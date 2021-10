V uoi capire qualcosa in più della persona che ti sta davanti? Ci sono diversi modi per carpire anche i suoi segreti, basta prestare attenzione al linguaggio del corpo. Ecco come fare.

Che sia una tua cara amica o una persona da poco conosciuta, è normale cercare di capire meglio chi ti sta davanti. E a volte le parole non sono sufficienti: un gesto, un'occhiata particolare o un modo di comportarsi possono essere molto più rivelatori. Certo, bisogna prestare ben attenzione per cogliere questi segnali. Ma una volta imparato avrai un'arma in più dalla tua parte. Vediamo quali sono i modi in cui le persone ti fanno capire chi sono, usando il linguaggio del corpo.

La posizione delle mani

Si dice che gli italiani gesticolino molto, tanto che questo è diventato uno dei luoghi comuni più famosi all'estero. In realtà, dalle mani puoi capire molte cose: la loro posizione è utile per individuare i sentimenti della persona che hai di fronte. In particolare, stringere i pugni o tenerle in tasca spesso nascondono cattivo umore o una sensazione d'ansia, di disagio. Al contrario, tenere le mani aperte con i palmi rivolti verso l'alto o stringerle dietro la schiena sono un segno di fiducia e di apertura verso gli altri.

Se tu e il tuo interlocutore siete seduti, fai attenzione ad un gesto particolare: se poggia le mani sulle ginocchia potrebbe essere annoiato dai tuoi discorsi e aver solo voglia di andarsene.

Braccia incrociate: un segnale d'allarme

Anche la posizione delle braccia è molto importante: anzi, è uno dei principali modi in cui le persone ti fanno capire chi sono e cosa provano in quel preciso momento. Avere le braccia incrociate è infatti il gesto che più di tutti rappresenta un soggetto che sta sulle sue e cerca di difendersi, nascondendosi dietro una "barriera" creata ad hoc. Ma è anche un segno d'opposizione, di una persona ferma nelle sue decisioni che non ha alcuna intenzione di cambiare idea.

Il linguaggio segreto delle gambe

Per quanto riguarda le gambe, il discorso potrebbe prolungarsi all'infinito. Ma ci sono alcuni segnali particolari da imparare a riconoscere subito, perché ti dicono molto sulla persona che hai davanti. Se dondolarsi da una gamba all'altra è sinonimo d'impazienza, la situazione cambia molto quando il tuo interlocutore è seduto. In questo caso, avere le gambe in movimento indica forte agitazione, oppure una grande emozione.

Chi tiene le gambe incrociate può volersi chiudere in se stesso, oppure sentirsi così rilassato da non avere alcun pensiero di fuga (al contrario, le gambe leggermente aperte indicano timore, come se la persona fosse pronta a scappare in qualsiasi momento).

Il significato della postura

In che modo la postura può rivelarti lo stato d'animo di chi ti sta davanti? Le spalle in particolare sono quelle che "sostengono" tutto il peso di una persona, quindi hanno un grande valore nella comunicazione non verbale. Chi tende a stare leggermente chino in avanti, con la testa incassata tra le spalle, potrebbe manifestare in questo modo una grande stanchezza o la sua paura per qualcosa. Tenere invece le spalle rilassate è un gesto molto positivo: indica senso di responsabilità e capacità di portare i propri "pesi" senza problemi.

Il sorriso, come distinguere quello vero

Tra i modi in cui le persone ti fanno capire chi sono non possiamo certo dimenticare il sorriso. Si tratta di un gesto spontaneo e rilassato, che però in molti tendono ad imitare per nascondere qualcosa (che si tratti di tristezza o di una menzogna, poco importa). Chi sorride in maniera genuina contrae molti più muscoli facciali, quindi sul volto compaiono diverse rughe d'espressione. Inoltre gli angoli della bocca salgono spontaneamente, mentre la fronte potrebbe abbassarsi. Al contrario, in un sorriso finto gli angoli della bocca vanno verso le estremità opposte. Un segnale importantissimo!

Il contatto fisico

Le persone che cercano un contatto fisico con il proprio interlocutore sono spesso molto sincere e genuine, vogliono aprirsi agli altri e mostrano grande affetto. Una pacca sulla spalla, una stretta di mano o un abbraccio inaspettato sono gesti spontanei che possono addirittura indicare attrazione verso di te. Tuttavia, se chi hai di fronte tende a valicare troppo spesso il tuo spazio vitale, potrebbe essere una persona invadente e irrispettosa degli altri.

La distanza durante una conversazione

Tu e il tuo interlocutore vi siete incontrati per strada e state parlando: hai fatto caso a quale distanza ciò avviene? Se la persona che hai davanti si avvicina senza problemi, cercando comunque di rispettare un minimo spazio vitale, probabilmente è molto rispettosa delle tue esigenze. Se invece tende a rimanere indietro, allontanandosi quando fai un passo avanti, forse è a disagio in tua presenza e vorrebbe solamente andarsene, o forse sente di avere a che fare con una persona sgradita.

I segnali di una persona ansiosa

Può capitare di trovarsi in una situazione che genera ansia o tensione: tutto ciò si riflette naturalmente sul corpo e sul linguaggio non verbale. Piccoli gesti come toccarsi nervosamente i capelli o il collo, sbattere troppo spesso le palpebre o cercare inesistenti pelucchi sui vestiti sono chiaro sintomo di un disagio. Uno dei modi in cui le persone ti fanno capire chi sono è tramite alcuni piccoli tic nervosi. Giocare con una penna, continuare a slacciare e allacciare il cinturino dell'orologio, dare piccoli colpi di tosse simboleggiano ansia.

Come individuare una persona bugiarda

Ci sono persone che hanno una capacità incredibile nel mentire senza farsi scoprire, ma nella maggior parte dei casi è sufficiente prestare bene attenzione ai segnali del corpo. Chi dice una bugia si comporta spesso in un modo tipico: ha la respirazione leggermente più pesante, tende a rompere il contatto visivo e si dilunga in informazioni e dettagli non richiesti, quasi come a voler rendere il più vera possibile la propria menzogna.

Cosa rivela il tono di voce

Una persona sicura di sé avrà probabilmente un tono di voce marcato, ma non troppo elevato. Chi invece tende a parlare a voce troppo alta o, al contrario, troppo esile, probabilmente è molto intimorito e manifesta una grande timidezza. Ovviamente, la voce può poi esprimere una vasta gamma di sentimenti: dalla rabbia alla felicità, dal sarcasmo all'insicurezza, basta prestare attenzione per capirlo.