Annalisa criticata per l’asteroide dedicato dalla NASA: “Non te lo meriti, sei solo una cantante”

A nnalisa coinvolta nella polemica sull'asteroide dedicatole dalla NASA. Il successo della cantante non sarebbe all'altezza di tale riconoscimento secondo gli haters.

La cantante Annalisa è finita nuovamente nel mirino degli haters, ma questa volta non c'entrano né il suo aspetto fisico né le sue doti canore. La polemica è nata dalla dedica di un asteroide a suo nome da parte della NASA. Scoperto nel 1991 dall'astronomo Henry E. Holt a Palomar, l'asteroide è ora registrato come “20014 Annalisa, Laureata in fisica, si è affermata nell’industria musicale, ottenendo un notevole successo internazionale con le sue canzoni”.

Un successo davvero notevole e una carriera costellata di successi: Annalisa infatti negli ultimi 2 anni ha vinto un Global Force Award ai Billboard Women in Music 2024, il primo mai assegnato a un'artista italiana, un MTV Europe Music Award e 5 Music Awards. Nel 2023, Forbes l'ha inserita nella lista delle 100 donne di successo in Italia.

All'uscita della notizia, Annalisa si è detta lusingata da questo gesto, mentre molte persone sul web hanno invece espresso il loro disappunto. Pochi infatti sapevano che, prima di intraprendere la carriera musicale, Annalisa si fosse laureata in Fisica presso l'Università di Torino. Tuttavia, per gli haters, questo non è stato sufficiente per giustificare la dedica di un asteroide:

“Dedichiamo un asteroide a tutte le donne laureate in fisica allora.”

“È una mancanza di rispetto nei confronti di chi veramente lavora ogni giorno in quel settore.”

"Non si merita questo riconoscimento, è solo una cantante, non c'entra niente con la Fisica"

A quel punto l'opinione del web si è divisa tra chi pensa che sia irrispettoso assegnarlo a una cantante come lei, chi chiede la parità e quindi di assegnare il riconoscimento a tutte le donne laureate in fisica, e chi invece riconosce il successo di Annalisa come tale e supporta l'omaggio della NASA. Tra i commenti si è parlato anche di "effetto matilda" che richiama il comportamento dove il lavoro delle donne nella scienza viene spesso sminuito od oscurato da quello degli uomini, che si prendono tutto il merito.