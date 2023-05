C i sono amicizie che non possono esistere. Vuoi che sia questione di chimica o di vite differenti, per quanto ci si possa sforzare certi legami non s’hanno da fare. E dunque è importante riconoscere i segnali, che sono nell’aria già da subito, prima di farsi troppo male.

Se si parla di relazioni impossibili probabilmente tutti penseremmo immediatamente (e con un sospiro) agli amori impossibili. In realtà anche l'amicizia impossibile è un fenomeno con cui ci scontriamo molto di frequente nella vita di tutti i giorni.

Siamo tutte abbastanza adulte da renderci conto che non possiamo essere amiche di tutti, e che qualcuno potrebbe non voler essere nostro amico. Pur essendo creature sociali, sempre alla ricerca di qualcuno – fossero anche due persone al mondo e non di più – con cui condividere idee e pensieri.

Farsi amici fa parte della vita: anzi, è una delle solide basi di una vita felice e più sana. E sai cos’altro fa parte di una vita felice e sana? Saper riconoscere le persone che non hanno alcun interesse a stringere un legame di amicizia con noi, o anche quelle che dopo un periodo di vicinanza non vogliono saperne più niente di essere nostre amiche (e magari sono sul punto di farci ghosting). Proprio come in amore, cogliere i segnali può rivelarsi una soft skill davvero essenziale.

Non è la fine del mondo

I segnali che qualcuno non vuole essere nostro amico, possiamo esserne certe, arriveranno eccome. Se non è destino, per scelte, chimica o schieramento, la red flags fioccheranno più prima che poi. Alcuni legami non possono funzionare e in questo non c’è niente di male.

Farsi nuovi amici fa parte della vita e anzi, è una parte vitale della stessa. Parimenti, più avanziamo con l’età e più trovare nuovi amici ci sembra difficile. Ecco perché può capitare che, nell’entusiasmo di aver trovato qualcuno, ci dimentichiamo di prendere in analisi certi segnali. Quali? Quelli che potrebbero rivelarci con un certo anticipo le vere intenzioni di chi abbiamo davanti.

Se hai conosciuto una persona nuova o semplicemente vuoi analizzare meglio le conoscenze di cui già ti circondi, ti forniamo una lente di ingrandimento che potrebbe aiutarti a capire se qualcuno vuole davvero essere tuo amico. E se dovessi trovare riscontri negativi? Il mare è pieno di pesci e le tue passioni ti uniranno ad anime affini. In pratica, non è la fine del mondo. Avanti il prossimo!

1. Siamo sempre noi a cercarl*

Il primo segnale è la mancanza d’interesse nel farsi vivi. Per quanto le nostre esistenze possano essere impegnative e piene di attività, ci sarà sempre un attimo da dedicare ai propri amici. Fosse anche una volta alla settimana, o una volta al mese.

L’importante è che la volontà di sentirsi sia reciproca. Pur non essendo un segnale determinante nel comprendere se qualcuno non vuole essere nostro amico, questo elemento, in combinazione con altri della lista, può darci un’idea abbastanza accurata di quello che ci aspetta.

2. Ti smonta subito l’entusiasmo

Gli amici sono fantastici perché grazie a loro si può condividere la bellezza della vita. E l’entusiasmo per le piccole cose che ci accadono. Quando andiamo a cercare una persona (che non ci considera da un sacco di tempo) e la prima cosa che fa è sminuire i nostri successi, c’è qualcosa che non va.

Rincariamo la dose con un esempio: hai appena rivelato a un “amico” di aver superato il test per accedere alla facoltà di medicina. Questo ti risponde che anche la sua ragazza è passata e con un punteggio migliore del tuo. E comunque, sai, lui invece è passato alla facoltà di astrofisica applicata ai razzi spaziali intergalattici megacosmici nella facoltà più rinomata di New York: ne accettano pochissimi ogni anno, e lui è il prescelto.

È un esempio estremo per far capire che smontare l’entusiasmo non è questione di parole direttamente offensive. È una questione di comportamenti tossici. Vuoi davvero avere un “io più di te, sempre” accanto?

3. Ti dà costantemente buca

Fare spazio in agenda per incontrare tutti gli amici non è cosa semplicissima, specialmente man mano che gli impegni crescono. Quando organizzi una cena con qualcuno e questo sistematicamente ti dà buca, o accampa scuse, è assai probabile che tu non sia una sua priorità.

La cosa ancora più difficile da digerire, ma che invia segnali chiarissimi, è il pacco dell’ultimo minuto. Una considerevole mancanza di rispetto che, quando si ripete con una certa sistematicità, è sintomatica del disinteresse.

4. Ci mette meno impegno di te nell’amicizia

Non c’è un elenco preciso di cose che le persone possono farti perché non vogliono esserti amiche. È un insieme di comportamenti: distacco, disinteresse, freddezza. Gli amici sono pochi e preziosi: perché perdere tempo a inseguire chi non ci presta attenzione?

Alcuni di noi sono attratti da ciò che non possono avere, e si incaponiscono nell’inseguire relazioni con persone che, pur non essendo cattive o disturbate (ci mancherebbe!) non desiderano esserci amiche. Non c’è niente di male in questo: ognuno è libero di dedicare il suo tempo a chi preferisce. L’importante è saper cogliere un insieme di segnali. Hai capito bene: ce n’è più di uno, di solito, e quando arrivano ci sussurrano all’orecchio quello che forse non siamo pronti a sentire.