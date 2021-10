C ome comportarsi quando si deve avere a che fare con una persona sgradita? Le strategie per non farsi contagiare dalla negatività.

Avere a che fare con una persona sgradita non è mai semplice e imparare a gestirla può diventare complicato. Inutile girarci intorno: al mondo esistono persone tossiche che, per il tuo bene, dovresti imparare a riconoscere e “neutralizzare”. Alcune sono inconsapevoli della negatività che riescono a trasmettere, altre traggono soddisfazione semplicemente nel metterti in difficoltà e generare caos. Il risultato è sempre lo stesso, comunque: stress, liti e conflitti che avresti potuto evitare, regalandoti un po’ di serenità.

Fra le doti più grandi, sul lavoro e nella vita privata, c’è la capacità di gestire le persone negative, quelle che risultano sgradevoli, ma con cui devi avere a che fare (purtroppo). Spesso infatti può capitare di avere la sensazione che la situazione ci stia sfuggendo di mano e che tutto sia fuori controllo. In realtà non è proprio così: se lo vuoi puoi controllare le tue emozioni e neutralizzare l’influenza negativa degli altri su di te.

Stabilisci un limite

La tua collega si lamenta in continuazione, scaricandoti tutto il lavoro che afferma di non riuscire a fare. Mentre la tua amica parla solo dei suoi problemi, criticando qualsiasi cosa. Non devi sopportare con passività, ma agire di conseguenza. Come? Ponendo dei limiti e spingendo chi hai di fronte a darsi una mossa. La prossima volta che qualcuno si lamenterà con te per ore di un problema non consolarlo, ma chiedigli come ha intenzione di risolvere la situazione. Si tratta di una domanda semplice, eppure potrebbe cambiare radicalmente le cose. L’altra persona rimarrà spiazzata e a quel punto dovrà fare i conti con la necessità di dare una piega produttiva alla sua negatività.

Mantieni la giusta distanza

Le emozioni sono qualcosa di forte e potente, soprattutto se impari a controllarle. Non lasciare che l’impulsività e i sentimenti che provi ti travolgano, guidando le tue azioni, ma diventane padrona tu stessa. Se la persona che hai di fronte fa dei ragionamenti o dice cose che non ti piacciono, non rispondere subito. Prenditi del tempo per riflettere, per lasciare che quell’emozione negativa ti attraversi e per replicare nel modo migliore. Quando ti sarai schiarita le idee tutto sarà più semplice.

Non soccombere

Quando ti trovi di fronte una persona nociva devi capire quali battaglie combattere e quando. Puntare i piedi non serve a nulla, urlare nemmeno oppure offenderti. Rischi solo di danneggiare te stessa. Non soccombere e non lasciare che siano le provocazioni a guidarti nelle tue reazioni. Scegli invece cosa dire e quando con grande cura: con le persone negative la strategia è fondamentale.

Tralascia i dettagli

Se hai a che fare con una persona sgradita finirai per concentrarti sempre sugli aspetti negativi, valutando quanto chi hai davanti a te si complicata e sbagliata. Fai attenzione però: un atteggiamento di questo tipo rischia di trascinarti in una spirale di negatività da cui sarebbe difficile emergere, fatta di stress, ansia e problemi. Tralascia i dettagli e concentrati su ciò che conta davvero: evitare che l’altra persona possa rovinarti le giornate con il suo modo di fare.

Cerca soluzioni, non problemi

Soluzioni, non problemi. Se canalizzi la tua attenzione sulla ricerca di qualcosa che risolva la situazione, cambierà anche il tuo stato emotivo (in meglio). Fissarsi sui problemi non serve a nulla, se non a prolungare stress ed emozioni negative. Prova invece a migliorare le circostanze: ok, devi avere a che fare con una persona sgradita, ma puoi farlo nel modo migliore che conosci, mettendo in campo la tua positività, per contrastare la sua negatività.

Conta su un valido supporto

Non devi per forza affrontare la persona sgradita da sola, ma puoi chiedere supporto a qualcuno. Gestire la presenza di soggetti tossici d’altronde non è mai semplice e parlarne con qualcuno può aiutarti ad avere un altro approccio e uno sguardo differente. Al lavoro e nella vita privata, tutte noi possiamo contare su un alleato, qualcuno che riteniamo più saggio (o equilibrato) a cui chiedere un punto di vista. Parla con la tua amica più cara di quello che ti sta succedendo e di cosa di spaventa nel confrontarti con una persona sgradita. Illustrare la situazione potrebbe condurti ad avere una nuovissima prospettiva.

Non ti criticare

Assorbire la negatività degli altri spesso può condurre a esiti inaspettati. Così potresti ritrovarti ad essere catturata in una spirale negativa da cui è difficile uscire, finendo per darti anche la colpa per il trattamento che qualcuno ti ha riservato. L’autocritica va bene, ma deve essere sempre giustificata e supportata da basi logiche, non legata alle emozioni del momento e a qualcosa su cui non hai ragionato a “mente fredda”. L’obiettivo di chi non è dalla tua parte, d’altronde, è proprio quello di farti “sentire sbagliata”.