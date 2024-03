S e anche il vostro colore preferito è il blu, sappiate che siete in buona compagnia e qui vi spieghiamo il perché, questa cromia, è la preferita di molti di noi.

Ognuno di noi ha un colore preferito, quello a cui proprio non si sa dire di no. Un colore che ci fa stare bene, di cui ci piace circondarci, che si ama indossare o che, semplicemente ci fa stare bene non appena lo si guarda. Un colore che può anche cambiare nel corso degli anni ma che, nel momento in cui è il nostro preferito, ci attraversa come un’onda di positività e diventando all’occorrenza come una sorta di comfort zone.

Secondo quella che potremmo definire la “psicologia del colore“, il nostro colore preferito dice sempre qualcosa di noi e del nostro carattere. Per molte persone nel mondo, quel colore si indentifica con il blu. E a giudicare dagli studi e dai sondaggi fatti, ad averlo scelto come cromia del cuore sono davvero in tanti.

Ma perché proprio il blu risulta essere il colore preferito da una fetta particolarmente ampia di persone?

Perchè il blu è il colore preferito di tanti

Partiamo col dire che la nostra percezione dei colori è modellata dalle nostre esperienze e che, quindi, cambia nel tempo. Cosa che spiega il motivo per cui spesso da bambini si amano delle cromie che poi, da grandi, spesso si abbandonano. Ma che spiega anche la ragione per cui, molto spesso, più persone siano accomunate dalla stessa preferenza.

Ma torniamo alla nostra domanda iniziale, ovvero perché, molto probabilmente, anche il vostro colore preferito è il blu. In ogni sua sfumatura, dalla più chiara alla più scura.

Secondo alcuni studi fatti sui colori, risalenti al 1800, è stato dimostrano come il blu sia una cromia universalmente amata e che questo derivi in primis dall’ambiente che ci circonda, dalla bellezza dello stesso e dai ricordi che ci evocano. Pensate per esempio al mare, a quando ci si andava da bambini, o alla bellezza del cielo azzurro dopo la pioggia. Tutte situazioni piacevoli in cui il colore blu o simili è una costante.

Cosa evoca il colore blu

Insomma potremmo essere tutti d’accordo sul fatto che il blu è un colore che tende a evocare belle emozioni, piacevolezza, spensieratezza, serenità, quiete, pace. Sono tutte emozioni che ci regalano benessere, e che potrebbero essere il vero motivo dell’amore verso queste sfumature, facendo si che per tantissime persone il blu sia il colore preferito.

Un colore che di fatto, si collega alla natura, all’infanzia, alla libertà. Tutte situazioni che possono destare desiderio, che rimandano a momenti belli e che, inconsciamente, si ricercano nel colore stesso, collegandolo a periodi o momenti felici tanto da renderlo il colore preferito di molti.

Cosa determina il colore preferito

Si tratta di un meccanismo mentale che avviene anche per altre cromie e che si può manifestare sia in positivo che in negativo. Come per esempio avviene per il colore rosa. E che a seconda delle esperienze che si vivono può modificarsi e cambiare le carte in tavola.

Ogni tonalità, quindi, rappresenta il riassunto delle proprie esperienze con quel colore specifico, che ne influenzano il giudizio nel corso della vita, modificandosi all’occorrenza e seguendo ciò che ci accade e il modo in cuilo viviamo.

Insomma, al di là del colore preferito quello che si capisce è che non è tanto la cromia ad attrarci, quanto le cose o le esperienze legate a quella particolare colorazione, ai ricordi che ci suscita e a tutto il bello che si è vissuto. E il blu non fa eccezioni, se non una. Quella di trasmettere positività e bellezza alla maggior parte di noi.