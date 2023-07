I l flirt è un’arte? Un piacere? Un intrattenimento pericoloso? Una qualità da padroneggiare, o una linea sottile entro la quale è opportuno mantenersi per non risultare inappropriati?

Il flirt è un’arte, un dono della natura o uno strumento che può risultare inappropriato? Diciamoci la verità: può essere tutte queste cose, e anche un po’ di più. Tuttavia, si tratta anche di un modo interessante e coinvolgente per attirare l’attenzione e rompere il ghiaccio con una persona da cui ci si sente attratti.

Qualcuno flirta senza quasi accorgersene. Altre persone, quando flirtano, sono così impacciate da risultare quasi buffe. Il flirt è difficile e al tempo stesso una qualità che contraddistingue certe persone, a cui viene quasi del tutto naturale. Quando il silenzio è pesante e la voglia di farsi notare si fa sentire, è giunto il momento di imparare la sublime disciplina dello stuzzicare.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Quanto è grave flirtare con qualcuno anche se si è impegnati?

Il significato di flirtare

La parola flirt viene dall’inglese e ha origini incerte. Di solito, viene utilizzata per descrivere una relazione fisica o sentimentale ai primi stadi, o che comunque non ha pretese di impegno. Potrebbe quasi essere considerata una forma di ludus love. Quando si dice “ho avuto un flirt estivo”, ci si immagina solitamente una relazione di breve durata, più fisica che sentimentale, in cui due persone hanno trascorso tempo di qualità insieme, senza fare progetti. Nel flirt in senso di relazione ci si basa unicamente sulla dimensione del presente.

La voce del verbo flirtare, invece, fa riferimento a quella pratica di allusioni, verbali o corporee, che fa riferimento a un potenziale interesse relazionale. Quando si flirta si gioca e si scherza, ci si corteggia a vicenda, a volte con intenzione, altre volte a carte coperte. In pratica, non è necessario dichiarare la propria intenzione per far capire a chi si ha davanti che si sta flirtando. Nel momento in cui l’interesse è reciproco, si avverte immediatamente una certa alchimia.

Flirtare permette di far capire a chi si ha davanti che si è interessati. Interessati a cosa? A conoscersi, a uscire insieme o magari semplicemente approfondire la conversazione. Insomma: il flirt non è un atto definitivo e conclusivo, ma una piccola fiamma d’interesse che si accende quando si vuole procedere a un certo approccio.

Le regole del flirt

La prima regola del flirt club è che non esistono regole. Per fortuna ogni essere umano è differente e ogni persona è attratta da qualità, parole e atteggiamenti differenti. È vero però che l’approccio al flirt di ogni individuo tende a essere molto specifico, e di conseguenza attirare solo certi tipi di personalità.

Flirtare dovrebbe essere un atteggiamento del tutto naturale. La leggerezza è la quintessenza del flirt: quando c’è intesa, il flirt dovrebbe nascere in maniera del tutto spontanea e reciproca. Battute, allusioni, forme di comunicazione non verbale costituiscono una parte dell’insieme del flirt, e permettono di capire già dalle prime battute se abbiamo di fronte una persona interessata o no.

Abbiamo detto che nel flirt club non esistono regole. Non è proprio vero. Ce ne sono due che sono dettate dal buonsenso e dalla convivenza sociale:

Non esagerare.

Il troppo stroppia, e un aspetto fondamentale del flirt riguarda il farsi desiderare e in qualche modo attendere. Sebbene questo non faccia parte delle relazioni consolidate, il farsi desiderare è importante nelle prime fasi della conoscenza.

Non oltrepassare certi limiti.

Il flirt è tale quando c’è un mutuo interesse, e purtroppo non è sempre facile capire se dall’altra parte c’è una persona interessata. Rispettare i limiti e gli spazi fisici è di vitale importanza per non trasformare il flirt in un’esperienza oppressiva o addirittura tossica.

Entro questi limiti tutto è concesso, o quasi.

Consigli per flirtare meglio

L’Internet ha versato fiumi di inchiostro digitale sulle tecniche di flirt più corrette. Ne abbiamo scelte alcune che, a nostro avviso, si possono applicare ad ogni situazione.

Non mantenere per troppo tempo il contatto visivo.

Per quanto lo sguardo sia fondamentale, fissare con insistenza una persona può produrre l’effetto opposto a quello sperato. Distogliere periodicamente lo sguardo dalla fonte di interesse è tanto importante quanto far capire alla persona, con gli occhi, che si è interessati.

Sfiorarsi

Farlo anche solo per “sbaglio”, può innescare un flirt importante. Accennare il contatto fisico permette di comprendere subito se c’è feeling, e se la situazione è reciproca. Molto spesso a solleticare la fantasia o il desiderio di qualcuno sono le allusioni sottili, appena sufficienti a stuzzicare.

Il sorriso

...e in generale la risata, sono armi preziosi. Ridere e far ridere giocano ruoli di fondamentale importanza nella complicità del flirt. Quando c’è voglia di scherzare c’è intesa, e può esserci anche il primo seme della seduzione.

Naturalmente ognuno di questi consiglio dovrebbe essere circostanziato alla situazione. Quando si incontra una persona per la prima volta, è importante sempre rispettarne lo spazio fisico.