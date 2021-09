B asta rincorrere standard irrealistici che ci vogliono perfette a tutti i costi. La bellezza non è questione di taglia, c'è molto di più

Siamo nel 2021 eppure lo stigma del peso corporeo fatica a scomparire. Quante volte ci siamo sentite inadeguate soltanto perché le nostre forme non sono "normali". Ma poi, in fondo, cosa vuol dire normalità? È proprio questo il punto: la bellezza non è questione di taglia, è un concetto con talmente tante sfaccettature che costringerlo tra i confini di standard preconfezionati risulta obsoleto, oltre che poco realistico. Sì, la bellezza non è questione di taglia e per tanti motivi.

La bellezza è molto più di un numero su un'etichetta

Sembra assurdo continuare a far discorsi sulla bellezza anche dopo decenni di conquiste da parte del mondo femminile. Una strada in salita che tutte noi, nel nostro piccolo, affrontiamo talvolta con grande fatica. La bellezza non è questione di taglia ed è ridicolo pensare che possa dipendere da un numerino stampato nell'etichetta di un abito, di un paio di jeans o di un reggiseno.

Bellezza è amarsi

"Quello che vogliono davvero sapere, ovviamente, è quanto coraggio mi ci voglia nel mostrare il mio corpo imperfetto. La mia risposta è: non ci vuole coraggio a fare cose che non ti spaventano", scrive Lena Dunham nella sua autobiografia (Non sono quel tipo di ragazza). Possiamo darle torto? Lei, da influencer e paladina del body positive, spiega con parole molto semplici che non solo la bellezza non è una mera questione di taglia, ma si lega indissolubilmente all'amore che proviamo per noi stesse. La vera bellezza è amarsi, con i propri pregi e i propri difetti.

Diversità è normalità

Due parole che (purtroppo) vengono ancora usate a sproposito. Quando faremo nostro il concetto che l'una non esclude l'altra, forse finalmente raggiungeremo lo scopo ultimo di quel body positive di cui sentiamo parlare sempre più spesso: normalizzare la diversità, perché bellezza non è avere una determinata taglia ma essere uniche al mondo, con le nostre peculiarità.

Basta standard irrealistici

Per decenni le pagine di moda ci hanno tartassato con immagini a dir poco irrealistiche. Quelle di donne con corpi perfetti, senza neanche un millimetro fuori posto, eteree e irraggiungibili al punto da sembrare quasi preconfezionate. Standard che in molti casi sono frutto di un lavoro sull'immagine che nulla ha a che vedere con la realtà. Non dimentichiamo che la bellezza non è una semplice questione di taglia né aspira alla perfezione estetica.

La bellezza non si limita all'aspetto

Incastonare il concetto di bellezza in una definizione di poche righe sarebbe pressoché impossibile. Eppure l'umanità ha sempre sentito l'esigenza di farlo, con la conseguenza di escludere tanti aspetti e sfaccettature che non possono far altro che arricchirci. Non solo non è questione di taglia, ma la bellezza non può limitarsi a un "involucro" esteriore. Perché in fondo di quello si tratta.

Coltivare l'autostima è essenziale

Non è facile vivere sin da quando si è bambine con l'idea di essere perennemente fuori posto. Capita a tutte, prima o poi, di sentirsi inadeguate soltanto perché qualcuno ce lo fa notare, solo perché gli standard accettati come "buoni" sono lontani anni luce da noi, dalle nostre imperfezioni e dai nostri difetti. E purtroppo tutto questo, a lungo andare, non fa altro che minare la nostra autostima. Cerchiamo di coltivarla, sempre. E non lasciamoci influenzare dagli altri.

Prendersi cura di sé, dentro e fuori

Il fatto che la bellezza non sia solo questione ti taglia o peso non esclude prendersi cura anche del proprio aspetto fisico. Non c'è assolutamente niente di male nel farlo perciò ricordiamo sempre di non cadere nell'errore opposto. Quello di puntare il dito contro chi si preoccupa di restare in forma. Ecco dove nasce l'equivoco: abbiamo detto "stare in forma", non "diventare a tutti i costi come gli altri ci vorrebbero". Mangiare in modo sano, tenersi in attività o anche dedicarsi allo sport non devono essere il mezzo per raggiungere scopi imposti da altri, piuttosto sono strumenti per raggiungere il nostro personalissimo benessere. E a quel punto i confini tra "dentro" e "fuori" si disperdono come foglie al vento.

Bello è ciò che ci fa stare bene

Inseguire giorno dopo giorno standard che non hanno alcun senso, cercare di essere sempre all'altezza (di non si sa chi, poi), disperdere tutte le energie per raggiungere obiettivi che ci chiedono gli altri. Che senso ha tutto questo che non ci fa stare bene? Potremmo mai pensare che possa rientrare nel concetto più profondo di bellezza? Bello è ciò che fa stare bene noi stesse, bello è quel che di positivo trasmettiamo a chi ci circonda. Non perché qualcuno ce lo chiede o impone, semplicemente perché amarsi porta a risplendere di luce propria. Una luce abbagliante che sì, ti rende ancor più bella.

La perfezione non esiste

A forza di parlare di bellezza, taglie, complessi e difetti sembra di girare in un vortice di obsoleti luoghi comuni. Non trovate? Eppure il fatto che se ne parli (e anche tanto), sia nel piccolo della nostra quotidianità che più in grande (vedi influencer, campagne di moda e body positive), ci fa capire che di strada ne dobbiamo ancora fare. E sì, è importante che se ne parli e che una volta e per tutte venga cancellato con un colpo di spugna questo aberrante concetto di "perfezione" alla quale dovremmo aspirare tutte noi (ma poi perché mai?). La perfezione, come la bellezza, non è qualcosa di definito.

I difetti sono un punto di forza

No, non è la frasetta consolatoria che tiriamo fuori dal cilindro giusto per darci il contentino. Dobbiamo realmente convincerci del fatto che la bellezza non è questione di taglia, non è stare dento ai canoni contando anche il millimetro, non è avvicinarsi agli standard di un mondo che, in fondo, è pura illusione. Moda, pubblicità, cinema non rispecchiano sempre la realtà. Coltivare la bellezza è prendersi cura di sé, amarsi e scoprire quanto siano speciali perfino i nostri difetti. Qualcosa che abbiamo soltanto noi, che nessun altro può riprodurre se non volutamente. Siamo uniche e speciali, siamo belle. E non perché ce lo dicono gli altri.