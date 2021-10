N on stavate nella pelle per l'attesa della data d'uscita del reboot di Gossip Girl? Tornate in modalità chill, perché finalmente sappiamo quando andrà in onda il primo episodio. Ed è molto prima di quanto possiate pensare

Hello Upper East Side! L'opulenza della zona più lussuosa di New York e le dramedy personali degli allievi della Constance Billard stanno tornando: il reboot di Gossip Girl è prontissimo per andare in onda.

Quando? Tenetevi libere per mercoledì 27 ottobre e cominciate a fissare nella memoria questi nomi: Julien, Zoya, Kate, Obie, Max, Audrey, Aki, Nick, Kiki, Jordan, Luna, Monet, Rafa e Gideon. Un po' troppi? Noi scommettiamo che non vi basteranno mai!

Quando e dove esce il reboot di Gossip Girl?

La voce di Kristen Bell (sì, non è cambiata!) tornerà a deliziarci, come già detto, il 27 ottobre. Dove? Su Sky Serie e in streaming su NOWTv.

Se siete tra le (poche) persone che si sono perse le vicende dell'originale young drama, non temete: dal 22 ottobre su Sky Serie e NowTv arriveranno anche le sei stagioni della serie cult.

Certo, avrete solo cinque giorni per fare una vera e propria maratona, ma chi può resistere al richiamo dei pettegolezzi della Manhattan più brillante e a quegli straordinari look che hanno fatto la storia delle serie tv?

A partire dal 27 ottobre, invece, verranno rilasciati tutti e dodici gli episodi del reboot. Un rilascio succoso considerando che invece, negli Stati Uniti, la serie è andata in onda divisa a metà, con un sesto episodio che, a quanto pare, ha lasciato i fan con il fiato sospeso.

Il trailer

E in effetti non stupisce affatto che la serie sia piena di colpi di scena: lo stesso trailer recita: secrets, secrets are no fun... unless they come from Gossip Girl. She’s back and badder than ever.

La traduzione? I segreti non sono mai divertenti, a meno che non vengano da Gossip Girl. Lei è tornata ed è più cattiva che mai. Intrigante, vero?

Di cosa parla il reboot?

Stessa scuola, stessa ambientazione, storie differenti: l'Olimpo dei personaggi più chiacchierati della Grande Mela non sarà più popolato da Serena, Blair, Dan, Nate, Chuck e Jenny ma da una generazione più giovane, più tecnologica e addirittura più griffata.

Ma attorno a cosa ruota la scuola? In sostanza, dieci anni dopo le vicende che hanno coinvolto Serena Van Der Woodsen, un gruppo di studenti torna a scuola dopo la pandemia di Covid-19.

La loro vita ruota attorno ai social media, al punto che esiste un account Instagram chiamato proprio Gossip Girl, che però è tenuto in piedi da un gruppo di insegnanti che mira a tenere buoni gli studenti.

Proprio questi insegnanti, per cercare di ricalcare la gloria e il potere della "vecchia" Gossip Girl mettono gli occhi su Julien (Jordan Alexander), stella emergente dei social che ha già un grosso segreto riguardante la sorella minore Zoya (Whitney Peak).

Questa, però, è solo la punta dell'iceberg: a tenere tutti sulle spine sarà anche una presunta relazione segreta tra Zoya e Obie (Eli Brown), fidanzato di Julie. Le premesse, diciamolo, non sembrano affatto deludenti.

Ci saranno apparizioni del cast originale?

Se lo chiedono tutti i fan: il cast originale (Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chase Crawford e Ed Westwick) farà capolino nel corso della serie?

In realtà gli sceneggiatori non si sono espressi in merito e le vicende sono davvero molto differenti, dunque non dovrebbero incrociarsi. Tuttavia, le storie possono trovare dei punti di incontro, cosa che non esclude dei piccolissimi cameo.

Dobbiamo, però, dare un dolore ai fan più scatenati della serie madre: a far intendere di non aver molta voglia di tornare sono stati i due personaggi cardine, ovvero Blake Lively (Serena), che ha affermato più volte di non essere coinvolta, e Penn Badgley (ora protagonista di You su Netflix) che ha dichiarato di aver vissuto un rapporto conflittuale con Dan Humphrey, personaggio cui ha dato vita e volto.

Più inclusione, più social

Decisamente più felice di essere tornata (seppur solo in versione "audio") è stata Kristen Bell, che qualche tempo fa ha parlato del reboot di Gossip Girl al Tonight Show di Jimmy Fallon.

La Bell, oltre ad aver affermato che il reboot avrà una svolta "impressionante", talmente tanto grande che prima della messa in onda lo showrunner Josh Safran non poteva neanche essere libero di "pensarci", ha dichiarato di trovare la serie "innovativa e straordinaria".

Kristen ha spiegato che il reboot è stato immaginato non per ricalcare le orme del precedente ma per operare in senso inverso, ovvero per sottolineare le differenze generazionali.

L'impatto dei social media è il nucleo del racconto, ma il reboot di Gossip Girl opera anche su altri piani: c'è maggiore inclusione, con un bouquet di protagonisti di diverse etnie e orientamento sessuale.

Arriva la lotta ai privilegi

Un'altra succosa anticipazione (e differenza con il primo Gossip Girl)? Non tutti i protagonisti vivranno la loro posizione privilegiata in maniera comoda e serena, anzi.

Alcuni di loro la contesteranno e si muoveranno per dare esempi positivi, nonostante le loro vite non manchino di essere "sporche" come quelle dei protagonisti precedenti.

Insomma, mettetevi comode: è ora di cambiare prospettiva sull'Upper East Side.

Xoxo, Gossip Girl!