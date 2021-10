T i piacciono i generi thriller e horror non solo al cinema? Ecco le novità più interessanti tra le serie tv per amanti del brivido.

In estate rinfrescano, in autunno contrastano con il freddo fuori: le serie tv per amanti del brivido sono la soluzione più bilanciata se ami i thriller e gli horror e cerchi titoli che sviluppino questi generi.

Tra le uscite più recenti, queste sono le cinque serie tv per amanti del brivido che ti faranno davvero tremare, insieme ai pop-corn.

American Horror Story: Double Feature

Tra le serie per amanti del brivido, la prima della nostra lista, anche in ordine alfabetico, non può che essere la decima stagione di un titolo davvero cult tra le produzioni horror degli ultimi anni. L’ideatore di American Horror Story è Ryan Murphy, che ha firmato anche uno spin-off, la nuova serie American Horror Stories approdata a settembre su Star (Disney+). A ottobre (dal 20, in streaming su Star) arriva appunto la decima stagione di American Horror Story, intitolata Double Feature. Se non conosci la AHS (questo è la sigla del titolo) non preoccuparti, poiché si tratta di una serie antologico e quindi ogni stagione è a sé stante, con una storia che non c’entra con le precedenti.

La storia segue uno scrittore in difficoltà che con la moglie incinta e la figlia, si trasferisce in una località balneare isolata per l'inverno, la cittadina di costiera Provincetown, nella speranza di una vita più serena. Mentre la famiglia si comincia ad ambientare e lo scrittore spera di guarire dal suo blocco, cominceranno a scoprire la verità degli abitanti della cittadina. Le vicende si faranno più oscure quando lo scrittore diventerà dipendente sia dal suo successo sia dalla fonte sconosciuta che sembra ispirare il suo talento.

Cruel Summer

Il titolo rimanda all’estate e, in fondo, è un titolo che è arrivato proprio verso la fine di agosto, ma che puoi tranquillamente trovare in streaming su Amazon Prime Video. Cruel Summer è un titolo perfetto per le serie tv per amanti del brivido proprio per riflettere l’ampiezza di generi di questo tipo di produzioni. Non è un horror, ma un thriller psicologico che ti tiene con il fiato sospeso tanto quanto lo farebbe un killer mascherato.

È ambientato negli anni Novanta, attraverso tre estati e ha per protagoniste due adolescenti. Una è Kate, la ragazza più popolare della scuola, oggetto di un’ammirazione mal celata da parte di Jeanette, una goffa adolescente che poi si trasforma nella nuova reginetta, quando la prima sparisce.

Kate poi ricompare, con una storia di prigionia e abusi, e un’accusa che distrugge la vita di Jeanette, rea di non aver denunciato la sua reclusione. La storia è narrata sui tre piani temporali e, soprattutto, attraverso il punto di vista delle due ragazze, per cui è davvero difficile capire chi delle due dica la verità. La tensione, appunto, è tutta psicologica, ma Cruel Summer è davvero una serie da non perdere tra le uscite recenti del 2021.

You 3

Nella nostra selezione di serie tv per amanti del brivido, inseriamo anche You. Su Netflix è appena approdata (il 15 ottobre) la terza stagione, e anche se ciascuna è composta da dieci episodi di durata media (40-50 minuti), è un titolo perfetto per un binge-watching. Protagonista è Joe che, nonostante l’aspetto da bravo ragazzo – interpretato da Penn Badgley, che era il Dan Humphrey nella serie Gossip Girl originale, mentre il suo remake è in arrivo su Sky a ottobre 2021– è fondamentalmente uno stalker e un assassino. Nel corso delle stagioni, viene progressivamente rivelata la sua storia di bambino abbandonato che quindi tende a sviluppare un legame possessivo con la donna che ama. Non facciamo spoiler, però suggeriamo di guardare tutte le stagioni in ordine (disponibili in streaming su Netflix), in modo da apprezzare al meglio l’intera storia.

In realtà, You è una scelta particolare per questa nostra selezione, ma non casuale. Si tratta infatti di una serie thriller crime: i morti (anche con dettagli un po’ splatter) non mancano, né delle idee sgradevole come quelle che ha il protagonista. Eppure, il registro della narrazione (la voce narrante è proprio quella di Joe, che riflette mentalmente) è paradossalmente comico. Certo, è uno humor nero (anzi, nerissimo), ma in certi momenti il contrasto tra forma e contenuto è talmente stridente da risultare molto divertente, anche se si parla di un tema così spaventoso come quello di uno stalker. E poi, in certi punti sembra invece di assistere a una soap opera stile Beautiful. Insomma, prova a vederlo, ti appassionerai davvero.

Midnight Mass

È stata una delle grandi novità tra le uscite di settembre su Netflix, ma è stata in qualche modo oscurata da Squid Game (che ha rilanciato anche altri k-drama in streaming). Eppure Midnight Mass è un titolo che merita al 100% il consiglio di visione tra le serie tv per amanti del brivido. È ideata, scritta e diretta da Mike Flanagan, già ideatore della serie antologica The Haunting (due stagioni su Netflix, consigliate a loro volta), che sviluppa una storia davvero originale che fa riflettere sul fanatismo religioso.

So cosa hai fatto

L’ultimo titolo consigliato di serie tv per amanti del brivido è un’autentica novità targata Amazon Prime Video in arrivo sulla piattaforma streaming dal 15 ottobre. So cosa hai fatto riprende in versione serie tv la storia raccontata nel film cult del 1997, a sua volta tratto da un romanzo. Il titolo originale (in inglese) è So cosa hai fatto l’estate scorsa, gli ingredienti sono: quattro ragazzi, un incidente stradale, una promessa e un assassino deciso a eliminarli uno a uno.