V ivi una relazione felice, ma sei piombata in una clamorosa crush per qualcun altro? Scopri perché non dovresti farne un dramma

Vivere una relazione felice e al contempo avere una cotta per un’altra persona è possibile? Sembrerebbe proprio di sì! Lontana dall’innamoramento vero e proprio, la cotta o "crush" che dir si voglia rientra a pieno titolo nei meandri della fascinazione ed è per questo che possiamo averci a che fare, anche se siamo impegnate in un rapporto di coppia solido, sereno e soddisfacente.

Spesso difficile da descrivere a parole, la cotta è un fenomeno sfaccettato e complesso che vale la pena analizzare a fondo e che non dobbiamo temere di vivere, anche se siamo impegnate in una relazione felice.

Che cos’è la cotta

“It's just (aah) a little crush (crush)” se state leggendo canticchiando le strofe della canzone di Jennifer Page, allora avete vissuto appieno i meravigliosi anni ‘90. Prendiamo in prestito proprio le parole di questo tormentone per parlare di crush, quelle cotte che ci inondano di adrenalina ed emozioni in maniera repentina e che spesso, altrettanto rapidamente si spengono in un batter di ciglia.

La cotta è un fenomeno tanto intenso, quanto irrazionale ed effimero che troviamo difficile da controllare e che può sorprenderci in maniera inaspettata. Le sensazioni provate quando si ha una cotta per una persona, sono mutevoli, profonde e piacevoli allo stesso tempo, hanno a che fare con fascino e infatuazione, ma nella maggior parte dei casi non hanno nulla a che fare con il vero amore.

Cotta VS innamoramento

Per esplorare a 360° il mondo delle cotte, non possiamo non parlare d’amore. Avere una cotta per qualcuno vuol dire automaticamente provare amore? Certo che no, ed è per questo che spesso si può avere una cotta per qualcuno, anche se si vive una felice relazione di coppia. Eh sì, perché le emozioni di ognuno di noi non possono essere controllate. Subire il fascino di una persona vuol dire lasciarsi sorprendere in maniera irrazionale e non preventivata, da una serie di sensazioni che ci lasciano un segno positivo e che sono legate a doppio filo all’ammirazione.

Ammirare una persona per la sua intelligenza, il suo modo di fare, la sua immagine, vuol dire subirne il fascino e può accadere che questa fascinazione si trasformi in una crush vera e propria. Ma che differenza c’è tra una semplice cotta e l’innamoramento? La distinzione tra cotta e amore è in realtà abbastanza netta. La prima distinzione riguarda la profondità.

La cotta è di per sé passeggera e superficiale, l’amore invece è profondo, impegnativo e implica un fortissimo legame emotivo e mentale. La cotta può accendersi e spegnersi alla velocità della luce e quando passa non lascia un segno indelebile. L’amore è molto più complesso, può nascere in maniera altrettanto impetuosa, ma non si spegne come un fuoco di paglia, viene costantemente nutrito e quando finisce non si dimentica.

La cotta all’interno di una relazione felice

Ora che abbiamo chiarito la differenza tra cotta e innamoramento passiamo alla domanda delle domande: “Perché possiamo averne una anche se abbiamo una relazione felice?” La risposta, anche se apparentemente può sembrare ostica, non lo è poi così tanto. Avere una cotta all’interno di una relazione soddisfacente e serena è assolutamente fisiologico e non ne mette a repentaglio la solidità. La complessità delle relazioni umane fa sì che, ogni giorno, entriamo in contatto con persone che possono avere un impatto più o meno positivo o negativo su di noi.

Quando l’impatto , oltre ad essere positivo, ci conquista, l’asticella della nostra attenzione si alza e possiamo arrivare a subire fascino e attrazione per la persona che abbiamo di fronte. Una scarica di adrenalina che porta a picchi emotivi che catalizzano la nostra attenzione e che ci fanno focalizzare su una persona diversa dal nostro partner. Ma quando si subisce tutto questo senza mettere in discussione l’amore per il partner e la felicità della coppia, vuol dire che si ha piena consapevolezza del fatto che quest’attrazione è effimera e fugace. È tanto intensa quanto transitoria e non ha nulla che fare con l’amore vero.

Senso di colpa e cotta

Capita spesso però che chi ha una cotta e al contempo ha una relazione di coppia, si senta in colpa nel provare certe emozioni. È normale, provare qualcosa per un’altra persona, anche se sappiamo bene che si tratta soltanto di sensazioni passeggere, non ci fa sentire in pace con noi stesse. Ma quando queste sensazioni si limitano a un livello superficiale e non compromettono la relazione con il nostro partner, i sensi di colpa non hanno ragione di esistere.

Fidarsi del proprio partner e parlarne in maniera aperta e trasparente può essere un ottimo modo per affrontare insieme una condizione che non può e non deve essere una minaccia per un rapporto felice. Ecco perché è importante investire nella fiducia nel partner e nella profonda connessione emotiva, due condizioni che se nutrite costantemente, non saranno certo messe a repentaglio da un semplice cotta passeggera.