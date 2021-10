So cosa hai fatto: su Amazon Prime la serie horror young adult tanto attesa

I l 15 ottobre 2021 arriva la serie horror reboot in forma seriale dell’iconico horror anni ’90 con Sarah Michelle Gellar: un appuntamento da brivido

So cosa hai fatto – sì, proprio tu. Sappiamo che cosa hai fatto. Hai appena messo in lista dei must-watch autunnali la nuova serie TV horror young adult di Amazon Prime. E se non lo hai ancora fatto, leggiti questo articolo e lo farai in un battibaleno. Preparati a una visione da brivido sotto le coperte, in compagnia di personaggi iconici e momenti paurosi come piacciono a noi.

Appuntati la data di uscita: 15 ottobre 2021. E adesso, lascia che ti raccontiamo qualcosa sulla serie, tanto per farti salire un po’ di hype.

So cosa hai fatto: quando esce?

So cosa hai fatto la scorsa estate è la produzione Amazon Original più attesa del 2021, e arriverà sui tuoi schermi digitali a partire dal 15 ottobre. In questa data saranno disponibili i primi quattro episodi della serie, con nuove puntate online ogni venerdì fino al finale di stagione – la cui data prevista è proprio il 12 novembre. Aspettiamoci un thriller horror ricco di colpi di scena, citazioni e, naturalmente, quel brivido in più che bisogna aggiungere ad ogni ottobre con i controfiocchi.

La serie è stata scritta da Sara Goodman ed è ispirata al romanzo di Lois Duncan del 1973, su cui è poi stato basato l’iconico film del 1997 diretto da Jim Gillespie, So cosa hai fatto. I know what you did last summer era stato interpretato da attori del calibro di Sarah Michelle Gellar (la nostra Buffy!), Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr.

Nel nuovo cast troveremo invece Madison Iseman (Jumanji – Benvenuti nella Giungla), Bill Heck (La Ballata di Buster Scruggs), Brian Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore e Sebastian Amoruso.

La serie si pone l’obiettivo di re-immaginare, in chiave moderna e brillante, la storia del libro e del film, ed è stata commissionata ad Amazon Studios senza neanche una pilota. Le riprese saranno effettuate a Oahu, una spettacolare isola hawaiiana che aggiungerà un tocco pittoresco alla fotografia.

So cosa hai fatto: di cosa parla (senza spoiler!)

Dallo stesso genio cinematografico che ha prodotto Preacher, Sara Goodman, arriva So cosa hai fatto. In questo thriller adrenalinico la trama segue un gruppo di ragazzi, un anno dopo il terribile incidente che ha rovinato la serata del loro diploma. Il gruppo, non poi così unito, verrà legato indissolubilmente da un segreto che li perseguiterà, insieme a uno spaventoso assassino senza pietà.

Julie James, Helen Shivers, Barry Cox e Ray Bronson stanno rientrando a casa dopo una notte di bagordi e divertimenti quando investono un passante con la macchina. In preda al panico, i ragazzi raggiungono una conclusione degna di ogni film horror: occultare il cadavere è l’unica soluzione. Lo gettano in mare e si guardano, giurando solennemente di non parlarne più. Nemmeno tra di loro.

Eppure, un anno dopo l’accaduto, Julie riceverà un messaggio dal contenuto che proprio non potresti immaginare: so cosa hai fatto la scorsa estate. Il panico si diffonde mentre la verità scalcia per tornare a galla. Quasi letteralmente. Mentre i ragazzi cercano di raccapezzarsi sull’identità di colui che li vuole morti, riusciranno a portare alla luce il marcio che la loro città ha nascosto sotto al tappeto. Non è tutto oro quello che luccica, e la città in cui vivono ha dei segreti che sarebbe meglio lasciare sepolti.

Segreti che uccidono

Sembra tutto perfetto, del resto, finché non si osservano attentamente le persone e i loro modi di essere. Quella città ha davvero tanto da rivelare a coloro che hanno bisogno di guardare. E cosa succede quando ti metti alla caccia di un segreto? E se il segreto che sei arrivato a scoprire fosse poi quello sbagliato? Peggio ancora: cosa accadrebbe se qualcuno venisse a scoprire il tuo? Conseguenze letali e colpi di scena mozzafiato: se stai cercando l’adrenalina, con So cosa hai fatto l’hai trovata eccome.

Ora che hai un’idea della trama in generale, dobbiamo contestualizzartela. Stiamo parlando di un gruppo di ragazzi che sanno come divertirsi: la vicenda sarà impregnata da una forte carica ormonale. Party segreti organizzati tenendo i genitori all’oscuro, lezioni saltate, alcol a pioggia e abiti che più alla moda non si può.

Albert Cheng, co-responsabile della divisione televisiva di Amazon, aveva commentato l’uscita della serie in questo modo: “I migliori franchise horror sono sempre pronti a terrorizzare di nuovo, e la serie di Sara Goodman è un aggiornamento perfettamente contorto del violento e iconico film. Lo adorerete”.

Il film di Jim Gillespie aveva avuto due seguiti: Incubo finale e Leggenda mortale. Non possiamo ancora sapere se questa serie sia destinata ad andare avanti riprendendo la trama anche delle pellicole successive, e al momento non è stata data alcuna conferma in tal senso. Sarà probabilmente il gradimento del pubblico a decidere.