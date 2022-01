5 strategie selfcare per ridurre lo stress

L o stress è il nemico del secolo, da combattere e da sconfiggere per trovare la felicità e la serenità

È una sensazione che ci soffoca e che ci schiaccia, che nasce da dentro e da fuori, dalle pressioni sociali, dalle aspettative che gli altri ripongono in noi e dai ritmi frenetici della vita che ci suggerisce di fermarci, di ascoltarci davvero. Ecco perché è necessario attuare strategie per ridurre lo stress.

Accorgimenti, e piccole abitudini, che modificano la nostra quotidianità e che ci migliorano. Perché a causa dello stress ci limitiamo a sopravvivere e perdiamo la capacità di gioire anche per le più piccole cose.

Ogni problema diventa gigantesco, e quel disagio accumulato è sempre più prepotente. Tutto questo ci toglie la serenità e la felicità, la voglia di vivere la vita a pieno.

Perché ci sentiamo stressate?

Prima di scoprire insieme alcune strategie per ridurre lo stress, andiamo ad analizzare i motivi che ci conducono in questo stato che, vi anticipiamo, sono tantissimi. La verità è che alcuni sembrano anche banali, come le ore trascorse nel traffico in strada nelle grandi città o le lunghissime code alle poste.

A questi si aggiungono, ovviamente, anche il lavoro, eventuali problemi in famiglia o nelle relazioni sociali e sentimentali. Siamo così sopraffatte da cose da fare e da impegni da incastrare che anche la spesa diventa la causa del nostro malessere interiore e fisico.

Ma la verità è che i motivi vanno cercati nel profondo, nel tempo che ci manca per ascoltarci davvero, per capire cosa desideriamo e cosa vogliamo. Ed è solo a partire dalla presa di queste consapevolezze che possiamo davvero combattere lo stress ed evitare che questo si trasformi in una patologia deleteria per il corpo e per la mente.

Impara a lasciare andare

Tra le strategie per ridurre lo stress, al primo posto, c’è quella di imparare a lasciare andare. E quando diciamo lasciare andare, intendiamo tutte quelle cose, persone o situazioni che non ci fanno stare bene, che non ci appartengono più.

Queste possono riguardare il passato, lo stesso al quale ci aggrappiamo prepotentemente per paura di smarrirci, oppure il presente, quando ci ostiniamo a proseguire su una strada che non ci porta più a niente.

Imparare a lasciare andare tutte le cose che teniamo in piedi per procrastinazione o per paura, è il primo passo verso la serenità che ci meritiamo.

Smettila di incolparti

I sensi di colpa sono gli ostacoli più grandi da superare, gli stessi che, con un po’ di consapevolezza, ci mettono di fronte a una delle più grandi verità della vita: il nemico peggiore di noi stesse siamo proprio noi.

Incolparci per un errore del presente o del passato non ci porterà da nessuna parte, anzi, non farà altro che creare ulteriori tormenti in una quotidianità che ci affatica. Questo, naturalmente, ci toglie le energie per affrontare tutto quello che di nuovo e di bello ci aspetta.

Gli errori, ovviamente, non vanno ignorati, ma trasformati in preziosi alleati. Ci consentono di imparare, di crescere e di evolvere, di imparare da essi, e persino di gestire meglio le situazioni più stressanti. Perché con la forza nata dagli insegnamenti siamo più forti e resistenti.

Fai le cose con calma

Un bel respiro profondo e via: è questa una delle migliori strategie per ridurre lo stress, un vero e proprio mantra da fare nostro. Se è vero che la società moderna ci mette davanti a ritmi sempre più veloci e serrati, è vero anche che è nostro il potere di riappropriarci del tempo. Quindi facciamolo.

Ogni tanto lasciamo smartphone e orologio a casa e godiamoci la giornata con calma, facendo le cose senza fretta. Anche una passeggiata al parco o l’osservazione di un tramonto infuocato possono portare nuova linfa vitale alle nostre giornate. Ed eliminare lo stress.

Allontana la negatività

La negatività porta negatività, e questa emozione va a braccetto con lo stress. Per questo è nostro diritto e dovere allontanarla dalla nostra vita, e con questa tutte le persone e le situazioni che la caratterizzano.

Questo passaggio è fondamentale affinché le strategie per ridurre lo stress funzionino. Le persone negative, infatti, non fanno altro che alimentare il senso di soffocamento che già percepiamo. Ci incupiscono e ci rattristano e offuscano la luce che per natura ci appartiene. Ed è invece quella che dobbiamo far tornare a brillare.

Ridi di più

Il sorriso è una vera e propria arma se la facciamo nostra. Sono tante le scoperte scientifiche che evidenziano i benefici della risata per il corpo e per la mente. Allora togliamo il broncio dal nostro viso e sorridiamo di più. Facciamolo da sole, o in compagnia delle persone che amiamo. Ridiamo delle cose belle e iniziamo a godercele. Questo sì che è un vero e proprio rimedio anti stress.

Strategie per ridurre lo stress: perché attuarle subito

Quando lo stress si manifesta lo fa nei modi più subdoli, attraverso la stanchezza, l’ansia, gli attacchi di panico. E poi lo da anche attraverso il nostro corpo, perché anche lui paga le conseguenze di questo malessere diffuso.

Ecco perché attuare delle strategie per ridurre lo stress è fondamentale per noi. Lo è perché dobbiamo fermare questo stato prima che si trasformi in una patologia. E lo è perché è nostro diritto e dovere riappropriarci della nostra vita.