P erché se una persona che amiamo commette un errore la perdoniamo mentre se siamo noi a commetterlo ci condanniamo? Siamo le peggiori nemiche di noi stesse ma la tecnica dell'auto-compassione può aiutarci

Ti vuoi bene davvero? Non è una domanda retorica, riflettici. Ti prendi davvero cura di te? Questo è il tema di oggi: l'autocompassione. Spesso si tende ad osservare come i nostri rapporti non funzionino: familiari, amichevoli o amorosi ma in pochissimi si fermano a riflettere su come stia andando il rapporto più importante della propria vita, cioè quello con noi stesse.

Tra i diversi campi di cui si occupa la psicologia c’è l’autocompassione. Secondo alcuni studi, le persone che coltivano l’autocompassione tendono a soffrire meno di ansia e depressione manifestando invece maggiore ottimismo e motivazione ma soprattutto soddisfazione nella vita. Se anche tu ti sei accorta di essere la peggior nemica di te stessa questo post su come evitare di sabotare la tua relazione più importante fa al caso tuo.

Autocompassione: cos’è e perché è importante

Prendersi cura di se stessi è fondamentale, il mondo della psicologia calca molto su questo aspetto ma non è solo questa scienza a spiegarlo. Per potersi far amare ma soprattutto per amare in modo sano e bilanciato è prima necessario fare un lavoro su se stessi. Tra gli strumenti che vengono in nostro aiuto c’è l’autocompassione.

L’autocompassione in psicologia è da intendere come la capacità di perdonarsi ed essere più indulgenti e meno critici con se stessi. Il lavoro che deve essere fatto è quello di entrare in empatia con se stessi, imparare l’arte della gentilezza, perdonare i propri errori ed essere davvero fan dei propri traguardi. Si tratta di un’abilità dell’intelligenza emotiva che va a nutrirci ed è un ottimo strumento per andare a posare lo sguardo su nei stessi imparando a conoscerci.

Come si identifica

L’autocompassione si può identificare in tre elementi principali. Il primo è quello dell’auto-gentilezza. Proprio come facciamo quando parliamo di compassione verso gli altri dovremmo praticare atti di gentilezza verso noi stessi trattandoci come tratteremmo un amico o un familiare nella medesima situazione.

Il secondo step è quello dell’umanità: percepire il nostro essere umani e quindi fallibili è assolutamente necessario. Nessuno è invincibile anche se vogliamo provare a vestire i panni di supereroine. Il terzo elemento è quello della consapevolezza: questa è proprio la chiave di svolta che può aitare a gestire il momento e provare davvero auto-compassione.

I benefici

Praticare autocompassione riesce a dare vita a diversi effetti positivi. Secondo gli studi chi riesce a mettere in pratica questo atteggiamento riesce ad avere un approccio più positivo alla vita che sfocia poi in maggiori soddisfazioni ma non è tutto qui. Se da una parte si riesce ad evidenziare un aumento di ottimismo e un approccio più felice alla vita, dall’altra si notano anche diminuzione di stati d’ansia, di depressione o di problematiche legate allo stress.

Come praticarla?

Ora che abbiamo capito di cosa si tratta e quali benefici porta andiamo al dunque: come si pratica l’autocompassione? Per riuscire a praticarla devi farti qualche domanda. La prima è “come reagiresti se nella tua situazione ci fosse una persona a cui vuoi bene?”. E metti in pratica il medesimo atteggiamento verso te stesso. Pratica gesti di gentilezza, coccolati e prenditi cura di te. Perdona i tuoi errori e prova a trovare una soluzione efficace ma senza condannarti mai per quanto accaduto.

Tra i metodi più apprezzati e consigliati per applicare l’autocompassione c’è la filosofia Mindfulness. Questa filosofia sta riscuotendo grande successo e viene apprezzata sia dagli psicologi che la consigliano, sia dalle persone che una volta provata non tornano indietro.

Perché manca la compassione verso noi stessi

I motivi per auto-sabotarsi sono tantissimi e spesso sono legati alla nostra infanzia o al nostro passato. Quello che è certo è che la mancanza di compassione va a generare un circolo vizioso da cui difficilmente si esce. Per prima cosa si provano rabbia e difficoltà che portano ad un autoisolamento, dimostrando come mancanza di fiducia e isolamento siano collegati. Poi si inizia un percorso di irresponsabilità, disconoscendo le proprie colpe e addossando ad altri quelle delle proprie sofferenze. Si arriva poi a provare disprezzo che ci rende vulnerabili ed infine mancanza di speranza ed obiettivi. Questo ultimo passo è quello che più ci porta a spegnerci.

Compassione VS autocompassione

Se la compassione è legata all’empatia con cui riusciamo a percepire la sofferenza degli altri, l’autocompassione è lo stesso atteggiamento ma rivolto verso noi stessi. Secondo alcuni studi psicologici siamo più portati a provare compassione per altri che per noi stessi; siamo infatti i nostri peggiori nemici e tendiamo troppo spesso ad accusarci invece di comprenderci e accompagnarci verso una soluzione con un atteggiamento più positivo.

Non è egoismo

Quando si parla di autocompassione e di non accusarsi dei propri errori molte persone vanno incontro all’errore di sovrapporre questo concetto con l’egoismo. L’autocompassione in realtà si discosta totalmente dall’egoismo perché è direttamente collegata alla compassione, cioè all’empatia verso l’altro. Praticarla non significa schiacciare e fregarsene degli altri ma avere un occhio di riguardo per se stessi senza accusarsi sempre di qualsiasi cosa ma avendo un atteggiamento più positivo e di supporto per se stessi.