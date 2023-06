P ur non essendo una scienza esatta, il linguaggio del corpo la dice lunga sul modo in cui ci esprimiamo e lasciamo trapelare le intenzioni e le emozioni. Ecco perché può valer la pena saperne di più

Ti sei mai chiesta cos’è il linguaggio del corpo, e perché è così importante? Il linguaggio corporale o linguaggio non verbale, pur non essendo una forma di comunicazione ufficiale, svolge un ruolo quintessenziale quando si vuole conoscere qualcuno, e in generale nell'interazione con le altre persone.

È lo stesso linguaggio tramite il quale enfatizziamo emozioni e veicoliamo le nostre intenzioni. Può essere amichevole, scherzoso o minaccioso, e accentua il parlato come nessuna intonazione sa fare. In altre parole, esso è il motivo per cui non puoi dire di conoscere qualcuno che hai sentito solo tramite una chat o altre forme di comunicazione scritta.

Il linguaggio del corpo: cos’è?

Il linguaggio del corpo fa riferimento a tutte le espressioni non verbali, tra cui gesti, postura, movimenti, ma anche tono della voce, che in qualche modo contribuiscono a veicolare un messaggio. Se le parole possono essere usate in maniera chiara o evasiva, di solito il linguaggio del corpo tende a comportarsi un po’ diversamente. A meno che non lo si sappia controllare con intenzione.

Essendo un linguaggio spesso involontario, e che non controlliamo mai del tutto, è un ottimo segnale delle emozioni di qualcuno – le stesse che spesso nel parlato vengono celate da giri di parole o battute. È un linguaggio complesso è che può cambiare da persona a persona, in base alle abitudini e al contesto in cui è cresciuta.

Il linguaggio del corpo viene studiato nell'ambito di una disciplina chiamata cinesica, che prende in esame tutto ciò che è comunicazione non verbale. Da non confondersi con la prossemica, che studia invece gli aspetti comunicativi della gestione dello spazio e delle distanze tra individui. Ma a ben vedere va riconosciuto che anche il modo di gestire lo spazio in relazione agli altri è a suo modo una componente del linguaggio non verbale.

L'importanza di contestualizzare il linguaggio del corpo

Facciamo un esempio. L’affermazione: Sto bene - potrebbe essere accompagnato da un tirarsi indietro sullo schienale della sedia e un mettersi a braccia conserte. Questo messaggio linguistico ci dice che la persona sta bene. Il linguaggio del corpo ci dice però che la persona che abbiamo davanti si sta “tirando indietro”, ovvero è reticente a proseguire il discorso. Le braccia conserte, chiuse sul petto, sono spesso considerate un simbolo di chiusura emotiva. Se la voce dice “tutto ok”, il corpo di questa persona dice “non voglio parlarne”.

Prima di pensare che il linguaggio del corpo sia la chiave per decodificare comportamenti e bugie, bisogna dire però che esso è fortemente influenzato dal contesto culturale e sociale. Dunque la sua interpretazione dovrebbe sempre essere contestualizzata in modi che non è possibile declinare. Inoltre, le persone più accorte possono usare il linguaggio del corpo a loro vantaggio, e in maniera consapevole.

Comunicare col corpo

Il linguaggio corporeo è anche quell’insieme di gestualità e modi di muovere la bocca o il viso che ci danno l’impressione di conoscere qualcuno o di non conoscerla affatto.

È parte integrante del grande sistema della comunicazione e contribuisce a costruire il modo in cui veniamo percepiti, ma anche a suscitare emozioni negli altri.

Molto importante ricordare che la gestualità non è qualcosa di completamente istintivo come tendiamo a pensare, ma fa parte di un vero e proprio codice culturale che apprendiamo. Non a caso moltissimi gesti vengono usati e compresi solo in un luogo preciso (in un paese, o addirittura in una singola regione), mentre risultano incomprensibile altrove.

Alcuni degli atteggiamenti più frequenti del linguaggio del corpo

Dal linguaggio del corpo si possono ricavare una grande quantità di informazioni che le parole non esprimerebbero mai ad alta voce, per tanti motivi vari ed eventuali. Per esempio, la classica postura a braccia rilassate trasmette disponibilità e cordialità.

Una persona che vuole esprimere sicurezza e certezza, di solito, parla con i palmi rivolti verso l’alto. Viceversa, chi si esprime con parole rassicuranti e tiene le braccia davanti al petto e i palmi in basso dà soprattutto l’impressione di voler domare una bestia.

Quando ci si tocca compulsivamente capelli, braccia e viso si potrebbe essere nervosi. Si tratta dei tipici comportamenti per tranquillizzarsi che si effettuano, quasi sempre, in maniera del tutto inconsapevole. Anche le mani intrecciate possono esprimere nervosismo.

Pensiamo alla classica postura alla Superman: mani sui fianchi e gambe leggermente divaricate. Anche se non dice niente, il supereroe ci trasmette confidenza e sicurezza in sé. Non è affatto un caso che sia stato disegnato così! Una persona ingobbita con le mani in tasca di evoca invece qualcuno che preferisce starsene sulle sue o che, all’evenienza, ha qualcosa da nascondere.

Il contesto è tutto

Come abbiamo già detto e ripetuto, il linguaggio del corpo non è una scienza esatta. Dunque lo stesso gesto, eseguito da persone diverse, può stare a significare qualcosa di diverso o comunque non per forza intellegibile con i nostri strumenti.

Esercitarsi a controllare il linguaggio del corpo e utilizzarlo per scopi precisi può essere utile, specialmente a scuola e in alcuni ambiti lavorativi. Esprimere sicurezza è fondamentale per lasciare una buona impressione, ma al tempo stesso non è sempre così facile.

Chi soffre di ansia sa quanto sia difficile controllare il corpo nei momenti di grande necessità. Quando un corpo si trova in perfetta armonia con quello che viene pronunciato dalla bocca, è tutto più semplice. Innanzitutto non si forza se stessi a fare niente che non si vorrebbe fare. In secondo luogo, è importante validare le proprie emozioni in prima persona, e trasmettere a chi si ha vicino eventuali sensazioni di paura, disagio o incertezza.

Linguaggio del corpo e sentimenti

Il linguaggio del corpo può essere anche la cartina tornasole dei sentimenti provati da qualcuno, e in particolare possiamo parlare dell'attrazione fisica. Non a caso molto spesso ci scervelliamo per decifrare il linguaggio del corpo maschile o femminile specifico per capire se la persona che ci piace ricambia.

In effetti ha senso farlo: il lunguaggio del corpo è sicuramente una delle modalità con cui si esplicita l'attrazione fisica e mentale. Anche noi stess* potremmo sorprenderci a notare il modo in cui ci muoviamo e gesticoliamo in presenza della persona che ci piace.