prese con la vita di tutti i giorni. Come SATC anche And Just Like That... parlerà in modo onesto, rivelando fragilità e preoccupazioni che affliggono le protagoniste, donne di successo con una famiglia e tante amicizie a supportarle nei momenti di difficoltà. Nuove avventure, grandi amori, vere amicizie e passione per la moda: i pilastri fondamentali di Sex and the City li ritroviamo anche nel trailer del reboot.

La serie tv che ha cambiato il modo divedere il sesso

Sex and the City è stata una delle prime serie tv che alla fine degli anni '90 ha osato parlare di sesso. Non solo, a farlo era una donna e parlava a nome di altre donne. Aggiungete che le protagoniste erano modelli femminili in carriera che con il proprio denaro avevano raggiunto l'indipendenza e amavamo spendere per abiti alla moda... SATC ha sempre raccontato protagoniste un po' fuori dall'ideale di brava donna di casa, protettrice del focolare. Come definire questo show televisivo se non rivoluzionario e sfacciato?

Da quanto possiamo capire dal trailer la serie tv indagherà i cambiamenti avvenuti in questi anni, sia a livello sociale con le dating app e l'avvento di internet, sia a livello personale. Il modo di approcciarsi al sesso o alle relazioni amorose è mutato in questi ultimi 15-20 anni e il reboot di Sex and the City ne terrà sicuramente conto.

La forza di questo show così innovativo è sempre stata l'onestà, non si è mai parlato di sesso performativo, di relazioni fiabesche o rapporti surreali. Il contatto con la realtà ha permesso a moltissime donne e moltissimi uomini di riconoscersi nelle avventure e nei fallimenti amorosi delle protagoniste. Dal trailer del reboot di Sex and City sembra che questo aspetto fondamentale sia stato conservato, con nostra grande gioia.

I personaggi del reboot di Sex and the City

Come avrete notato dal video trailer di And Just Like that... manca la quarta protagonista di Sex and the City, Samantha Jones, interpretata da Kim Cattrall. Come spiegano da HBO, gli showrunner del sequel non "stanno cercando di rifare Sex and the City". Quello che vedremo nelle puntate di And Just Like That... è la vita di tre donne sulla cinquantina e a volte capita che anche le amicizie e i rapporti col tempo cambino e vadano a scemare.

Nel reboot vedremo Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon nei panni delle protagoniste Carrie Bradshaw, Charlotte York, and Miranda Hobbes. Al loro fianco i loro partner storici rispettivamente: Mr Big, Harry Goldenblatt e Steve Brady, interpretati da Chris Noth, Evan Handler e David Eigenberg. L'evoluzione della famiglia e della vita amorosa sarà centrale, verrà dato spazio anche ai figlie e alle figlie ormai grandi di Miranda e Charlotte. Arriveranno anche nuovi personaggi ad animare la trama e vedremo anche il compianto Willie Garson nei panni dell'amico Stanford Blatch.

Una visione più ampia di amore

Come avrete capito, il tema centrale di And Just Like That... sono le relazioni. Se in Sex and the City erano i rapporti amorosi, ora la concezione si estende a più accezioni. La parola "sex" sparisce dal titolo non a caso. La maturità di Carrie, Miranda e Charlotte allarga il punto di vista e gli orizzonti. A riempire la vita di queste donne mature non sono più le eccitanti avventure amorose ma i rapporti solidi che si sono mantenuti nel tempo. Tra queste relazioni sono incluse le amicizie, la maternità, i mariti, ma anche l'amore verso se stesse e la propria carriera.

L'amore rappresentato nel reboot di Sex and the City prende nuovi significati e diciamolo, ne avevamo bisogno. La serie tv più irriverente di sempre non ha mai rappresentato la concezione favolistica dell'amore. SATC ha sempre dato un ruolo importante alla persona single, al lavoro e alle amicizie, ma c'è sempre stato l'affanno per la ricerca del vero amore. Trovato l'amore romantico, la serie tv da voce alle altre mille facce dell'amore.

Il reboot di Sex and the City è ciò che stavamo aspettando: una sferzata di onestà sull'amore e le relazioni a 360°, dalla famiglia alle dating app. Il tutto nella cornice fantastica di New York che Carrie e le ragazze ci hanno fatto conoscere e amare. Non temete, gli outfit pazzeschi di sempre non mancheranno.