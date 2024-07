Annalisa, la foto con Rudy Zerbi scatena gli haters: «Si vede che è rifatta»

A nnalisa e Rudy Zerbi di nuovo insieme come ai tempi di Amici, ma solo in foto: lo scatto, condiviso dal produttore discografico, scatena la rete che subito punta il dito sull’aspetto della cantante: «È irriconoscibile».

Alzi la mano chi non ha visto, almeno una volta nella vita, una puntata di Amici: impossibile non aver buttato almeno un occhio su uno dei talent più longevi e famosi della nostra tv, così come è impossibile non aver visto o ascoltato uno dei tanti artisti usciti dalla scuderia di Maria De Filippi. Artisti di talento come Emma Marrone e Alessandra Amoroso che ormai da anni dominano le classifiche musicali. O come Irama, The Kolors e Annalisa, criticata in queste ore per una vecchia foto.

ANNALISA CRITICATA PER UNA VECCHIA FOTO DI RUDY ZERBI

Proprio Annalisa è finita al centro di una serie di polemiche per via di una dolce foto ricordo. A postarla sui social ci ha pensato il suo storico Prof di Canto proprio sui banchi di Amici, ovvero Rudy Zerbi. All’epoca, parliamo dell’edizione numero 10 del talent, correva l’anno 2011 e Annalisa era una giovane ragazza piena di talento che aveva da subito conquistato tutti con la sua meravigliosa voce, pur non arrivando a vincere il talent, ma accaparrandosi comunque il secondo posto e il Premio della Critica.

La foto pubblicata da Rudy però ha scatenato un vero e proprio vespario di commenti su quanto Annalisa fosse diversa rispetto all’immagine alla quale ci ha abituato oggi, con un look decisamente più grintoso e sensuale. A Sanremo, ad esempio, i suoi look con reggicalze curati dalla stylist Susanna Ausoni avevano fatto il giro del web e in parecchie occasioni erano stati anche criticati perché non considerati adatti all’occasione.

La foto pubblicata da Rudy sul suo profilo Instagram ha voluto dunque celebrare i 14 anni di amicizia proprio con Annalisa, visto che dopo la fine del programma i due sono rimasti in contatto e negli anni hanno portato avanti il loro rapporto di amicizia e stima reciproca.

“Altroché storie brevi…Amici da Amici 10” è stata la dedica di Rudy. La rete però non ha potuto fare a meno di notare quanto Annalisa fosse diversa.

Molti utenti hanno giustamente sottolineato come la cantante fosse molto più giovane, visto che nel 2011 aveva appena 24 anni, e che con il passare del tempo si cambia, si cresce e si matura anche nell’aspetto. Altri hanno pensato subito ad un’immagine diversa per via del make up e dello styling dei capelli, molto più basic e naturale rispetto ad oggi. Ma gli haters non si sono fatti sfuggire l’occasione per puntare invece il dito sulla chirurgia estetica, accusando Annalisa di “essersi rifatta”.

Annalisa e il cambio look: tutto naturale, niente chirurgia

In realtà il cambiamento dopo Amici c’è stato, ma è dovuto al cambio immagine e look, non alla chirurgia estetica. A ribadirlo è stata la stessa Annalisa che già tempo fa aveva dichiarato di non aver fatto ricorso a nessun ritocco: «Io non ho rifatto niente, non scherziamo, voi siete matti» aveva detto in occasione di una serie di commenti sul suo aspetto.

Il cambiamento dunque sarebbe del tutto naturale e in parte dovuto anche ad un cambio di stile di vita: in una delle tante interviste fatte la cantante aveva dichiarato: «I chili che ho perso sono frutto anche dello stop ad alcune paranoie che avevo», senza però entrare nei dettagli, raccontando di aver smesso di mangiare carne «Mi sono informata ma non sono ideologica, non sono così rigida», specificando anche di non essere vegana e di mangiare comunque il pesce, ma di aver eliminato alcuni alimenti.

Non è la prima volta che personaggi pubblici vengono accusati di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica modificando di molto il loro aspetto: poco tempo fa era successo anche a Jennifer Aniston, attaccata duramente in una delle ultime apparizioni pubbliche per un uso eccessivo del filler.

Ad oggi Annalisa è stata inserita da Forbes nella classifica delle 100 donne di maggior successo in Italia con all’attivo 3 milioni di copie vendute e numerosi dischi di platino, oltre ad essere laureata in Fisica e così, proprio per omaggiare la sua formazione universitaria e i numerosi successi raggiunti, qualche giorno fa la Nasa le ha dedicato il nome di un asteroide chiamandolo proprio “20014 Annalisa”.