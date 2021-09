5 serie tv che devi vedere se sei appena rientrata dalle ferie

C inque serie da gustare al rientro dalle ferie per riconnetterti con settembre e la tua quotidianità. Serie TV da Netflix, Disney+ e Prime Video per evadere ed entrare nel mood dell’autunno

Bentornata dalle vacanze, eccoti cinque serie TV per il rientro che proprio non puoi perderti. L’estate è agli sgoccioli e settembre accorcia già le giornate in maniera più che percettibile. È giunto il momento di accoccolarsi sul divano e recuperare tutte quelle serie TV più o meno recenti che ti porteranno verso il rientro dalle ferie con il mood giusto.

Serie TV per il rientro: Lupin (Netflix)

Tra tutti i titoli di punta di Netflix, di certo Lupin è quello che più ha fatto parlare tutti. Non solo per le insensate discussioni sulla scelta dell’attore protagonista, ma anche per la sua regia brillante e il tono disincantato della narrazione.

Lupin è ambientato nella Francia moderna e non ripercorre la storia dell’originale ladro gentiluomo. Parla piuttosto di un ragazzo che, affascinato dal padre e dai suoi racconti su Arsenio Lupin, decide di imitarne le gesta e – come dire – reinventarsi un po’ dal punto di vista lavorativo. Lo show, dunque, prende ampio spunto dalle gesta di Lupin, rocambolesche e fuori di testa, ed è interpretata da un eccellente protagonista: Omar Sy, nei panni di Assane Diop. Assane è un francese di seconda generazione che sogna di vendicare il padre, suicidatosi in carcere quando lui era solo un ragazzino, poiché ingiustamente accusato di aver rubato una collana ai suoi facoltosi datori di lavoro.

WandaVision (Disney+)

Il primo show Marvel prodotto da Disney+ si chiama Wandavision ed è una miniserie TV per il rientro d’eccellenza. Interpretata da Elizabeth Olsen, sorella minore delle due celebri gemelle, questa chicca riuscirà a fare breccia nelle tue serate settembrine.

La trama ha inizio dopo gli eventi del film Avengers: Endgame, uscito nel 2019, e ruota tutta intorno a Visione, un androide nato cattivo e divenuto buono grazie all’intervento di Tony Stark e Bruce Banner. Tra Visione e Scarlet scoppia l’amore, ma Thanos arriva per primo e lo uccide. Come fa, dunque, ad essere ancora vivo per prendere parte alla serie WandaVision?

E perché l’ambientazione di WandaVision sembra appena uscita da una sitcom anni ’60? Al centro di questa favolosa serie per il rientro c’è un quesito fondamentale che ti terrà col fiato sospeso: cos’è successo che non ci hanno ancora rivelato?

Tenebre e Ossa (Netflix)

Dai romanzi dell’oscuro Grishaverse ispirato alla Russia degli zar e alle scuole di magia, ecco una delle serie TV per il rientro che profuma un po’ di stagione autunnale. Tenebre e Ossa è disponibile su Netflix ed è già stata rinnovata per una seconda stagione. La sua particolarità è che non è ispirata a una sola trilogia, ma a ben due opere: stiamo parlando dei romanzi di Leigh Bardugo della trilogia Grisha e della dilogia del Sei di Corvi. Un mix eccellente dei due racconti che, se hai letto il libro, non potrai negare racchiuda un certo fascino.

La trama in due parole (e senza spoiler, grazie): siamo a Ravka, nazione un tempo unita e ora devastata dalla Faglia d’Ombra, un deserto popolato da creature orrorifiche. Alina Starkov è una soldatessa giovane e orfana, la quale scopre di avere un potere incredibile che potrebbe finalmente porre fine alle sofferenze della sua nazione. Alina abbandona il suo mondo per entrare nei soldati noti come Grisha, i quali possono manipolare magicamente gli elementi per usarli in combattimento. Tra amori e colpi di scena, la serie ti farà rientrare dalle vacanze senza quasi accorgerti di dover tornare alla solita routine!

Serie TV per il rientro: Yellowstone (NOW)

Di tutte le serie TV per il rientro, Yellowstone è forse la più complessa e interessante. Protagonista nientemeno che Kevin Costner, la serie segue le vicende di John Dutton, proprietario del ranch più grande d’America. L’uomo e la sua famiglia vivono grazie al sudore della loro fronte, ma l’arrivo di alcuni imprenditori edili spietati – oltre che gli attacchi di una comunità di indiani – mettono a rischio i loro confini.

Complessa, drammatica e infinitamente profonda, Yellowstone racconta la storia di una famiglia che lotta per la sopravvivenza in un sistema che fa di tutto per affossarla. L’onestà è un principio da svilire, in favore invece di un sistema capitalista e spietato.

La fantastica signora Maisel (Prime Video)

Non particolarmente recente, ma di sicuro è la più azzeccata serie TV per il rientro di questo elenco disponibile su Prime Video. Le sue atmosfere ti faranno venire voglia di una coperta sul divano e una tisana fumante. La fantastica signora Maisel è una chicca dedicata all’emancipazione femminile.

1958: Miriam ‘Midge’ Maisel è una donna ebrea che vive a New York e che ha sempre fatto le scelte che da lei ci si aspettava. College, matrimonio, figli. Tutto va alla perfezione finché il marito non le confessa di averla tradita e volerla lasciare, andando a sconvolgere la sua vita in apparenza perfetta. Midge cerca rifugio dalla famiglia, che però per lei ha solo critiche e ammonimenti. Dopo una turbolenta ubriacatura dove si è esibita ad uno show comico, Midge capisce che nessuno la salverà. Sarà lei a dover salvare se stessa, e la sua strada sarà il cabaret.