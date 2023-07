E cco le più belle e romantiche frasi di San Valentino, da dedicare alla tua persona speciale per per regalarle un sorriso.

Frasi di San Valentino

San Valentino, la festa degli innamorati: il 14 febbraio di ogni anno si celebra l’amore in tutte le sue forme, perché non prepararsi con splendide frasi di San Valentino per esprimere i tuoi sentimenti?

In questo articolo abbiamo creato una raccolta di citazioni celebri, frasi romantiche e divertenti, da dedicare alla persona che ami per farle gli auguri di San Valentino.

Frasi San Valentino brevi

Che tu abbia organizzato una serata presso il ristorante più lussuoso della tua città o una cenetta a lume di candela a casa, quella di San Valentino sarà una giornata super romantica. Se vuoi condividere le tue foto di coppia più belle sui social, non lasciarti sfuggire l’occasione per aggiungere una dolce dedica che sappia racchiudere tutto il tuo amore. Ecco alcune splendide frasi d'amore brevi per festeggiare San Valentino.

Sei il mio Valentino perché porti amore nella mia vita ogni giorno. (Kate Summers)

Un San Valentino riscalda il cuore. (Kris Stewart)

Ogni volta che ami, ami profondamente come se fosse per sempre. (Audre Lorde)

Amore è là dove si può dire tutto o non occorre dire nulla. (Henry Albert Harper)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

L’amore è il più grande ristoro della vita. (Pablo Picasso)

Il cuore ha le sue ragioni di cui la ragione non sa nulla. (Blaise Pascal)

Le vere storie d’amore non finiscono mai. (Richard Bach)

L’amore non è mai sbagliato. (Melissa Hetheridge)

Non conosco altra ragione di amare che amarti. (Fernando Pessoa)

L’amore è qualcosa di eterno: l’aspetto può cambiare, ma non l’essenza. (Vincent Van Gogh)

Sei il mio cuore, la mia vita, il mio unico pensiero. (Arthur Conan Doyle)

Dove c’è amore c’è vita. (Mahatma Gandhi)

L’amore è la chiave che apre i cancelli della felicità. (Oliver Wendell Holmes)

Per il mondo puoi essere solo una persona, ma per una persona puoi essere il mondo. (Gabriel Garcia Marquez)

Ti amo come il mare ama la riva: dolcemente e furiosamente. (Federico De Roberto)

L’amore fa uscire l’anima dal suo nascondiglio. (Zora Neale Hurston)

C’è solo una felicità in questa vita, amare ed essere amati. (George Sand)

L’amore è come il vento, non puoi vederlo ma puoi sentirlo. (Nicholas Sparks)

Eravamo insieme. Tutto il resto l’ho dimenticato. (Walt Whitman)

Tu sei il mio sole, la mia luna e tutte le mie stelle. (E.E. Cummings)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse)

Frasi di San Valentino d'autore

Molte coppiette amano scambiarsi un regalo a San Valentino: a volte un semplice pensiero fatto con amore può dire più di mille parole. Ma è ancora meglio se lo accompagnerai ad un bigliettino in cui scrivere (rigorosamente a mano, con la tua calligrafia migliore) una romantica frase d’amore. Ecco le citazioni più famose di grandi autori, da dedicare in occasione di San Valentino.

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (Wiliam Shakespeare)

L’amore è come un bel fiore che non posso toccare, ma la cui fragranza rende il giardino un luogo di delizia lo stesso. (Helen Keller)

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

Non capirà mai nessuno quanto amore ci mettevo anche solo per guardarti negli occhi. (Erri De Luca)

Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita: quella parola è amore. (Sofocle)

Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore. (Franz Kafka)

Gli altri uomini vedono in te una bellezza che dileguerà più veloce dei loro anni. Ma io vedo in te una bellezza che non svanirà, e nell’autunno dei tuoi giorni quella bellezza non avrà timore di guardarsi nello specchio, e non ne riceverà offesa. Solo io amo in te ciò che non si vede. (Khalil Gibran)

