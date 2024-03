V uoi capire se prova davvero attrazione per te o se si tratta solo di amicizia? I segreti per scoprirlo subito!

I comportamenti di chi prova attrazione

State flirtando oppure si tratta solo di amicizia? Per capirlo è importante prendere in considerazione alcuni comportamenti che potrebbero svelarti la verità. Quando si parla di relazioni infatti non sempre è semplice interpretare le intenzioni degli altri.

Potrebbe capitarti (o ti è già capitato) di incontrare qualcuno che ti piace, ma non sai se fare il primo passo oppure no perché non riesci a comprendere cosa voglia. In realtà esiste una varietà di indizi utilissimi per capire se l’altra persona è attratta oppure no da noi, sia da un punto relazionale che fisico.

Basta studiare il linguaggio del corpo e fare attenzione ad alcuni gesti rivelatori. Negli atteggiamenti di chi abbiamo di fronte infatti sono nascosti dei messaggi ben precisi che inconsciamente vengono inviati quando si prova attrazione.

Ti guarda molto

Lo sguardo ha un ruolo essenziale quando si parla di attrazione. Se i suoi occhi si posano a lungo su di te, osservandoti con curiosità e desiderio, probabilmente è attratto da te. Il contatto visivo, d’altronde, ha un effetto erotico altissimo, consente di accendere l’immaginazione, di sedurre e di vivere un vero e proprio scambio con l’altra persona.

Fai attenzione anche alle pupille: se sono dilatate vuol dire che prova senza ombra di dubbio una fortissima attrazione nei tuoi confronti. La dilatazione della pupilla infatti – dati scientifici alla mano – rivela uno stato di eccitazione.

Sorride (e ride spesso)

Anche il sorriso è un importante indicatore quando si parla di attrazione. Non a caso sorridere è un segnale di emozioni positive. Una persona che sorride e ha un tono allegro infatti tenterà un avvicinamento di tipo emotivo, usando questo strumento come un’arma per costruire un dialogo e sciogliere le tensioni.

La risata è un altro elemento chiave per valutare l’attrazione di qualcuno. Il modo in cui scegliamo di conversare con gli altri infatti cambia a seconda se siamo attratti oppure no da chi abbiamo di fronte.

Se l’altra persona ride spesso alle tue battute potrebbe provare un’attrazione nei tuoi confronti. Ciò significa che si stanno abbassando le barriere e che l’altra persona è maggiormente aperta nei tuoi confronti e che vuole creare una connessione con te.

Ha un timbro di voce diverso

Vuoi capire se è attratto da te? Allora prova a fare attenzione al suo tono di voce e cerca di carpire se è differente rispetto a quello che usa con gli altri. Si tratta di un segnale basato non su ciò che dice, ma su “come” lo dice. Un timbro di voce seducente infatti punta ad affascinare l’altra persona e sedurla.

Spesso si accompagna ad una postura del corpo particolare: il petto che si gonfia, il capo che si abbassa e gesti enfatizzati per sottolineare meglio i concetti durante la conversazione. Tutti elementi che indicano la volontà di avvicinarsi all’altra persona.

Mostra i palmi

Sembra buffo, ma chi prova attrazione per la persona che ha di fronte tende a…mostrare i palmi. Si tratta di un segno di attrazione fisica e di apertura. I palmi aperti e rivolti in avanti indicano un forte interesse, soprattutto se nel frattempo si tocca il volto, in particolare la bocca o il mento.

Un altro gesto che indica attrazione e che coinvolge le mani è quello di toccare un qualsiasi oggetto, accarezzarlo e rigirarlo fra le mani.

Si protende nella tua direzione

I piccoli gesti sono quelli rivelatori e fanno parte di un linguaggio non verbale che consente di costruire il gioco della seduzione. Si aggiusta i vestiti, sistema gli occhiali e giocherella con i capelli? Protendersi verso una persona, e magari al contempo sistemarsi e cercare di “mettersi in ordine” rappresenta un modo per attirare l’attenzione dell’altro e per sedurlo.

In generale chi è incline ad un tocco fisico verso se stesso potrebbe indicare la volontà di toccare l’altro. Un gesto inequivocabile? Quello di toccarsi con la punta delle dita la bocca. Probabilmente sta pensando a come sarebbe baciarti!

Cerca di starti vicino

Fra i segnali più evidenti dell’attrazione c’è la ricerca di un contatto. Se questa persona cerca di starti vicino fisicamente, si sporge oppure ti sfiora si tratta di un indizio inequivocabile che prova qualcosa per te.

In questo caso potrebbe anche arrivare a imitare i tuoi movimenti e i tuoi gesti, rispecchiando quasi totalmente il tuo linguaggio del corpo e modificando il suo per adattarsi a te. Un esempio? Se siete seduti al bar e l’altro copia la tua postura forse sta inconsciamente lanciando dei segnali d’attrazione.

Parla sempre con te

Anche se siete in tanti, anche se è distante da te durante una cena fra amici, trova sempre il modo di parlarti. Crea occasioni di conversazione, ti fa domande e prova a capire cosa ne pensi di alcuni argomenti.

Non solo: quando iniziate un discorso sembra non terminare mai. Non ci sono pause, ma un continuo scambio di pensieri e idee.