Emma Marrone contro il body shaming sul palco: «Mostrate i vostri corpi senza vergogna»

L a cantautrice ha interrotto un suo concerto per rispondere agli haters e dichiarare una volta per tutte guerra al body shaming di cui è vittima per il suo corpo e i suoi look: «Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io».

Accettare il proprio corpo per ciò che è, con i suoi pregi e difetti. E fregarsene di cosa pensano gli altri delle nostre forme, del modo in cui ci vestiamo ed esprimiamo la nostra personalità. Sembrerebbe un concetto semplice, eppure ancora oggi sembra si faccia un’immensa fatica a stabilire i confini di ciò che è “normale” pensare. Soprattutto sui social dove la perfezione, spesso creata ad arte, sembra essere l’unico canone estetico accettabile.

Il vento del cambiamento però ha iniziato a soffiare già da qualche tempo, rinforzato da messaggi di body positivity che piovono un po’ da tutte le parti, anche dal palco durante un concerto, proprio come accaduto ad Emma Marrone.

La cantautrice, da sempre convinta sostenitrice della body acceptance, prosegue la sua lotta al body shaming di cui molti protagonisti dello showbiz sono vittime, e risponde agli haters che continuano ad attaccarla per il suo modo di vestire, come già accaduto anche con Elodie.

Durante un suo live alla Fiera della Musica ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, Emma ha interrotto appositamente la sua esibizione per dedicarsi ad un monologo forte e diretto il cui concetto di base potrebbe essere riassunto in una sola parola: “Fregatevene”. Il suo messaggio è rivolto ai fan, ma parte dalle sue esperienze personali e dalle critiche ricevute per i suoi look indossati on stage e nella vita di tutti i giorni, complici gli scatti che spesso la cantante condivide sui suoi social e che la ritraggono ai vari eventi.

LEGGI ANCHE - Elettra Lamborghini: «Le critiche? Me ne sono sempre fregata!»

Fregarsene dei giudizi altrui, un monito che Emma ha indirizzato a chi continua a giudicarla e criticarla per il suo corpo e per i suoi abiti, tanto che su TikTok molti suoi look sembrano essere diventati virali corredati dal commento “ma come ti vesti?”.

Il suo messaggio è arrivato come una lama tagliente:

«Chissà domani sui social cosa scriveranno sul mio corpo, che non va bene. A me non me ne frega niente. Voglio dire soprattutto alle ragazze giovani, quelle che devono fare ancora un po' di vita per avere le spalle forti e grosse come ce le ho io: non state dietro a certe cose. Ogni corpo ha la sua dignità, ogni corpo ha la sua bellezza, la perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano un chirurgo, credetemi. Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come mi devo vestire. Vado orgogliosa del mio corpo» ha dichiarato Emma, stanca di sentirsi sempre giudicata.

La cantautrice non è nuova ad episodi di body shaming e già qualche tempo fa si era ritrovata a dover rispondere alle critiche che le erano state mosse su TikTok per il suo peso, considerato da alcuni eccessivo. In quell’occasione una donna aveva pesantemente commentato la silhuette di Emma e anche in quel caso la sua replica non aveva lasciato spazio a interpretazioni «Togliete i social a sta gente».

La replica dei fan all’ultimo monologo di Emma però non si è fatta attendere e, se molti hanno concordato con lei, altri hanno fatto notare che è vero che bisogna vestirsi come si vuole, ma che non bisogna mai perdere di vista il buongusto, soprattutto quando si è un personaggio pubblico, sottolineando il diritto all’opinione personale.

Pareri contrastanti che, ancora una volta, mostrano come sia impossibile mettere d’accordo tutti, specie nella moltitudine di persone che frequentano i social.

Nel suo discorso on stage Emma ha voluto sottolineare anche un altro concetto importante: «Questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e, se voglio salire nuda su un palco, credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto. Sentitevi sempre libere e liberi di esprimervi», facendo riferimento ai problemi di salute che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita.

La stoccata finale poi è da manuale «Chi giudica è perché ha una vita a pezzi e l’unica cosa che gli rimane è parlare male degli altri».

LEGGI ANCHE - Emma Marrone sulle relazioni: “Con me la vita è stata cattivella però sono grata”