Ti amo perché l’intero universo ha cospirato per aiutarmi a trovarti. (Paulo Coelho)

Amare non è solo guardarsi l’un l’altro, è guardare nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupéry)

Bisogna amarsi, e poi bisogna dirselo, e poi bisogna scriverselo, e poi bisogna baciarsi sulla bocca, sugli occhi, e ovunque. (Victor Hugo)

Di qualunque cosa siano fatte le anime, la mia e la sua sono uguali. (Emily Bronte)

Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te. (Elizabeth Barrett Browning)

Il mio cuore è troppo pieno di te per appartenere mai a qualcun’altra, ti amo e ti amerò fino all’ultimo giorno della mia vita. (Stendhal)

Quando ami qualcuno, ami l’intera persona così com’è, e non come vorresti che fosse. (Lev Tolstoj)

Vorrei essere almeno la mano che ti protegge – una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e con te invece mi è naturale come il respiro. (Cesare Pavese)

Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. (Albert Camus)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

Ti amo senza sapere come, né quando, né da dove. (Pablo Neruda)

Ogni cuore canta una canzone, incompleta, finché un altro cuore non sussurra in risposta. (Platone)

Frasi di San Valentino divertenti

Non poteva mancare una bella raccolta di frasi ironiche per San Valentino. D’altra parte, in amore deve sempre esserci spazio per un po’ di ironia: ecco gli aforismi più simpatici da condividere con la tua persona speciale, per strapparle un sorriso nel giorno dedicato agli innamorati.

Oggi è San Valentino o, come piace chiamarlo agli uomini, il giorno dell’estorsione! (Jay Leno)

Senza San Valentino, febbraio sarebbe… beh, gennaio. (Jim Gaffigan)

San Valentino: la festa che ti ricorda che se non hai una persona speciale, sei solo. (Lewis Black)

Il bello di San Valentino è che le persone scoprono chi è single e di chi bisogna essere gelosi. (Faye Morgan)

Volevo rendere davvero speciale questo San Valentino, così ho legato il mio ragazzo. E per tre ore intere ho guardato quello che volevo in tv. (Tracy Smith)

Oh, ecco un’idea: facciamo una foto dei nostri organi interni e diamole ad altre persone che amiamo a San Valentino. Non è affatto strano. (Jimmy Fallon)

Non sei mai solo a San Valentino, se sei vicino ad un lago e hai del pane. (Mike Primavera)

L’amore è un fuoco. Ma se riscalderà il tuo focolare o brucerà la tua casa, non puoi mai dirlo. (Joan Crawford)

Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore. Ma un po’ di cioccolata ogni tanto non fa male. (Charles Schulz)

Ma certo, sposati. Se trovi una buona moglie, sarai felice. Se ne trovi una cattiva, diventerai filosofo. (Socrate)

L’amore è come una clessidra, con il cuore che si riempie mentre il cervello si svuota. (Jules Renard)

Se inizierò a parlare di amore e di stelle, vi prego: abbattetemi. (Charles Bukowski)

Bisogna sempre essere innamorati. Questo è il motivo per cui non ci si dovrebbe mai sposare. (Oscar Wilde)

L’amore è cieco, il matrimonio apre gli occhi. (Pauline Thomason)

Le donne sposano gli uomini sperando che cambino. Gli uomini sposano le donne sperando che non lo facciano. Quindi ognuno rimane inevitabilmente deluso. (Albert Einstein)

L’amore è solo uno sporco scherzo che ci hanno giocato per ottenere la continuazione della specie. (W. Somerset Maugham)

Non è stato amore a prima vista. Ci sono voluti almeno cinque minuti. (Lucille Ball)

L’amore è molto simile al mal di schiena. Non si vede ai raggi X, ma sai che c’è. (George Burns)