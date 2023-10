H ai mai sentito parlare di "sigma male" personality? Si tratta di un tipologia di ragazzo che fa dell'introspezione e dell'indipendenza i suoi tratti principali. Ecco tutto ciò che c'è da sapere in merito

Maschio alfa, maschio beta, maschio omega, le lettere dell’alfabeto greco sembrano non essere più abbastanza per indicare le varie tipologie psicologiche che descrivono (o dovrebbero descrivere la sfera maschile. E alle più conosciute oggi se ne aggiunge un’altra: la "sigma male" personality.

Nota anche come personalità del maschio sigma, la "sigma male" personality viene indicata con la diciottesima lettera dell’alfabeto greco e denota un uomo dalle caratteristiche molto più misteriose e difficili da decifrare, rispetto al celeberrimo maschio alfa e alle categorie citate. Cos’è la "sigma male" personality e quali sono i tratti peculiari che la definiscono? Lo scopriamo subito.

VEDI ANCHE

Lifestyle

9 indizi per capire se il nostro partner ha una personalità oscura

Le caratteristiche della "sigma male" personality

Vi è mai capitato di sentirvi attratte da un tipo indipendente, seducente e non dominante, misterioso e carismatico? Ammettiamolo, sarà successo a tutte, almeno una volta nella vita. Ebbene, potreste esservi imbattute inconsapevolmente in un uomo con la tipica personalità da maschio sigma. Eh sì, perché tra le caratteristiche principali della "sigma male" personality rientrano proprio il mistero, il fascino, il carisma, l’indipendenza, ma non solo.

Tendenzialmente introversi, poco espansivi e poco inclini alla condivisione delle proprie emozioni, soprattutto con persone di cui non si fidano, i maschi sigma sono estremamente riservati, ma sono capaci di lasciare il segno, anche in sottrazione. Per nulla dominanti, egoriferiti ed estroversi, i maschi che presentano i tratti della "sigma male" personality possono essere notati al bancone di un bar, soli, pensierosi e perfettamente a loro agio. Possono conquistare donando sorrisi dolci e rassicuranti e attrarre con la loro personalità decisa, ma non prevaricante, con la loro indipendenza e l’estrema consapevolezza che hanno di se stessi.

Maschio alfa e maschio sigma: differenza principali

In cosa differiscono principalmente dalla tipologia di maschio più conosciuta, ovvero quella del maschio alfa? In molte cose, anche se hanno caratteristiche che li rendono più simili di quanto si possa pensare. Non tutti lo sanno ma quella del maschio alfa è una concezione derivante direttamente dal mondo dell’etologia e dallo studio del comportamento degli scimpanzé, in particolare. Negli anni il termine ha superato i confini dell'universo animale indicando anche il maschio inteso come uomo. E proprio a seguito di questo superamento si è imposto nel linguaggio comune, denotando una tipologia ben precisa di uomini.

Tra le caratteristiche principali del maschio alfa troviamo la sicurezza di sé, la tendenza ad essere dominante e ad imporsi su persone e situazioni, il fatto di considerarsi e di essere effettivamente un punto di riferimento per chi ha accanto e di avere una spiccata natura da leader. Il maschio alfa non passa di certo inosservato, la sua presenza si fa notare e la sua estroversione è naturale e contagiosa.

Motivato e motivante, non è incline all’introversione e all’introspezione e ha una carica di energia davvero alta. Tutto ciò lo distingue dal maschio sigma che come abbiamo visto fa della solitudine consapevole e dell’introspezione i suoi punti di forza. Ma c’è qualcosa che accomuna queste due differenti tipologie di personalità?

VEDI ANCHE

Lifestyle

Ecco cosa significa avere a che fare con una personalità machiavellica

Punti in comune da tra maschio alfa e maschio sigma

Maschio alfa e maschio sigma, non potrebbero essere apparentemente più diversi, ma in realtà hanno qualcosa in comune. Entrambi infatti hanno uno spirito avventuriero. Nel maschio alfa questa tendenza esce fuori soprattutto nello spirito di iniziativa che mette nel lavoro e nella vita privata, non ponendo limiti alla propria crescita e al miglioramento costante della sua condizione.

Nel maschio sigma invece questa inclinazione si rivela soprattutto in vere e proprie sfide personali, avventure ed esplorazioni che lo mettono in discussione come viaggiatore (spesso in solitaria) e come uomo, portandolo a superare confini fisici e mentali e a scoprire sempre nuove mete e nuove situazioni.

Un’altra caratteristica che gli accomuna è la grande consapevolezza e sicurezza di sé. Anche in questo caso è palesata in maniera diversa. Il maschio alfa si mostra sicuro, anche quando non lo è e la sua sicurezza deriva dall’estrema stima che ha di se stesso. Il maschio sigma invece ha acquisito la sua sicurezza nel tempo, attraverso un grande lavoro di introspezione e di conoscenza intima del suo io più profondo.

Inoltre il maschio alfa palesa la sua sicurezza in maniera dominante e teatrale, il maschio sigma evita invece di stare al centro dell’attenzione e dimostra la sua sicurezza nei fatti. Entrambe le categorie presentano poi un grande grado di carisma, un forte senso di indipendenza e una personalità forte e per nulla conformata.

Lati negativi della "sigma male" personality

Come per tutte le cose, anche in questo caso abbiamo il risvolto della medaglia. La "sigma male" personality non ha (ovviamente) soltanto lati positivi. Chi si trova ad aver subito il fascino di un maschio sigma infatti, potrebbe dover fare i conti con la sua poca propensione ad entrare in intimità emotiva con chi ha accanto, preferendo entrare in profonda connessione solo con se stessi.

Non solo, chi rientra in questa categoria fa molta fatica ad impegnarsi sul serio e soprattutto ad avere cura dei bisogni di chi ha accanto, siano essi materiali o emozionali. La loro apparente freddezza può farli apparire distaccati e non interessati e probabilmente è vero, perché i maschi sigma tendono a sciogliere la loro corazza di ghiaccio solo quando si innamorano davvero.