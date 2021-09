You: tutto quello che bisogna sapere sulla terza stagione in arrivo a ottobre

D alle anticipazioni alla trama sino ai nuovi personaggi: tutto quello che bisogna sapere sulla terza stagione di You, la serie tv più amata di Netflix.

Fra le tantissime novità in arrivo a ottobre su Netflix c’è senza dubbio la terza stagione di You. La seconda stagione si era chiusa in modo imprevisto, lasciando molti dubbi nei fan e aprendo le porte a nuovi episodi. Sono tantissime le questioni in sospeso e i nodi da risolvere con una trama che, a giudicare dal trailer, renderà You 3 ancora più avvincente. Cosa accadrà a Joe Goldberg (Penn Badgley) e quale sarà la sua nuova ossessione?

Quando esce la terza stagione di You

Nel gennaio del 2020, Netflix aveva annunciato il rinnovo della terza stagione di You. Un mese dopo Sera Gamble, showrunner della serie tv, aveva svelato con un post Instagram che la sceneggiatura era ancora in via di scrittura. I nuovi episodi di You saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire da ottobre. La data d’uscita è stata fissata per la precisione il 15 ottobre.

Come era finito You 2

You 2, fra le serie tv più amate e di successo, era terminato in modo piuttosto spettacolare e inaspettato. Love (Victoria Pedretti) svela a Joe di aver ucciso Delilah (Carmela Zumbado), la sua vicina di casa, e Candace (Ambyr Childers), l’ex fidanzata. Non solo: rivela anche di aver eliminato anni prima la fidanzata del fratello Forty (James Scully). Quest’ultimo viene ucciso dall'agente David Fincher e Joe sfugge ancora alla giustizia. Con la fedina penale pulita e la nuova identità di Will Bettelheim, decide di trasferirsi in provincia con Love che aspetta il loro primo figlio. Nella scena finale dell’ultimo episodio Joe, durante il trasferimento nella nuova casa, nota la misteriosa vicina.

Le anticipazioni e cosa accadrà

Come sarà la terza stagione di You? Penn Badgley, che interpreta il protagonista della serie tv, Joe Goldberg, intervistato Entertainment Tonight, ha svelato che Love stupirà ancora il pubblico: "Lei non sembra il tipo che, sapete, posso dire che nella terza stagione...oh mio Dio!". Sera Gamble, showrunner di You, ha invece confessato: "Sappiamo che direzione vorremmo prendere: una periferia dove la mentalità è molto più chiusa, un contesto in cui Joe si sentirà completamente un pesce fuor d'acqua".

Sono tante le domande a cui la terza stagione di You dovrà dare una risposta. Per prima cosa i fan si chiedono se Henry sia davvero figlio di Joe. Nella seconda stagione infatti Love frequentava anche un altro uomo e potrebbe essere lui il padre del piccolo. Restano poi alcune questioni irrisolte riguardo Ellie (Jenna Ortega), ex vicina di casa di Joe, e Will Bettelheim (Robin Lord Taylor), l’uomo a cui ha rubato l’identità. Dopo la morte di Delilah, uccisa da Love, il protagonista ha mandato via la sorella, ma la ragazza potrebbe tornare decisa a scoprire che fine abbia fatto la donna. Il vero Will Bettelheim invece continua a ricevere del denaro, ma non è escluso che possa ricomparire sulla scena. Anche il Dottor Nicky, che si trova in prigione e ha parlato con Forty, potrebbe mettere in pericolo la copertura di Joe, parlando del suo finto paziente e di Beck.

La trama dei nuovi episodi

La storia di Joe ripartirà dalla fine della seconda stagione e dalla nuova vita della coppia. Ora lui e Love vivono in una villetta nei sobborghi di Los Angeles e hanno chiamato il figlio Henry. Come si era intuito in precedenza, Joe non riesce più a guardare Love con gli stesi occhi ed è quasi impaurito da lei. Nella terza stagione le sue manie di stalker emergeranno nuovamente, ma dovrà fare i conti anche con sua moglie. "Scappare da una gabbia in un seminterrato è una cosa – si legge nella trama diffusa da Netflix -. Ma la prigione di un matrimonio perfetto con una donna saggia che conosce i tuoi trucchi... beh questa si dimostrerà una fuga molto più complicata".

Il cast della terza stagione

Nella terza stagione di You tornano sullo schermo Penn Badgley e Victoria Pedretti. Ci saranno anche gli amici di Love: Charlie Barnett (Gabe), Marielle Scott (Lucy) e Melanie Field (Sunrise). Avranno maggiore rilievo inoltre personaggi conosciuti durante la seconda stagione come la madre di Love, interpretata da Saffron Burrows. "Ci sono molte domande sulla madre di Love, che non a caso si vede nella scena finale. Per esempio, quanto conosce davvero i suoi figli?", ha raccontato la sceneggiatrice Sere Gamble. Nel cast figurano inoltre Scott Speedman, Shalita Grant e Travis Van Winkle. Speedman vestirà i panni di un amministratore delegato di successo e padre molto riservato, mentre entreranno in scena una mamma influencer che nasconde un animo cattivo e si avvicinerà a Love. Ci sarà poi un ragazzo benestante che diverrà amico di Joe. Infine non possiamo non citare la bella e misteriosa vicina di casa del protagonista.