L e frasi dolci che avresti sempre voluto dedicare a qualcuno sono un regalo prezioso, un piccolo dono fatto di parole che sì, è vero, sono transitorie. Ma sono anche lo strumento più immediato che abbiamo per far sapere qualcosa alla nostra persona speciale

Le frasi dolci sono un modo perfetto per esprimere i propri sentimenti. Puoi usarle per il biglietto per gli auguri di compleanno, oppure lasciale scritte sulla lavagnetta magnetica in cucina per la persona che ami. Come tu voglia fargli o farle sapere qualcosa, non ha importanza. L’importante è non tenersi tutto dentro.

La dolcezza è merce rara, specialmente quella che viene veramente dal cuore. Cerchiamo di trasmetterla con tutto lo spirito e l’entusiasmo che ci viene da dentro. Queste frasi, dunque, potrebbero proprio fare al caso vostro!

Frasi dolci per lui

Stai cercando il bigliettino perfetto per un regalo di San Valentino, o una dedica speciale da apporre sotto una fotografia sui social media? Qualsiasi sia il tuo obiettivo, le frasi d'amore dolci da dedicare a lui sono quello che ci vuole per esprimere tenerezza.

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Tu sei tutto quello che ho sempre cercato, prima ancora che sapessi cosa stavo cercando. (Emma Chase)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

Avrei bisogno di stare tra le tue braccia in un tempo che oscilla tra il per sempre e l’eternità.ù

È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice. (Carlos Ruiz Zafón)

Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. (Albert Camus)

Un te in un amore grande. Grazie. (Fabrizio Caramagna)

Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo. (Frida Kahlo)

Sei la dolcezza in persona, ogni tuo bacio, ogni tua carezza, suscita in me un’emozione indescrivibile, ho tanta voglia di amarti.

Le tue mani sono tanto forti quanto delicate al contatto con la mia pelle, abbracciami, stringimi forte e ti prometto che mi abbandonerò fra le tue braccia, ti amo.

Ci sei ancora tu, ancora e soltanto tu, ancora sulla punta delle dita in mezzo ai miei desideri più coraggiosi e c’è ancora il tuo viso sul viso di chiunque altro e penso ancora a te di fronte al mare (Susanna Casciani)

Frasi dolci per lei

Lei si merita tutte queste frasi dolci, ma forse è meglio non strafare. Meglio sceglierne una che le si adatta particolarmente e usarla per fare breccia nella sua corazza. Le frasi, quelle giuste, pronunciate al momento giusto, colpiscono sempre nel segno.

Mi piace guardarti quando nessuno ti vede, mi piace la persona che sei solo con me. (Virginia Woolf)

Avere qualcuno a cui poter dire "A domani" tutte le notti non è una cosa da poco. È mettersi a letto e sapere che anche se ci si sente soli, non si è mai soli. (Marilyn Monroe)

Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. (Alda Merini)

Il sole abbraccia la terra e i raggi di luna baciano il mare. Ma cosa valgono tutti questi baci, se tu non baci me? (Mary Shelley)

Ogni uomo della vita mia era il verso di una poesia perduto, straziato, raccolto, abbracciato. Ogni amore della vita mia e cielo e voragine e terra che Maggio per vivere ancora. (Alda Merini)

La frase più bella d’amore è quando mi dici “amore” senza dirlo. E ti rimane sugli occhi. (Roberto Giovannetti)

Anche quando sei lontana da me non mi sento mai solo, perché vivo con l’assoluta certezza che i nostri cuori sono sempre collegati da un filo eterno.

Tutte le volte che tocco il tuo corpo è come se toccassi quello di una dea, le mie mani tremano e mi sento trasportato in un altro universo.

Frasi dolci brevi

Cercate una dedica rapida e dolce per qualcuno? Volete trasmettere tenerezza a una persona cara, via messaggio o con le parole? Queste frasi brevi potrebbero essere ciò che stavate cercando.

Chi ti ama c'è sempre, c'è prima di conoscerti, c'è prima di te. (Margaret Mazzantini)

L’amore sopporterà tutto; l’amore andrà oltre la morte; l’amore non teme niente. (Maria Faustina Kowalska)

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. (Elizabeth Barrett Browning)

Non erano le mie labbra che hai baciato. Ma la mia anima. (Judy Garland)

Forse sono le nostre imperfezioni che ci rendono così perfetti l’uno per l’altra. (Jane Austen)

Se la luna sorridesse, somiglierebbe a te. Tu fai lo stesso effetto di qualcosa di bello, ma annientante. (Sylvia Plath)

Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te. (Elizabeth Barrett Browning)

Ti ringrazio per amarmi, per essere i miei occhi quando non potevo vedere, per dividere le mie labbra quando non potevo respirare. Grazie per amarmi, grazie per amarmi. (Jon Bon Jovi)

E ti vengo a cercare, con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. (Franco Battiato)

Anche dopo alcune ore dal nostro ultimo incontro continuo a sentire il profumo del tuo corpo e il sapore delle tue labbra.

Sei come una coperta in un giorno nevoso, sei come la dolce brezza estiva: sei la mia fonte di sollievo durante ogni difficoltà della vita.

Frasi dolci sulla vita

La vita è un po’ così, complicata, ma forse è proprio per questo che conosciamo il valore e l’importanza della dolcezza. Perché – diciamoci la verità – la dolcezza è poca, e va assaporata quando lo si può fare! Ecco alcune frasi sulla vita davvero dolci da condividere.

La vita umana è breve, ma io vorrei vivere sempre (Yukio Mishima)

Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella “zona grigia” in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva, […] bisogna coltivare […] il coraggio di ribellarsi (Rita Levi-Montalcini)

La vita è intensa e veloce – Si affronta senza Rotte ma a Ondate designate (Emily Dickinson)

Una meravigliosa occasione fugace da acciuffare al volo tuffandosi dentro in allegra libertà. (Dario Fo)

La vita è un viaggio. E se viaggi in prima è meglio. (Guido Nicheli)

Finché porterai un sogno nel cuore, non perderai mai il senso della vita (Mahatma Gandhi)

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso (Fëdor Dostoevskij)

Nessuno vive perché lo vuole. Ma una volta che vive lo deve volere (Ernst Bloch)

Affini son quelle anime che seppur tutto sentono nulla tralasciano al caso, ma ne setacciano col cuore le loro essenze per conservare nell'armadio dell'esperienza le uniche primizie per poi lasciar disperdere nel vento ciò che di futile contiene!